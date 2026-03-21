Az első félidőt átaludta, a másodikban háromszor bevette a Nyíregyháza a DVTK kapuját

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7093 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Katona L. (55.), Tijani (72., 81.), ill. Sajbán Máté (88.)
Mindkét csapat óvatosan, kevés kockázatot vállalva kezdett, érződött, hogy a bennmaradás szempontjából nagy jelentősége van a keleti rangadó végeredményének. Ennek megfelelően helyzet egyáltalán nem alakult ki, a játékosok legfeljebb távolról próbálkoztak lövéssel, de ezek rendre elkerülték a kaput. Az idő múlásával a kieső helyen álló DVTK fokozatosan veszélyesebbé vált riválisánál, mivel számára volt kedvezőtlenebb a döntetlen, ennek ellenére több mint fél órát kellett várni az első védésre: Szakos kísérletét a nyíregyházi kapus, Kovács Dániel hárította, akinek a szünet előtt is akadt dolga, jó ütemű kijövetelének köszönhetően a pihenőig nem született gól.
A hazaiak teljesen más felfogásban futottak ki a folytatásra, azonnal ráerőltették akaratukat a DVTK-ra. A diósgyőri kapus, Sentic bravúrja előbb a góltól, a videobíró pedig a kiállítástól mentette meg a vendégeket, de a nyíregyházi nyomás tíz perc után góllá érett egy szögletet követően. A piros-kékek lendületben maradtak, s bár egy helyzete akadt a DVTK-nak is, Tijani duplája a 81. percre eldöntötte az összecsapást. A második gól után szétesett a vendégcsapat, így a végére akár még nagyobb különbségű vereséget szenvedhetett volna, ami azzal együtt is igaz, hogy a hajrában egy védelmi hibát kihasználva szépített.
A hazaiak nagy lépést tettek a bennmaradás felé, mivel a sikerükkel hét pontra eltávolodtak a közvetlen riválisuktól, azaz egyben a kiesőzónától is. A miskolci csapat immár öt forduló óta nyeretlen, ebből új vezetőedzőjének, Nebojsa Vignjevicsnek ez volt a harmadik találkozója. A Diósgyőr hátránya továbbra is három pont az éppen vonal feletti MTK Budapesttel szemben.
(MTI)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
26
14
8
4
50–27
+23
50
|2. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|3. Debreceni VSC
26
12
8
6
40–31
+9
44
|4. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|5. Zalaegerszegi TE
26
10
9
7
39–32
+7
39
|6. Kisvárda
26
11
5
10
32–39
–7
38
|7. Puskás Akadémia
25
10
5
10
31–31
0
35
|8. Újpest FC
26
9
6
11
35–42
–7
33
|9. Nyíregyháza
27
8
8
11
38–45
–7
32
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
27
5
10
12
34–47
–13
25
|12. Kazincbarcika
26
5
2
19
25–52
–27
17