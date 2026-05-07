Révész Attila: A legerősebb csapat fog játszani az ETO ellen az utolsó fordulóban
Az NB I utolsó fordulójáról, amelyben a Kisvárda az ETO FC-t fogadja, az FTC a ZTE-t, és arról, hogy számít-e megkeresésre a Ferencváros vagy a szurkolók részéről
„Erre nincs szükség. Mindkét klubbal jóban vagyunk, tiszteljük egymást. De rólam azt lehet tudni, hogy nincs az a pénz, amiért eladnám a becsületemet. Ez a legfontosabb dolog az életemben. Volt már hasonló szituáció a klub életében: tavaly a Kazincbarcika ellen a feljutás után is forgattam a csapatot, de az utolsó meccsre a tisztesség azt kívánta, hogy mozgósítsuk az erőtartalékainkat. Most is így lesz. (…) A legerősebb csapat fog játszani. Az elmúlt meccseken látott fiatalítás megmutatta, hogy a védekezésünk nem tökéletes. Most már nem a fiataloknak kell bizonyítaniuk, hanem a klubnak kötelessége a legjobb együttessel pályára lépnie. Ha nem így tennénk, a klub hírnevén esne csorba, ezt pedig nem engedhetjük meg.”
A szerencsejátékokból beérkező pénzekről
„A szerencsejáték nagyon fontos kérdés. 2010 előtt, amikor ez még nem volt szabályozott, vagy legalábbis a csapatok nem kaptak belőle hivatalosan pénzt, nagyon sok fekete fogadás történt. Biztos vagyok benne, hogy most is a sötét oldalakon erre az élelmesek azonnal ráharapnának. Ez nem jó. Szabályozott körülmények között az államnak is az a jó, hiszen ebből adóforintok származnak, és tisztán, átláthatóan működik. Ez így együtt szerintem meg fog maradni, mert a döntéshozók is meg fogják érteni politikától függetlenül, hogy eddig is hasznos volt.”
Arról, hogy az utolsó bajnoki fordulóban utoljára ül-e le a Kisvárda kispadjára
„Biztosan nem én ülök le a következő idényben a kispadra, ez lesz az utolsó meccsem vezetőedzőként. Azt vállaltam, hogy visszajuttatom a csapatot az NB I-be, majd stabilizálom ebben az időszakban, ezt a tulajdonosok és a helyi szponzorok felé is teljesítettem. A klub életében zajló változásokra reagálnunk kell, ezért mindenképpen új edzőt kell hoznunk. Én továbbra is dolgozni fogok a klubért, csak nem ebben a szerepben. Ez a két év viszont alaposan elfárasztott. Ezt nem lehet tovább csinálni egészségkárosodás nélkül. Pihenőre van szükségem. Rengeteg munkát végeztem reggeltől estig, ez nem normális. Most már tényleg belefáradtam, ez az igazság.”
NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|32
|19
|9
|4
|64–30
|+34
|66
|2. Ferencvárosi TC
|32
|20
|5
|7
|64–31
|+33
|65
|3. Paksi FC
|32
|14
|8
|10
|60–45
|+15
|50
|4. Debreceni VSC
|32
|13
|11
|8
|49–40
|+9
|50
|5. Zalaegerszegi TE
|32
|13
|9
|10
|49–40
|+9
|48
|6. Puskás Akadémia
|32
|13
|6
|13
|41–41
|0
|45
|7. Újpest FC
|32
|11
|7
|14
|47–55
|–8
|40
|8. Kisvárda
|32
|11
|7
|14
|36–48
|–12
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|32
|10
|9
|13
|45–55
|–10
|39
|10. MTK Budapest
|32
|9
|10
|13
|53–60
|–7
|37
|11. Diósgyőri VTK
|32
|6
|10
|16
|38–62
|–24
|28
|12. Kazincbarcika
|32
|6
|3
|23
|29–68
|–39
|21