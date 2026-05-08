Serie A: a Torino négy perc alatt fordított a Sassuolo ellen
A gól nélküli első félidő után a második játékrészben látványosan felpörögtek az események a két stabil középcsapat, a Torino és a Sassuolo – komolyabb tét nélküli – összecsapásán.
Az 51. percben Kristian Thorstvedt góljával szerzett vezetést a Sassuolo, de előnyét nem sokáig tudta megőrizni. A Torino a 66. percben Giovanni Simeone góljával egyenlített, majd négy perccel később a győztes találatot is megszerezte Marcus Holmgren Pedersen révén. 2–1
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)
Szombaton játsszák
15.00: Cagliari–Udinese
18.00: Lazio–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Juventus
Vasárnap játsszák
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)
|1. Internazionale
35
26
4
5
82–31
+51
82
|2. Napoli
35
21
7
7
52–33
+19
70
|3. Milan
35
19
10
6
48–29
+19
67
|4. Juventus
35
18
11
6
58–30
+28
65
|5. Roma
35
20
4
11
52–29
+23
64
|6. Como
35
17
11
7
59–28
+31
62
|7. Atalanta
35
14
13
8
47–32
+15
55
|8. Lazio
35
13
12
10
39–34
+5
51
|9. Bologna
35
14
7
14
42–41
+1
49
|10. Sassuolo
36
14
7
15
44–46
–2
49
|11. Udinese
35
13
8
14
43–46
–3
47
|12. Torino
36
12
8
16
41–59
–18
44
|13. Parma
35
10
12
13
25–42
–17
42
|14. Genoa
35
10
10
15
40–48
–8
40
|15. Fiorentina
35
8
13
14
38–49
–11
37
|16. Cagliari
35
9
10
16
36–49
–13
37
|17. Lecce
35
8
8
19
24–47
–23
32
|18. Cremonese
35
6
10
19
27–53
–26
28
|19. Verona
35
3
11
21
24–57
–33
20
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18