Nem fellebbez a DVTK, nem lesznek hazai drukkerek a stadionban az idényzárón

„Hazai nézők nélkül rendezik a május 16-án esedékes DVTK–Paksi FC mérkőzést, miután a Magyar Labdarúgó-szövetség a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt zárt kapus büntetést szabott ki a DVTK-ra. A határozattal szemben fellebbezést lehetne benyújtani, azonban az csak elodázná a büntetés végrehajtását” – közölte pénteken hivatalos honlapján a miskolci klub, amely a rasszista megnyilvánulások miatt 1 200 000 forintos pénzbüntetést is kapott az MLSZ-től.

„Ebben a szezonban ez a tizenkettedik büntetésünk a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Korábban már valamennyi lehetséges jogi fórumot végigjártunk, ezért az április 18-án megrendezett DVSC elleni mérkőzésünkön történtek miatt felesleges fellebbeznünk, mert a jogászunk szerint a döntést megváltoztatni nem lehet, maximum elhalasztani – mondta Tamás Gábor, a DVTK cégvezetője. – Mindig kiálltunk a szurkolóink mellett, minden jogi eszközt megragadtunk annak érdekében, hogy az eddig ránk kiszabott büntetéseket mérsékeljük, a szektorbezárásokat elkerüljük. Még a Sport Állandó Választottbíróságig is elmentünk, ahol részsikereket értünk el, de a DVSC mérkőzésen történt »cigányozás« sajnos már a jogilag védhetetlen kategóriába tartozik. A klub vezetése ezért úgy döntött, nem fellebbezünk a határozat ellen, most töltjük le a kiszabott büntetést.”

Az ügyben megszólalt a nemrégiben kinevezett sportigazgató, Vincze Richárd is, aki szerint nem lett volna értelme a fellebbezésnek.

„Az esetleges fellebbezéssel talán el lehetne tolni a zárt kapus mérkőzést, de elkerülni már nem lehet – fogalmazott. – Éppen ezért sportszakmai szempontból is azon az állásponton vagyunk, hogy inkább most töltsük le a büntetést, mintsem a következő szezon első hazai találkozóján. A szurkolóinkra mindig nagy szükségünk van, de szeretnénk a következő bajnokságot ebből a szempontból is tiszta lappal kezdeni.”

Tamás Gábor ugyanakkor arra figyelmeztetett: a büntetés letöltése nem annullálja az eddig elkövetett szurkolói vétségeket, ezért nyomatékosan felhívta a szurkolók figyelmét arra, hogy ha tovább folytatják a rasszista rigmusok bekiabálását, akkor a DVTK-nak a későbbiekben akár pontlevonással, szélsőséges esetben kizárással is számolnia kell.

A május 16-án, szombaton 17.15-kor kezdődő találkozóra a vendégszektorba megváltott jegyek érvényesek, és a 14 éven aluliak számára is engedélyezett a belépés.