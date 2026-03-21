Az első félidőt átaludta, a másodikban háromszor bevette a Nyíregyháza a DVTK kapuját

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7093 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Katona L. (55.), Tijani (72., 81.), ill. Sajbán Máté (88.)

Mindkét csapat óvatosan, kevés kockázatot vállalva kezdett, érződött, hogy a bennmaradás szempontjából nagy jelentősége van a keleti rangadó végeredményének. Ennek megfelelően helyzet egyáltalán nem alakult ki, a játékosok legfeljebb távolról próbálkoztak lövéssel, de ezek rendre elkerülték a kaput. Az idő múlásával a kieső helyen álló DVTK fokozatosan veszélyesebbé vált riválisánál, mivel számára volt kedvezőtlenebb a döntetlen, ennek ellenére több mint fél órát kellett várni az első védésre: Szakos kísérletét a nyíregyházi kapus, Kovács Dániel hárította, akinek a szünet előtt is akadt dolga, jó ütemű kijövetelének köszönhetően a pihenőig nem született gól.

A hazaiak teljesen más felfogásban futottak ki a folytatásra, azonnal ráerőltették akaratukat a DVTK-ra. A diósgyőri kapus, Sentic bravúrja előbb a góltól, a videobíró pedig a kiállítástól mentette meg a vendégeket, de a nyíregyházi nyomás tíz perc után góllá érett egy szögletet követően. A piros-kékek lendületben maradtak, s bár egy helyzete akadt a DVTK-nak is, Tijani duplája a 81. percre eldöntötte az összecsapást. A második gól után szétesett a vendégcsapat, így a végére akár még nagyobb különbségű vereséget szenvedhetett volna, ami azzal együtt is igaz, hogy a hajrában egy védelmi hibát kihasználva szépített.

A hazaiak nagy lépést tettek a bennmaradás felé, mivel a sikerükkel hét pontra eltávolodtak a közvetlen riválisuktól, azaz egyben a kiesőzónától is. A miskolci csapat immár öt forduló óta nyeretlen, ebből új vezetőedzőjének, Nebojsa Vignjevicsnek ez volt a harmadik találkozója. A Diósgyőr hátránya továbbra is három pont az éppen vonal feletti MTK Budapesttel szemben.

(MTI)

