Szombati sportműsor: FTC–ZTE Mol Magyar Kupa-döntő a Puskás Arénában

MÁJUS 9., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

18.00: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AMATŐR KUPA

13.00: Mezőörs KSE–Kelen SC, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

13.30: Liverpool–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Fulham–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Sunderland–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers

18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Werder Bremen

15.30: Augsburg–Mönchengladbach

15.30: RB Leipzig–St. Pauli

18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

NORVÉG KUPA

DÖNTŐ, OSLO

16.00: Bodö/Glimt–Brann

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Udinese

18.00: Lazio–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Lecce–Juventus

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

18.00: Nagymihály–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

19.00: Galatasaray–Antalyaspor (Tv: Sport2)

NŐI NB I

21. FORDULÓ

13.00: PMFC–DVTK

14.00: FTC-Telekom–Kész-St. Mihály-Szeged

16.00: Szekszárdi WFC–ETO FC

17.00: MTK Budapest–Újpest FC

17.30: Budaörs–Puskás Akadémia FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

TCR, Misano

8.15: időmérő (Tv: Sport1)

16.15: 1. futam (Tv: Sport1)

Hosszú távú világbajnokság, Spa

13.30: hatórás verseny (Tv: Eurosport2)

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, 2. nap, Asztana (Tv: Sport1)

DARTS

13.00 és 19.00: European Tour, Graz, 2. nap (Tv: Max4)

Benne 19.30 körül: Josh Rock (északír)–Kovács Patrik

KAJAK-KENU

VILÁGKUPAVERENY, SZEGED

10.04: döntők (Tv: M4 Sport)

14.04: döntők (Tv: M4 Sport+)

15.45: előfutamok

KERÉKPÁR

Giro d'Italia országúti körverseny

10.45: férfiak, 2. szakasz, Burgasz–Veliko Tarnovo, 221 km (Tv: Eurosport1)

Vuelta a Espana országúti körverseny

13.30: nők, 7. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

15.45: Váci NKSE–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+)

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–FTC-Rail Cargo Hungaria

17.00: NEKA–Kisvárda Master Good SE

18.00: Moyra-Budaörs–Alba Fehérvár KC

18.00: Vasas SC–Kozármisleny KA

18.00: Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda

FÉRFI NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: DEAC–Endo Plus Service-Honvéd

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend

18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs

LÓSPORT

14.00: Food Truck Show, 2. nap, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Francia GP

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

SPORTLÖVÉSZET

Európa-bajnokság, Eszék

9.00: 25, 50 méteres puska, pisztoly

9.00: női sportpisztoly 30 gyors

15.00: döntő

12.45: férfi gyorstüzelő pisztoly 2. nap

18.00: döntő

9.00: összetett puska duett

12.15: döntő

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.00: BVSC-Manna ABC–Jadran Split (horvát)

FÉRFI OB I

Alsóház

11.30: ELTE-BEAC–UVSE

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–KSI SE

18.00: Kaposvári VK–Debreceni VSE-Master Good

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Szuper Levente, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Balhé a Real Madridnál, mi lehet a háttérben?

8.40: Bozsik Pétert hívjuk

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Szabadidő – Bódis Tamás

10.35: Vendégünk Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozó, riporter: Virányi Zsolt

11.20: Újratöltve

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Bent maradt a Csíkszereda labdarúgócsapata a román élvonalban. Beszámoló a szegedi kajak-kenu világkupáról

16.00: Múltidézés, a labdarúgó Magyar Kupa története; a hétszeres MK-győztes Szekeres Tamást hívjuk; így jutott a döntőbe a Ferencváros és a ZTE

17.00: Labdarúgó BL-döntő, 2005

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A labdarúgó Magyar Kupa döntőjének felvezetése Wukovics Lászlóval

18.00: Közvetítés a Ferencváros–ZTE labdarúgó Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Katona László és Tóth Béla, szakkommentátor: Bene Ferenc

20.00: Közvetítés a BVSC–Jadran Split férfi vízilabda Eurokupa-elődöntő visszavágójáról. Kommentátor: Erdei Márk. Értékelések a labdarúgó Magyar Kupa-döntő után

21.00: Vasárnap elnököt választ a Magyar Judo Szövetség, megszólalnak a jelöltek

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával