Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszegi TE–Újpest FC 0–0

Az első félidőt átaludta, a másodikban háromszor bevette a Nyíregyháza a DVTK kapuját

2026.03.21. 15:52
Megnyerte a keleti rangadót a Nyíregyháza (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
DVTK NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I Diósgyőr élő közvetítés NB I 27. forduló Nyíregyháza Spartacus
A labdarúgó NB I 27. fordulójának első szombati mérkőzésén a gól nélküli első félidő után a Nyíregyháza hazai pályán 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt, így a két csapat között hétpontosra nőtt a különbség.

LABDARÚGÓ NB I 
27. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7093 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Katona L. (55.), Tijani (72., 81.), ill. Sajbán Máté (88.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Mindkét csapat óvatosan, kevés kockázatot vállalva kezdett, érződött, hogy a bennmaradás szempontjából nagy jelentősége van a keleti rangadó végeredményének. Ennek megfelelően helyzet egyáltalán nem alakult ki, a játékosok legfeljebb távolról próbálkoztak lövéssel, de ezek rendre elkerülték a kaput. Az idő múlásával a kieső helyen álló DVTK fokozatosan veszélyesebbé vált riválisánál, mivel számára volt kedvezőtlenebb a döntetlen, ennek ellenére több mint fél órát kellett várni az első védésre: Szakos kísérletét a nyíregyházi kapus, Kovács Dániel hárította, akinek a szünet előtt is akadt dolga, jó ütemű kijövetelének köszönhetően a pihenőig nem született gól.

A hazaiak teljesen más felfogásban futottak ki a folytatásra, azonnal ráerőltették akaratukat a DVTK-ra. A diósgyőri kapus, Sentic bravúrja előbb a góltól, a videobíró pedig a kiállítástól mentette meg a vendégeket, de a nyíregyházi nyomás tíz perc után góllá érett egy szögletet követően. A piros-kékek lendületben maradtak, s bár egy helyzete akadt a DVTK-nak is, Tijani duplája a 81. percre eldöntötte az összecsapást. A második gól után szétesett a vendégcsapat, így a végére akár még nagyobb különbségű vereséget szenvedhetett volna, ami azzal együtt is igaz, hogy a hajrában egy védelmi hibát kihasználva szépített.

A hazaiak nagy lépést tettek a bennmaradás felé, mivel a sikerükkel hét pontra eltávolodtak a közvetlen riválisuktól, azaz egyben a kiesőzónától is. A miskolci csapat immár öt forduló óta nyeretlen, ebből új vezetőedzőjének, Nebojsa Vignjevicsnek ez volt a harmadik találkozója. A Diósgyőr hátránya továbbra is három pont az éppen vonal feletti MTK Budapesttel szemben. 
(MTI)

Bővebben hamarosan...

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

26

14

8

4

50–27

+23

50

  2. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22

49

  3. Debreceni VSC

26

12

8

6

40–31

+9

44

  4. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11

41

  5. Zalaegerszegi TE

26

10

9

7

39–32

+7

39

  6. Kisvárda

26

11

5

10

32–39

–7

38

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

0

35

  8. Újpest FC

26

9

6

11

35–42

–7

33

  9. Nyíregyháza 

27

8

8

11

38–45

–7

32

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11

28

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13

25

12. Kazincbarcika

26

5

2

19

25–52

–27

17

 

 

Ezek is érdekelhetik