Szombati sportműsor: FTC–ZTE Mol Magyar Kupa-döntő a Puskás Arénában
MÁJUS 9., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
18.00: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
AMATŐR KUPA
13.00: Mezőörs KSE–Kelen SC, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion (Tv: M4 Sport)
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
13.30: Liverpool–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Fulham–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Sunderland–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers
18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Werder Bremen
15.30: Augsburg–Mönchengladbach
15.30: RB Leipzig–St. Pauli
18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
NORVÉG KUPA
DÖNTŐ, OSLO
16.00: Bodö/Glimt–Brann
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Udinese
18.00: Lazio–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Juventus
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
14.00: Elche–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
18.00: Nagymihály–DAC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
19.00: Galatasaray–Antalyaspor (Tv: Sport2)
NŐI NB I
21. FORDULÓ
13.00: PMFC–DVTK
14.00: FTC-Telekom–Kész-St. Mihály-Szeged
16.00: Szekszárdi WFC–ETO FC
17.00: MTK Budapest–Újpest FC
17.30: Budaörs–Puskás Akadémia FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
TCR, Misano
8.15: időmérő (Tv: Sport1)
16.15: 1. futam (Tv: Sport1)
Hosszú távú világbajnokság, Spa
13.30: hatórás verseny (Tv: Eurosport2)
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
CSELGÁNCS
14.00: Grand Slam-verseny, 2. nap, Asztana (Tv: Sport1)
DARTS
13.00 és 19.00: European Tour, Graz, 2. nap (Tv: Max4)
Benne 19.30 körül: Josh Rock (északír)–Kovács Patrik
KAJAK-KENU
VILÁGKUPAVERENY, SZEGED
10.04: döntők (Tv: M4 Sport)
14.04: döntők (Tv: M4 Sport+)
15.45: előfutamok
KERÉKPÁR
Giro d'Italia országúti körverseny
10.45: férfiak, 2. szakasz, Burgasz–Veliko Tarnovo, 221 km (Tv: Eurosport1)
Vuelta a Espana országúti körverseny
13.30: nők, 7. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
15.45: Váci NKSE–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+)
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–FTC-Rail Cargo Hungaria
17.00: NEKA–Kisvárda Master Good SE
18.00: Moyra-Budaörs–Alba Fehérvár KC
18.00: Vasas SC–Kozármisleny KA
18.00: Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda
FÉRFI NB I
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: DEAC–Endo Plus Service-Honvéd
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend
18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs
LÓSPORT
14.00: Food Truck Show, 2. nap, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Francia GP
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
SPORTLÖVÉSZET
Európa-bajnokság, Eszék
9.00: 25, 50 méteres puska, pisztoly
9.00: női sportpisztoly 30 gyors
15.00: döntő
12.45: férfi gyorstüzelő pisztoly 2. nap
18.00: döntő
9.00: összetett puska duett
12.15: döntő
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.00: BVSC-Manna ABC–Jadran Split (horvát)
FÉRFI OB I
Alsóház
11.30: ELTE-BEAC–UVSE
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–KSI SE
18.00: Kaposvári VK–Debreceni VSE-Master Good
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Szuper Levente, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Balhé a Real Madridnál, mi lehet a háttérben?
8.40: Bozsik Pétert hívjuk
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Szabadidő – Bódis Tamás
10.35: Vendégünk Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozó, riporter: Virányi Zsolt
11.20: Újratöltve
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Bent maradt a Csíkszereda labdarúgócsapata a román élvonalban. Beszámoló a szegedi kajak-kenu világkupáról
16.00: Múltidézés, a labdarúgó Magyar Kupa története; a hétszeres MK-győztes Szekeres Tamást hívjuk; így jutott a döntőbe a Ferencváros és a ZTE
17.00: Labdarúgó BL-döntő, 2005
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A labdarúgó Magyar Kupa döntőjének felvezetése Wukovics Lászlóval
18.00: Közvetítés a Ferencváros–ZTE labdarúgó Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Katona László és Tóth Béla, szakkommentátor: Bene Ferenc
20.00: Közvetítés a BVSC–Jadran Split férfi vízilabda Eurokupa-elődöntő visszavágójáról. Kommentátor: Erdei Márk. Értékelések a labdarúgó Magyar Kupa-döntő után
21.00: Vasárnap elnököt választ a Magyar Judo Szövetség, megszólalnak a jelöltek
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával