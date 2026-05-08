16 éves csodacsere nyerte meg a meccset a Lensnak

A Lensnak szüksége volt a három pontra, hogy legyen esélye utolérni a PSG-t, és életben tartsa reményét a bajnoki címre. A hazaiak jóval többet birtokolták a labdát, de sokáig csak egy, a VAR miatt elvett gólra futott az erejükből. Aztán elérkezett a 79. perc: beállt a mindössze 16 éves Mezian Soares, aki 14 másodperccel később már be is rúgta a kapuba a labdát – a gól itt.

A portugál tini gólja három pontot jelentett a Lensnak, amely így éppen három pontra megközelítette a PSG-t az élen.

FRANCIA LIGUE 1

33. FORDULÓ

Lens–Nantes 1–0 (M. Soares 79.)

VASÁRNAP

21.00: Angers–Strasbourg

21.00: Auxerre–Nice

21.00: Le Havre–Olympique Marseille

21.00: Metz–Lorient

21.00: Monaco–Lille

21.00: Paris SG–Brest

21.00: Rennes–Paris FC

21.00: Toulouse–Lyon