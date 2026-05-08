16 éves csodacsere nyerte meg a meccset a Lensnak

2026.05.08. 22:57
Mezian Soares (jobbról a második) villámgyorsan betalált (Fotó: AFP)
Lens Ligue 1 Nantes
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 33. fordulójában a Lens 1–0-ra legyőzte a Nantes-ot a mindössze 16 éves Mezian Soares góljával, mindössze 14 másodperccel a beállása után talált be.

 

A Lensnak szüksége volt a három pontra, hogy legyen esélye utolérni a PSG-t, és életben tartsa reményét a bajnoki címre. A hazaiak jóval többet birtokolták a labdát, de sokáig csak egy, a VAR miatt elvett gólra futott az erejükből. Aztán elérkezett a 79. perc: beállt a mindössze 16 éves Mezian Soares, aki 14 másodperccel később már be is rúgta a kapuba a labdát – a gól itt.

A portugál tini gólja három pontot jelentett a Lensnak, amely így éppen három pontra megközelítette a PSG-t az élen.

FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ
Lens–Nantes 1–0 (M. Soares 79.)

VASÁRNAP
21.00: Angers–Strasbourg
21.00: Auxerre–Nice
21.00: Le Havre–Olympique Marseille
21.00: Metz–Lorient
21.00: Monaco–Lille
21.00: Paris SG–Brest
21.00: Rennes–Paris FC
21.00: Toulouse–Lyon

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paris SG

31

22

4

5

70–27

+43 

70 

  2. Lens

32

21

4

7

62–33

+29 

67 

  3. Lyon

32

18

6

8

52–34

+18 

60 

  4. Lille

32

17

7

8

51–35

+16 

58 

  5. Rennes

32

16

8

8

56–46

+10 

56 

  6. Monaco

32

16

6

10

56–48

+8 

54 

  7. Marseille

32

16

5

11

59–44

+15 

53 

  8. Strasbourg

31

13

7

11

50–41

+9 

46 

  9. Lorient

32

10

12

10

44–49

–5 

42 

10. Toulouse

32

11

8

13

45–45

41 

11. Paris FC

32

10

11

11

44–47

–3 

41 

12. Brest

31

10

8

13

41–51

–10 

38 

13. Angers

32

9

7

16

27–46

–19 

34 

14. Le Havre

32

6

14

12

30–43

–13 

32 

15. Nice

32

7

10

15

36–58

–22 

31 

16. Auxerre

32

6

10

16

30–43

–13 

28 

17. Nantes

33

5

8

20

29–52

–23 

23 

18. Metz

32

3

7

22

32–72

–40 

16 

 

 

