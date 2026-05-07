Révész Attila: A legerősebb csapat fog játszani az ETO ellen az utolsó fordulóban

Az NB I utolsó fordulójáról, amelyben a Kisvárda az ETO FC-t fogadja, az FTC a ZTE-t, és arról, hogy számít-e megkeresésre a Ferencváros vagy a szurkolók részéről

„Erre nincs szükség. Mindkét klubbal jóban vagyunk, tiszteljük egymást. De rólam azt lehet tudni, hogy nincs az a pénz, amiért eladnám a becsületemet. Ez a legfontosabb dolog az életemben. Volt már hasonló szituáció a klub életében: tavaly a Kazincbarcika ellen a feljutás után is forgattam a csapatot, de az utolsó meccsre a tisztesség azt kívánta, hogy mozgósítsuk az erőtartalékainkat. Most is így lesz. (…) A legerősebb csapat fog játszani. Az elmúlt meccseken látott fiatalítás megmutatta, hogy a védekezésünk nem tökéletes. Most már nem a fiataloknak kell bizonyítaniuk, hanem a klubnak kötelessége a legjobb együttessel pályára lépnie. Ha nem így tennénk, a klub hírnevén esne csorba, ezt pedig nem engedhetjük meg.”

A szerencsejátékokból beérkező pénzekről

„A szerencsejáték nagyon fontos kérdés. 2010 előtt, amikor ez még nem volt szabályozott, vagy legalábbis a csapatok nem kaptak belőle hivatalosan pénzt, nagyon sok fekete fogadás történt. Biztos vagyok benne, hogy most is a sötét oldalakon erre az élelmesek azonnal ráharapnának. Ez nem jó. Szabályozott körülmények között az államnak is az a jó, hiszen ebből adóforintok származnak, és tisztán, átláthatóan működik. Ez így együtt szerintem meg fog maradni, mert a döntéshozók is meg fogják érteni politikától függetlenül, hogy eddig is hasznos volt.”

Arról, hogy az utolsó bajnoki fordulóban utoljára ül-e le a Kisvárda kispadjára

„Biztosan nem én ülök le a következő idényben a kispadra, ez lesz az utolsó meccsem vezetőedzőként. Azt vállaltam, hogy visszajuttatom a csapatot az NB I-be, majd stabilizálom ebben az időszakban, ezt a tulajdonosok és a helyi szponzorok felé is teljesítettem. A klub életében zajló változásokra reagálnunk kell, ezért mindenképpen új edzőt kell hoznunk. Én továbbra is dolgozni fogok a klubért, csak nem ebben a szerepben. Ez a két év viszont alaposan elfárasztott. Ezt nem lehet tovább csinálni egészségkárosodás nélkül. Pihenőre van szükségem. Rengeteg munkát végeztem reggeltől estig, ez nem normális. Most már tényleg belefáradtam, ez az igazság.”

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

NB I

33. FORDULÓ

Május 15., péntek

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 16., szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)