A Zalaegerszeg két góllal győzte le az Újpestet, így ismét negyedik

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

ZALAEGERSZEGI TE–ÚJPEST FC 2–0 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4455 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Szendrei (75.), Calderón (90+4.)

Kétszer találkozott egymással a ZTE és az Újpest az NB I jelenlegi kiírásában, s mindkétszer a vendégek győztek: augusztusban a ZTE Arénában 4–1-re a lila-fehérek, míg decemberben a Szusza Ferenc Stadionban 2–0-ra a zalaiak nyertek. Az utóbbi mérkőzésen az a Krajcsovics Ábel állította be a végeredményt, aki ma már az Újpest játékosa, a szombati meccset pedig a kispadon kezdte. A vendégek kezdőjében nem volt nagy meglepetés, s ott volt a pályán a zalaegerszegi nevelésű válogatott támadó, Horváth Krisztofer. Ami a kék-fehéreket illeti, egyedül a védelemben volt kénytelen változtatni Nuno Campos vezetőedző, ugyanis Várkonyi Bence eltiltás, Joseth Peraza sérülés miatt nem játszhatott, így középen az Akpe Victory, Diogo Silva páros kezdetett – utóbbi játékos az a húszéves brazil középső védő, aki februárban érkezett, megfordult a Palmeiras utánpótlásában is, az Újpest ellen pedig először szerepelt a kezdőben.

Nem volt kifogástalan a gyep állapota, sőt a két kapu előtt és a kispadokhoz közeli oldalvonalnál borzasztóan nézett ki a talaj, és kérdés volt, hogy a ZTE rövidpasszos, kombinatív játékát miképp befolyásolja majd mindez... Jobban kezdett az Újpest, Fran Brodic az 50. másodpercben lőtte a labdát ígéretes helyzetben a kapu fölé, de nem kellett sokat várni a hazaiak válaszára: egy szép támadás végén Joao Victor hagyott ki nagy helyzetet. Lendületben maradt a Zalaegerszeg, a hazaiak birtokolták a labdát, igyekeztek feltörni a fővárosiak védelmét, akik az ellentámadásokra helyezték a hangsúlyt, de nem sok lehetőségük adódott. Ezzel szemben a hazaiak szép akciókat vezettek, olykor sarokkal járatták a labdát, könnyedén jutottak el az Újpest tizenhatosáig, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott – nem született gól az első félidőben.

Nem lehetett maradéktalanul elégedett Szélesi Zoltán a látottakkal, így nem is volt meglepő, hogy a szünetben cserélt, pályára lépett Fenyő Noah és Krajcsovics Ábel. Ahogy az első, úgy a második félidő is egy pontatlan Fran Brodic-lövéssel kezdődött, majd egy tetszetős zalaegerszegi támadással folytatódott, melynek végén Csonka András fejese után Banai Dávid fogta meg a labdát. Átvette az irányítást a Zalaegerszeg, de ahogy az első játékrészben, úgy most is pontatlanná vált a játéka a vendégtizenhatoshoz érve. José Calderón felfutásai rendre veszélyt jelentettek a bal oldalon, sőt, egy ízben átkeveredett a jobb szélre is, ahol szintén megkavarta az újpesti védelmet. Érett a gól, s a 75. percben megszületett, miután Kiss Bence beadása után Szendrei Norbert közelről a kapuba lőtte a labdát. Nem sokkal később ismét szemre is tetszetős támadást vezetett a ZTE, melynek végén Szendrei Norbert találta el a lécet. A hosszabbításban jött még egy zalai gól, a kijátszott kontraakció végén José Calderón lőtte a labdát az üres kapuba.

Ezúttal nem a vendégek, hanem a hazaiak örülhettek a Zalaegerszeg és az Újpest összecsapása után. Továbbra is kitart a ZTE FC lendülete, jó formája – immár kilenc tétmérkőzés óta veretlen, és versenyben van a dobogós helyezésért! 2–0