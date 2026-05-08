Nemzeti Sportrádió

Nem fellebbez a DVTK, nem lesznek hazai drukkerek a stadionban az idényzárón

V. H. L.V. H. L.
2026.05.08. 12:56
null
Szurkolói távollétében búcsúzik az NB I-től a DVTK (Fotó: Török Attila)
Címkék
Paks labdarúgó NB I Diósgyőr büntetés zárt kapus mérkőzés
Az ősztől az NB II-ben szereplő Diósgyőri VTK-nál úgy döntöttek, nem fellebbeznek a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának határozata ellen, így az első osztályú labdarúgó-bajnokságban a Diósgyőr–Paks mérkőzésen nem lehetnek ott a lelátón a hazai szurkolók.

„Hazai nézők nélkül rendezik a május 16-án esedékes DVTK–Paksi FC mérkőzést, miután a Magyar Labdarúgó-szövetség a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt zárt kapus büntetést szabott ki a DVTK-ra. A határozattal szemben  fellebbezést lehetne benyújtani, azonban az csak elodázná a büntetés végrehajtását” – közölte pénteken hivatalos honlapján a miskolci klub, amely a rasszista megnyilvánulások miatt 1 200 000 forintos pénzbüntetést is kapott az MLSZ-től.

„Ebben a szezonban ez a tizenkettedik büntetésünk a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Korábban már valamennyi lehetséges jogi fórumot végigjártunk, ezért az április 18-án megrendezett DVSC elleni mérkőzésünkön történtek miatt felesleges fellebbeznünk, mert a jogászunk szerint a döntést megváltoztatni nem lehet, maximum elhalasztani – mondta Tamás Gábor, a DVTK cégvezetője. – Mindig kiálltunk a szurkolóink mellett, minden jogi eszközt megragadtunk annak érdekében, hogy az eddig ránk kiszabott büntetéseket mérsékeljük, a szektorbezárásokat elkerüljük. Még a Sport Állandó Választottbíróságig is elmentünk, ahol részsikereket értünk el, de a DVSC mérkőzésen történt »cigányozás« sajnos már a jogilag védhetetlen kategóriába tartozik. A klub vezetése ezért úgy döntött, nem fellebbezünk a határozat ellen, most töltjük le a kiszabott büntetést.”

Az ügyben megszólalt a nemrégiben kinevezett sportigazgató, Vincze Richárd is, aki szerint nem lett volna értelme a fellebbezésnek.

„Az esetleges fellebbezéssel talán el lehetne tolni a zárt kapus mérkőzést, de elkerülni már nem lehet – fogalmazott. – Éppen ezért sportszakmai szempontból is azon az állásponton vagyunk, hogy inkább most töltsük le a büntetést, mintsem a következő szezon első hazai találkozóján. A szurkolóinkra mindig nagy szükségünk van, de szeretnénk a következő bajnokságot ebből a szempontból is tiszta lappal kezdeni.”

Tamás Gábor ugyanakkor arra figyelmeztetett: a büntetés letöltése nem annullálja az eddig elkövetett szurkolói vétségeket, ezért nyomatékosan felhívta a szurkolók figyelmét arra, hogy ha tovább folytatják a rasszista rigmusok bekiabálását, akkor a DVTK-nak a későbbiekben akár pontlevonással, szélsőséges esetben kizárással is számolnia kell.

A május 16-án, szombaton 17.15-kor kezdődő találkozóra a vendégszektorba megváltott jegyek érvényesek, és a 14 éven aluliak számára is engedélyezett a belépés.

Labdarúgó NB I
2026.04.29. 22:59

Nézők nélküli meccsen búcsúzik az NB I-től a Diósgyőr

Az MLSZ a Debrecen elleni, hazai meccsen történtek miatt szankcionált. A miskolci klub pénzbüntetést is kapott.

 

LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21

az állás

 

 

 

 

 

Paks labdarúgó NB I Diósgyőr büntetés zárt kapus mérkőzés
Legfrissebb hírek

A Ferencváros halasztást kaphat a közterhei befizetése kapcsán

Labdarúgó NB I
4 órája

Diósgyőrben tűnt fel – a Fehérvár elcserélheti a ZTE-vel

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:23

Herczeg András elmondta, hogy miért nem vállalta a szövetségi kapitányi tisztséget

Labdarúgó NB I
2026.05.06. 11:20

A Miniszterelnökség nem árul el részleteket Mariano Gómez honosításának körülményeiről

Labdarúgó NB I
2026.05.05. 20:11

Hat csapat ad labdarúgót az NB I 32. fordulójának válogatottjába a Nemzeti Sport osztályzatai szerint

Labdarúgó NB I
2026.05.05. 09:55

Horváth Dávid: Németh Hunorban minden megvan ahhoz, hogy sikeres legyen a Köbenhavnban

Labdarúgó NB I
2026.05.04. 20:12

Megvan, mikor dől el a bajnoki cím és dobogó sorsa az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.05.04. 14:06

Mariano Gómez: Azért dolgozom, hogy magyar válogatott legyek

Labdarúgó NB I
2026.05.04. 07:45
Ezek is érdekelhetik