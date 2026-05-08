Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: FTC–ZTE Mol Magyar Kupa-döntő a Puskás Arénában

T. Z.T. Z.
2026.05.08. 23:22
null
Címkék
napi műsor sportműsor program szombati sportműsor napi sportműsor műsor
A Puskás Arénában 18 órás kezdettel rendezik a Mol Magyar Kupa fináléját, ahol a Ferencváros és a Zalaegerszeg méri össze erejét. Az európai elit ligák csapatai közül pályára lép többek között a Bayern München, a Juventus, az Internazionale és a Manchester City, miközben a Liverpool a Chelsea-vel játszik rangadót. Folytatódik a sportlövő Európa-bajnokság, ahogy a Giro D'Italia és a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny is. Pályára lép a Ferencváros női kézilabdacsapata, Londonban újabb napjához érkezik az asztalitenisz csapat-világbajnokság. Íme, a szombati kiemelt sportműsor!

 MÁJUS 9., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
18.00: Ferencvárosi TCZalaegerszegi TE FC, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
AMATŐR KUPA
13.00: Mezőörs KSEKelen SC, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
13.30: Liverpool–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Fulham–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Sunderland–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers
18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Werder Bremen
15.30: Augsburg–Mönchengladbach
15.30: RB Leipzig–St. Pauli
18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

NORVÉG KUPA
DÖNTŐ, OSLO
16.00: Bodö/Glimt–Brann

OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Udinese
18.00: Lazio–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Juventus

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
18.00: Nagymihály–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG
19.00: Galatasaray–Antalyaspor (Tv: Sport2)

NŐI NB I
21. FORDULÓ
13.00: PMFC–DVTK
14.00: FTC-Telekom–Kész-St. Mihály-Szeged
16.00: Szekszárdi WFC–ETO FC
17.00: MTK Budapest–Újpest FC
17.30: Budaörs–Puskás Akadémia FC

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
TCR, Misano
8.15: időmérő (Tv: Sport1)
16.15: 1. futam (Tv: Sport1)
Hosszú távú világbajnokság,  Spa
13.30: hatórás verseny (Tv: Eurosport2)

ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London

CSELGÁNCS
14.00: Grand Slam-verseny, 2. nap, Asztana (Tv: Sport1)

DARTS
13.00 és 19.00: European Tour, Graz, 2. nap (Tv: Max4)
Benne 19.30 körül: Josh Rock (északír)–Kovács Patrik

KAJAK-KENU
VILÁGKUPAVERENY, SZEGED
10.04: döntők (Tv: M4 Sport)
14.04: döntők (Tv: M4 Sport+)
15.45: előfutamok

KERÉKPÁR
Giro d'Italia országúti körverseny
10.45: férfiak, 2. szakasz, BurgaszVeliko Tarnovo, 221 km (Tv: Eurosport1)
Vuelta a Espana országúti körverseny
13.30: nők, 7. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI NB I
15.45: Váci NKSEDVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+)
17.00: Dunaújvárosi Kohász KAFTC-Rail Cargo Hungaria
17.00: NEKAKisvárda Master Good SE
18.00: Moyra-BudaörsAlba Fehérvár KC
18.00: Vasas SCKozármisleny KA
18.00: Szombathelyi KKAMotherson Mosonmagyaróvári KC

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS 
17.00: Csata TKKELTE BEAC Újbuda
FÉRFI NB I
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS 
18.00: DEACEndo Plus Service-Honvéd
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: SZTE-SzedeákEgis Körmend
18.00: MVM-OSE LionsNKA Universitas Pécs

LÓSPORT
14.00: Food Truck Show, 2. nap, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Francia GP
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

SPORTLÖVÉSZET
Európa-bajnokság, Eszék
9.00: 25, 50 méteres puska, pisztoly 
9.00: női sportpisztoly 30 gyors
15.00: döntő 
12.45: férfi gyorstüzelő pisztoly 2. nap
18.00: döntő 
9.00: összetett puska duett
12.15: döntő 

VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.00: BVSC-Manna ABCJadran Split (horvát)
FÉRFI OB I
Alsóház
11.30: ELTE-BEACUVSE
17.00: PannErgy-Miskolci VLCKSI SE
18.00: Kaposvári VKDebreceni VSE-Master Good 

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Szuper Levente, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
  6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
  7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
  7.40: Balhé a Real Madridnál, mi lehet a háttérben?
  8.40: Bozsik Pétert hívjuk 
  9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Szabadidő – Bódis Tamás
10.35: Vendégünk Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozó, riporter: Virányi Zsolt
11.20: Újratöltve 
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs 
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Bent maradt a Csíkszereda labdarúgócsapata a román élvonalban. Beszámoló a szegedi kajak-kenu világkupáról
16.00: Múltidézés, a labdarúgó Magyar Kupa története; a hétszeres MK-győztes Szekeres Tamást hívjuk; így jutott a döntőbe a Ferencváros és a ZTE
17.00: Labdarúgó BL-döntő, 2005
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A labdarúgó Magyar Kupa döntőjének felvezetése Wukovics Lászlóval
18.00: Közvetítés a Ferencváros–ZTE labdarúgó Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Katona László és Tóth Béla, szakkommentátor: Bene Ferenc
20.00: Közvetítés a BVSC–Jadran Split férfi vízilabda Eurokupa-elődöntő visszavágójáról. Kommentátor: Erdei Márk. Értékelések a labdarúgó Magyar Kupa-döntő után
21.00: Vasárnap elnököt választ a Magyar Judo Szövetség, megszólalnak a jelöltek
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

 

napi műsor sportműsor program szombati sportműsor napi sportműsor műsor
Legfrissebb hírek

Pénteki sportműsor: Esztergomba látogat a Győri Audi ETO, férfi röplabda Extraliga-döntő

Minden más foci
2026.05.07. 23:45

Csütörtöki sportműsor: Magdeburg–Szeged visszavágó a kézi BL negyeddöntőjében

Minden más foci
2026.05.06. 23:49

Szerdai sportműsor: Bayern München–PSG visszavágó a budapesti BL-döntőért

Minden más foci
2026.05.06. 00:28

Keddi sportműsor: az Arsenal vagy az Atlético Madrid bejut a BL-döntőbe

Minden más foci
2026.05.04. 23:50

Heti program: döntő a Mol Magyar Kupában, visszavágók a Bajnokok Ligája elődöntőjében, el Clásico

Minden más foci
2026.05.04. 07:58

Hétfői sportműsor: lesz meccs az angol, az olasz és a spanyol élvonalban is

Birkózás
2026.05.03. 23:58

Vasárnapi sportműsor: Újpest–FTC, Paks–Debrecen, Manchester United–Liverpool

Minden más foci
2026.05.03. 00:32

Szombati sportműsor: újabb lépést tehet az ETO FC a bajnoki cím felé; ETO KC–FTC női kézilabda MK-elődöntő

Minden más foci
2026.05.01. 23:45
Ezek is érdekelhetik