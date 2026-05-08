Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Tóth Rajmond kilenc gólt lőtt csapatában – körkép

2026.05.08. 23:11
null
Tóth Rajmond (Fotó: Facebook/Rebi Balonmano Cuenca)
Címkék
kézilabda férfi kézilabda Tóth Rajmond
Tóth Rajmond kilenc gólja ellenére a Rebi BM Cuenca 31–30-ra kikapott a Fraikin BM Granollers otthonában a spanyol férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a magyar irányító volt a mezőny legeredményesebb játékosa, és 115 találatával vezeti a házi góllövőlistát.

Szeitl Erik öt, Hanusz Egon hat találattal zárt a Cesson-Rennes együttesében, amely 36–34-re kikapott a Montpellier HB otthonában a francia élvonalban.

Ogonovszky Eszter egy góljával a címvédő Super Amara Bera Bera otthon 32–26-ra nyert a CRA Valladolid ellen a női Spanyol Kupa negyeddöntőjében.

Elkerülték egymást a „magyaros” csapatok a férfi Európa-liga hamburgi négyes döntőjének sorsolásán. Imre Bence együttese, a THW Kiel a francia Montpellier-vel találkozik az elődöntőben, Sipos Adrián, Palasics Kristóf és az idény végén távozó Bartucz László csapata, az MT Melsungen pedig az ugyancsak német Flensburggal játszik. Az elődöntőkre május 30-án 12.30-tól és 15.30-tól kerül sor, másnap a bronzmérkőzés 15 órakor, a döntő 18 órakor kezdődik.

 

kézilabda férfi kézilabda Tóth Rajmond
Legfrissebb hírek

Chema Rodríguez: 50 százalék az esély a továbbjutásra a szerbek ellen

Kézilabda
13 órája

Sérülés miatt több hónapra kidőlt a Debrecen kézilabdázója

Kézilabda
2026.05.07. 19:34

A Barca és az Aalborg csatlakozott a Füchse Berlinhez a férfi kézi BL négyes döntős mezőnyében

Kézilabda
2026.05.06. 22:46

Hatalmas harc és dráma Berlinben, a Veszprém hetesekkel maradt le a négyes döntőről

Kézilabda
2026.05.06. 20:46

Hetesekkel a négy között Imre Bence Kielje; Siposék kikaptak, de elődöntősök

Kézilabda
2026.05.05. 22:50

Férfi kézilabda: a Tatabánya otthon kezdi az Európa-kupa-döntőt

Kézilabda
2026.05.05. 11:09

Pitz András: Az utánpótlásképzésben elsősorban pedagógusokra van szükség

Kézilabda
2026.05.05. 09:38

Csendben írt történelem – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.05.05. 06:41
Ezek is érdekelhetik