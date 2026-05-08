Serie A: a Torino négy perc alatt fordított a Sassuolo ellen

T. Z.
2026.05.08. 22:46
Giovanni Simeone egyenlített a Sassuolo ellen (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Serie A olasz foci Torino
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 36. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén a Torino hazai pályán 2–1-re legyőzte a Sassuolót.

A gól nélküli első félidő után a második játékrészben látványosan felpörögtek az események a két stabil középcsapat, a Torino és a Sassuolo – komolyabb tét nélküli – összecsapásán. 

Az 51. percben Kristian Thorstvedt góljával szerzett vezetést a Sassuolo, de előnyét nem sokáig tudta megőrizni. A Torino a 66. percben Giovanni Simeone góljával egyenlített, majd négy perccel később a győztes találatot is megszerezte Marcus Holmgren Pedersen révén. 2–1

OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)

Szombaton játsszák
15.00: Cagliari–Udinese
18.00: Lazio–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Juventus
Vasárnap játsszák
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)

  1. Internazionale

35

26

4

5

82–31

+51 

82 

  2. Napoli

35

21

7

7

52–33

+19 

70 

  3. Milan

35

19

10

6

48–29

+19 

67 

  4. Juventus

35

18

11

6

58–30

+28 

65 

  5. Roma

35

20

4

11

52–29

+23 

64 

  6. Como

35

17

11

7

59–28

+31 

62 

  7. Atalanta

35

14

13

8

47–32

+15 

55 

  8. Lazio

35

13

12

10

39–34

+5 

51 

  9. Bologna

35

14

7

14

42–41

+1 

49 

10. Sassuolo

36

14

7

15

44–46

–2 

49 

11. Udinese

35

13

8

14

43–46

–3 

47 

12. Torino

36

12

8

16

41–59

–18 

44 

13. Parma

35

10

12

13

25–42

–17 

42 

14. Genoa

35

10

10

15

40–48

–8 

40 

15. Fiorentina

35

8

13

14

38–49

–11 

37 

16. Cagliari

35

9

10

16

36–49

–13 

37 

17. Lecce

35

8

8

19

24–47

–23 

32 

18. Cremonese

35

6

10

19

27–53

–26 

28 

19. Verona

35

3

11

21

24–57

–33 

20 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 

Az állás

 

 

