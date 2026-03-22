Kisvárda–FTC 1–1, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Hiába vezetett a Kazincbarcika, szép gólokkal fordított az ETO FC

2026.03.22. 18:40
null
Fotó: Kovács Péter
Úgy tűnt, meglepetéseredmény is születhet Diósgyőrben, mivel a tabella sereghajtója, a Kazincbarcika SC vezetett az aranyéremre esélyes ETO FC ellen a labdarúgó NB I 27. fordulójában, ám a győriek fordítani tudtak (1–3).

LABDARÚGÓ NB I 
27. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3 (1–1)
Diósgyőr, DVTK Stadion, 483 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Klausz (11.), ill. Vitális (38., 79.), Bíró B. (65.)

A csalódást keltő, múlt hétvégi, a kiesés elkerüléséért küzdő MTK Budapest elleni hazai döntetlen után átrendezte kezdőcsapatát az ETO FC szakvezetője, Borbély Balázs. Négyen kerültek ki a tizenegyből: védőt, védekező középpályást, támadó középpályást egyaránt cseréltek a győriek. Ezzel szemben a Kazincbarcika szakvezetőjének, Kuttor Attilának alapból nem lett volna oka a változtatásra, de olykor a kényszer nagy úr. Mivel a sereghajtó két rutinos labdarúgója, Könyves Norbert és Meshack Ubochioma is megsérült, így egy helyett három labdarúgó került ki a kezdőből, azok után, hogy kilenc nappal ezelőtt az ideiglenes hazai pályájukon, Diósgyőrben – akkor éppen vendégként – négygólos győzelmet arattak a DVTK ellen.

Érdekesség, hogy a kapusposzton nem történt csere a Kazincbarcikánál, annak ellenére, hogy az NB I-ben bevett gyakorlat, egy-egy kölcsönvett játékost nem szerepeltetnek az övéi ellen. Ám ezen a meccsen az ETO FC-től a Kazincbarcikához időlegesen átigazolt 18 éves Kocsis Botond ott volt a gólvonal előtt.

A mérkőzés az előzetesen várható forgatókönyv szerint indult: a Kazincbarcika zártan védekezett, az ETO FC úgy próbált előnyös helyzetbe kerülni, hogy a két szélső védője feltoltan játszott, az esetleges labdavesztés esetén a védekező középpályások közül Tóth Rajmundnak kellett volna besegítenie. Erre azonban nem igazán volt szükség, a sárga-kékek nem tudtak támadást vezetni, de... Mégis gólt szereztek, a 11. percben, egy szögletet követően. A barcikaiak kilenc nappal ezelőtt szintén ebben az idősávban hozták össze első találatukat a DVTK ellen, megágyazva a meglepetéseredménynek. A listavezető ETO FC nem akart hasonlóan járni, Nadir Benbuali néhány másodperc elteltével eltüntethette volna csapata hátrányát, de a kapusba lőtte a labdát, majd nem sokkal később Schön Szabolcs még ennél is közelebb járt az egyenlítéshez, de a kapufát találta el. Volt még egy-két átlövéses próbálkozásuk a győrieknek, de sokáig az a forgatókönyv érvényesült, amit a sereghajtó kitalált az éllovassal szemben. A két csapat közötti különbség, a győriek labdabirtoklási fölénye, türelemjátéka meghozta a megérdemelt egyenlítést, Nadir Benbuali és Vitális Milán kis területű összjátéka után utóbbi talált a kapuba.

null
fotó 2026.03.22.

NB I, 27. forduló: Kazincbarcika–ETO FC 1–3 (Fotó: Kovács Péter)

A második félidő elején Csinger Márk közeli lövését védte a vendégek kapusa, aztán olyasmi történt, ami addig nem: a befuthatatlan hosszúságúnak tűnő területen végigvitt egy támadást az ellenfél tizenhatosáig a Kazincbarcika. Az 52. percben Schön Szabolcs hibázott a kapu torkában, néhány másodperccel később Ferenczi János még nagyobb helyzetet hagyott ki a túloldalon, majd Kártik Bálint lövése után hárított a győri kapus. A kimaradt barcikai lehetőségek után a vendégek egy szögletet követően találtak be, a jobb oldali védő, Bíró Barnabás kétszer is próbálkozhatott a tizenhatos környékéről, középről, duplázása nyomán a labda a bal felső sarokban kötött ki. A zárt, mély védekezését hátránya ellenére sem adta fel a kék mezes együttes, ám a győriek sem azt, hogy újabb gólt szerezzenek, és Vitális Milán a hajrá előtt szép góllal lezárta a meccset.

Győzött a jobb a csapat, a Kazincbarcika ezúttal sem adta olcsón a bőrét, de a listavezető ellen csak fél órán át élt a meglepetés reménye. Az ETO FC ebben az évadban harmadszor is 3–1-re nyert a Kazincbarcika ellen.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. ETO FC Győr

27

15

8

4

53–28

+25 

53 

2. Ferencvárosi TC

26

15

5

6

50–28

+22 

50 

3. Debreceni VSC

27

12

9

6

41–32

+9 

45 

4. Zalaegerszegi TE

27

11

9

7

41–32

+9 

42 

5. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

6. Kisvárda

27

11

6

10

33–40

–7 

39 

7. Puskás Akadémia

26

10

6

10

32–32

36 

8. Újpest FC

27

9

6

12

35–44

–9 

33 

9. Nyíregyháza Spartacus

27

8

8

11

38–45

–7 

32 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13 

25 

12. Kazincbarcika

27

5

2

20

26–55

–29 

17 

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.

 

