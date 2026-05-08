Nem fellebbez a DVTK, nem lesznek hazai drukkerek a stadionban az idényzárón
„Hazai nézők nélkül rendezik a május 16-án esedékes DVTK–Paksi FC mérkőzést, miután a Magyar Labdarúgó-szövetség a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt zárt kapus büntetést szabott ki a DVTK-ra. A határozattal szemben fellebbezést lehetne benyújtani, azonban az csak elodázná a büntetés végrehajtását” – közölte pénteken hivatalos honlapján a miskolci klub, amely a rasszista megnyilvánulások miatt 1 200 000 forintos pénzbüntetést is kapott az MLSZ-től.
„Ebben a szezonban ez a tizenkettedik büntetésünk a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Korábban már valamennyi lehetséges jogi fórumot végigjártunk, ezért az április 18-án megrendezett DVSC elleni mérkőzésünkön történtek miatt felesleges fellebbeznünk, mert a jogászunk szerint a döntést megváltoztatni nem lehet, maximum elhalasztani – mondta Tamás Gábor, a DVTK cégvezetője. – Mindig kiálltunk a szurkolóink mellett, minden jogi eszközt megragadtunk annak érdekében, hogy az eddig ránk kiszabott büntetéseket mérsékeljük, a szektorbezárásokat elkerüljük. Még a Sport Állandó Választottbíróságig is elmentünk, ahol részsikereket értünk el, de a DVSC mérkőzésen történt »cigányozás« sajnos már a jogilag védhetetlen kategóriába tartozik. A klub vezetése ezért úgy döntött, nem fellebbezünk a határozat ellen, most töltjük le a kiszabott büntetést.”
Az ügyben megszólalt a nemrégiben kinevezett sportigazgató, Vincze Richárd is, aki szerint nem lett volna értelme a fellebbezésnek.
„Az esetleges fellebbezéssel talán el lehetne tolni a zárt kapus mérkőzést, de elkerülni már nem lehet – fogalmazott. – Éppen ezért sportszakmai szempontból is azon az állásponton vagyunk, hogy inkább most töltsük le a büntetést, mintsem a következő szezon első hazai találkozóján. A szurkolóinkra mindig nagy szükségünk van, de szeretnénk a következő bajnokságot ebből a szempontból is tiszta lappal kezdeni.”
Tamás Gábor ugyanakkor arra figyelmeztetett: a büntetés letöltése nem annullálja az eddig elkövetett szurkolói vétségeket, ezért nyomatékosan felhívta a szurkolók figyelmét arra, hogy ha tovább folytatják a rasszista rigmusok bekiabálását, akkor a DVTK-nak a későbbiekben akár pontlevonással, szélsőséges esetben kizárással is számolnia kell.
A május 16-án, szombaton 17.15-kor kezdődő találkozóra a vendégszektorba megváltott jegyek érvényesek, és a 14 éven aluliak számára is engedélyezett a belépés.
LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21