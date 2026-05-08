16 éves csodacsere nyerte meg a meccset a Lensnak
A Lensnak szüksége volt a három pontra, hogy legyen esélye utolérni a PSG-t, és életben tartsa reményét a bajnoki címre. A hazaiak jóval többet birtokolták a labdát, de sokáig csak egy, a VAR miatt elvett gólra futott az erejükből. Aztán elérkezett a 79. perc: beállt a mindössze 16 éves Mezian Soares, aki 14 másodperccel később már be is rúgta a kapuba a labdát – a gól itt.
A portugál tini gólja három pontot jelentett a Lensnak, amely így éppen három pontra megközelítette a PSG-t az élen.
FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ
Lens–Nantes 1–0 (M. Soares 79.)
VASÁRNAP
21.00: Angers–Strasbourg
21.00: Auxerre–Nice
21.00: Le Havre–Olympique Marseille
21.00: Metz–Lorient
21.00: Monaco–Lille
21.00: Paris SG–Brest
21.00: Rennes–Paris FC
21.00: Toulouse–Lyon
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
31
22
4
5
70–27
+43
70
|2. Lens
32
21
4
7
62–33
+29
67
|3. Lyon
32
18
6
8
52–34
+18
60
|4. Lille
32
17
7
8
51–35
+16
58
|5. Rennes
32
16
8
8
56–46
+10
56
|6. Monaco
32
16
6
10
56–48
+8
54
|7. Marseille
32
16
5
11
59–44
+15
53
|8. Strasbourg
31
13
7
11
50–41
+9
46
|9. Lorient
32
10
12
10
44–49
–5
42
|10. Toulouse
32
11
8
13
45–45
0
41
|11. Paris FC
32
10
11
11
44–47
–3
41
|12. Brest
31
10
8
13
41–51
–10
38
|13. Angers
32
9
7
16
27–46
–19
34
|14. Le Havre
32
6
14
12
30–43
–13
32
|15. Nice
32
7
10
15
36–58
–22
31
|16. Auxerre
32
6
10
16
30–43
–13
28
|17. Nantes
33
5
8
20
29–52
–23
23
|18. Metz
32
3
7
22
32–72
–40
16