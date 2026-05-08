Torna: Bácskay Csenge inspirációs díjat kapott Amerikában

„Ezt az inspirációs díjat azért kaptam, mert vissza tudtam jönni és versenyezni három szeren a könyökszalag-szakadásom után. A méltatásban elmondták, hogy példaértékű volt a kitartásom, amellyel sok tornászt motiváltam, és akkor sem adtam fel, amikor esetleg kisebb hullámvölgyek jöttek” – nyilatkozta Bácskay a FradiMédiának.

Hozzátette: nagyon jó érzés volt a kitüntetés, amelyet megtisztelőnek tart. Mivel nagyon sok mindenen ment keresztül a felépülése és a visszatérése során, nagyon jólesett neki, hogy ezt figyelembe vették és díjazták.

Az Egyesült Államok egyetemi bajnokságában a Georgiai Egyetem csapata – soraiban az FTC válogatott sportolójával – a 6. helyen végzett.

Bácskay idén nyáron befejezi egyetemi tanulmányait és hazatér Magyarországra, így júliusban, a csapatbajnokság második fordulójában már ő is indulhat.