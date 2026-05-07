A Zalaegerszeg NB I-es mérkőzések és kupameccs miatt is büntetést kapott

A MLSZ honlapja szerint a Magyar Kupa-döntős ZTE FC-t összevont eljárásban – a Kisvárda és az MTK Budapest elleni bajnokikkal kapcsolatban – megbotránkoztató kifejezéseket bekiabáló szurkolói miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. A klub ezen kívül egy évre felfüggesztett, a Magyar Kupára vonatkozó szektorbezárást is kapott a Honvéd elleni MK-találkozó miatt.

Az ETO FC-nek is pénzbírságot kell fizetnie a Ferencváros elleni NB I-es összecsapás után, amelyen a drukkerei megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be, továbbá a soron következő hazai Magyar Kupa-mérkőzésére szektorbezárást is kapott a győri klub. A bajnoki miatt a fővárosi zöld-fehérek is bírságot fizetnek.

A Budapest Honvéd a ZTE FC elleni MK-találkozó után kapott pénzbüntetést és egy évre felfüggesztett szektorbezárást a szurkolók viselkedése miatt.

