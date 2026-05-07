Nemzeti Sportrádió

A Zalaegerszeg NB I-es mérkőzések és kupameccs miatt is büntetést kapott

2026.05.07. 13:08
null
Címkék
ZTE ETO FC MLSZ
A Zalaegerszeg NB I-es bajnoki mérkőzések és a Budapest Honvéd elleni kupatalálkozó miatt is pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától.

 

A MLSZ honlapja szerint a Magyar Kupa-döntős ZTE FC-t összevont eljárásban – a Kisvárda és az MTK Budapest elleni bajnokikkal kapcsolatban – megbotránkoztató kifejezéseket bekiabáló szurkolói miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. A klub ezen kívül egy évre felfüggesztett, a Magyar Kupára vonatkozó szektorbezárást is kapott a Honvéd elleni MK-találkozó miatt.

Az ETO FC-nek is pénzbírságot kell fizetnie a Ferencváros elleni NB I-es összecsapás után, amelyen a drukkerei megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be, továbbá a soron következő hazai Magyar Kupa-mérkőzésére szektorbezárást is kapott a győri klub. A bajnoki miatt a fővárosi zöld-fehérek is bírságot fizetnek.

A Budapest Honvéd a ZTE FC elleni MK-találkozó után kapott pénzbüntetést és egy évre felfüggesztett szektorbezárást a szurkolók viselkedése miatt.
 

 

ZTE ETO FC MLSZ
Legfrissebb hírek

A Miniszterelnökség nem árul el részleteket Mariano Gómez honosításának körülményeiről

Labdarúgó NB I
2026.05.05. 20:11

Hosszabb időt tölthet együtt a szokottnál bővebb fociválogatott keret a júniusi mérkőzések előtt

Magyar válogatott
2026.05.05. 12:17

Megvan, mikor dől el a bajnoki cím és dobogó sorsa az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.05.04. 14:06

Borbély Balázs: Egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán

Labdarúgó NB I
2026.05.02. 22:46

Célegyenesben az ETO! A DVTK-t kiütő győriek akár már vasárnap bajnokok lehetnek

Labdarúgó NB I
2026.05.02. 21:04

Koltai Tamás: Az ETO játékosainak bízniuk kell nagyszerű futballjukban

Labdarúgó NB I
2026.05.02. 13:11

Nézők nélküli meccsen búcsúzik az NB I-től a Diósgyőr

Labdarúgó NB I
2026.04.29. 22:59

MLSZ: kiderült minden... a következő bajnoki kiírásról

Labdarúgó NB I
2026.04.29. 14:16
Ezek is érdekelhetik