Kézilabda: Tóth Rajmond kilenc gólt lőtt csapatában – körkép

A liga honlapja szerint a magyar irányító volt a mezőny legeredményesebb játékosa, és 115 találatával vezeti a házi góllövőlistát.

Szeitl Erik öt, Hanusz Egon hat találattal zárt a Cesson-Rennes együttesében, amely 36–34-re kikapott a Montpellier HB otthonában a francia élvonalban.

Ogonovszky Eszter egy góljával a címvédő Super Amara Bera Bera otthon 32–26-ra nyert a CRA Valladolid ellen a női Spanyol Kupa negyeddöntőjében.

Elkerülték egymást a „magyaros” csapatok a férfi Európa-liga hamburgi négyes döntőjének sorsolásán. Imre Bence együttese, a THW Kiel a francia Montpellier-vel találkozik az elődöntőben, Sipos Adrián, Palasics Kristóf és az idény végén távozó Bartucz László csapata, az MT Melsungen pedig az ugyancsak német Flensburggal játszik. Az elődöntőkre május 30-án 12.30-tól és 15.30-tól kerül sor, másnap a bronzmérkőzés 15 órakor, a döntő 18 órakor kezdődik.