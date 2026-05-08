MK-döntő: A Fradi 25-ödször vagy a ZTE másodszor; Bárány Donát: Nemcsak a sérülésem, a hangulatom is egyre javul

A Nemzeti Sport

szombati számából ajánljuk:

Az utolsó pillanatban egyenlítve mentette hosszabbításra a Budapest Honvéd elleni labdarúgó Magyar Kupa-elődöntőt, majd gólpasszt adott a ráadásban Lucas Alfonsónak – mondhatni, Joao Victor, a ZTE FC brazil támadója volt a meccs hőse. A 22 esztendős brazil légiós a Ferencváros elleni szombati kupafináléról azt mondta: „Valószínűleg eddigi pályafutásom legnagyobb mérkőzése lesz, már napok óta sokat gondolok rá. Ugyanakkor igyekszem nem változtatni a felkészülésemen, zenét hallgatva és a feladatomra tökéletesen összpontosítva érkezem a stadionba. Nem vagyok különösebben babonás, de a meccsek előtt mindig imádkozom, most is így lesz.” Toon Raemaekersnek, a Ferencváros belga védőjének ez lesz karrierje első kupadöntője: „A mérkőzés előtti napon pesztós tésztát készítek magamnak, másnap reggel pedig a nyújtógyakorlataim után palacsintát sütök. Ezen kívül nincs babonám.”

Bárány Donát, a debreceniek 25 éves csatára a március 31-i, Görögország elleni (0–0) felkészülési mérkőzésen sérült meg az első félidőben, egy belépő után elszakadt a külső és belső bokaszalagja a bal lábában. Az orvosi vélemények szerint elkerülhetetlenné vált a műtéti beavatkozás, amelyre április 15-én került sor. „Jelenleg csizmában kell lennem, ez csak bizonyos százalékban engedi behajlítani a térdemet és védi a bokám – mondta lapunknak a DVSC támadója. – A terv szerint a héten elhagyom a mankót is, vagyis szép lassan haladunk előre. Nemcsak az állapotom, hanem a hangulatom is javul. Azon vagyunk a rehabilitáció során, hogy minél hamarabb visszaépítsük az izmokat, ami pedig megmaradt, azt tartsuk megfelelő állapotban. Remélem, három-négy hónap után már pályára léphetek.”

Teljesen más ligában játszott a címvédő német Magdeburg, mint a Szeged a két csapat negyeddöntős párharcában. A férfi kézilabda BL-ben a kölni négyes döntőbe jutásért vívott 120 percnek legfeljebb az első negyedével lehet elégedett Michael Apelgren vezetőedző, amikor a hazai találkozón ötgólos hátrányból még visszatért a Pick. Aztán már kijött a tudásbeli különbség, ami a visszavágón még aggasztóbban nézett ki a Tisza-partiak jövője szempontjából. S hogy a két magyar csapat mennyire van messze a négyes döntő szintjétől? A Szeged nagyon, a Veszprém kevésbé. Igaz, a veszprémiek a tudásuk legjavát kitették a pályára a Füchsével szemben, ami mindenképp erény, főként történetük leggyengébb csoportkörös szereplése után. Az viszont aggasztó, hogy az Építők már nem tudott volna ennél jobban játszani, a berliniekben viszont még mindig volt tartalék.

Vasárnap tartja tisztújító közgyűlését a Magyar Judo Szövetség. A regnáló elnök, Tóth László nem indul újra, a választás előtt felkeressük a négy pályázót, Tóth Krisztiánt, Csizmadia Zoltánt, Sulányi Pétert és Balogh Leventét, hogy vázolják terveiket. Ezúttal Balogh Levente és Sulányi Péter kap szót. Balogh Levente többek között arról beszélt, hogy „több brandet felépítettem már, nemcsak gazdasági, hanem marketingszempontból is, tapasztalataim segítségével a dzsúdó népszerűsítése is lehetséges. Nagyon sok gyerek miattam kezdett el cselgáncsozni, hiszen évente tizenöt-húszezer fiatalnak tartok előadást, ahol arra buzdítom őket, kezdjenek el dzsúdózni.” Sulányi Péter elmondta, „legfőbb célom olyan szövetséget kialakítani, amelyben mindenki jól érzi magát, versenyzők, klubok, szakosztályok. Azt szeretném, hogy összefogva, közösen dolgozva, az elmúlt 28 év nagyszerű eredményeinek az alapjára építhessük tovább a magyar cselgáncsot.”

A legutóbbi világ- és Európa-bajnokságon ezüstérmet szerezve a kötöttfogású nehézsúly elitjébe emelkedett Vitek Dárius. A döntőben történelemírásra készült a Tatabánya birkózója ellen a doppingvétség miatt kétéves eltiltásából visszatért háromszoros olimpiai érmes, ötszörös világ- és tizenkétszeres Európa-bajnok Riza Kayaalp. A célját elérte a török legenda, a tizenharmadik Eb-címével egyedüliként állt a vonatkozó ranglista élére. „Egyáltalán nem tartottam tőle, persze tudom, hogy azért elég sikeres sportoló, de ez a része nem nagyon érdekelt – mondta a Nemzeti Sportnak Vitek Dárius. – Hét egyre kaptam ki, ha őszinte akarok lenni, akkor a lenti védekezésem miatt, ezt mindenképpen fejleszteni kell.”

A márciusi női röplabda Magyar Kupa négyes döntőjének legnagyobb szenzációját a Fatum Nyíregyháza szolgáltatta, amely az elődöntőben legyőzte a címvédő és azóta már a bajnoki címet megszerző Vasas Óbudát. Az összecsapás egyik hőse az együttes edzője, Pampuch Csaba mindössze 16 éves lánya, Gréta volt, aki 21 pontot szerzett a találkozón – őket mutatjuk be Képes Sport mellékletünkben. A szakember január közepén vette át a csapat irányítását a távozó Dávid Zoltántól, akinek munkáját addig másodedzőként segítette. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen az apa-lánya kapcsolat a pályán és azon kívül. „Eleinte kissé furcsa volt, mert sohasem kivételezett velem, az edzéseken is csak egy játékos voltam a sok közül – mondta Gréta. – Aztán rájöttem, hogy ez a viszony leginkább az én javamat, az én védelmemet szolgálja. A pályán mindig szigorúan megfogadom a tanácsait, az utasításait.”

