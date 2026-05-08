Asztalitenisz-vb: Szőcs Bernadette vezetésével elődöntős a román válogatott

Tovább gyarapította a már eddig sem szegényes éremkollekcióját Szőcs Bernadette: a román színekben versenyző marosvásárhelyi klasszis a tavalyi dohai vb-n női párosban megszerzett ezüstje után a londoni centenáriumi világbajnokságról is biztosan éremmel tér haza, ezúttal csapatban állhat fel a dobogóra. Hogy melyik fokára, az most még kérdéses, ám tekintve, hogy az elődöntőben Kína lesz az ellenfél, nem tűnik kockázatosnak a kijelentés, hogy bronz lesz a vége, ami – tekintve, hogy Kína és Japán kiemelkedik a mezőnyből – nagyjából a maximum, amit egy európai női válogatott mostanában elérhet egy világbajnokságon. Ehhez a negyeddöntőben Franciaországon keresztül vezetett az út, s a világranglistán 26. helyen álló Szőcs, mint oly sokszor, most is megnyerte mindkét mérkőzését: 0:1-nél ő egyenlített, majd 2:1-es román előnynél az ötödik meccslabdát értékesítve ő zárta le a csatát. A másik ágon már korábban eldőlt, hogy Németország – Bátorfi Zoltán másodedzővel a kispadon – az egyik elődöntős, pénteken pedig az is kiderült, ellenfele az ukránokon simán átlépő japán válogatott lesz, vagyis, ha bejön a papírforma, sorozatban hatodszor lesz kínai–japán aranycsata.

A férfiaknál nagy várakozás előzte meg a Kína–Dél-Korea összecsapást, ugyanis a koreaiak a csoportkörben legyőzték a címvédőt. Annak a találkozónak igazán nagy jelentősége nem volt, most viszont, amikor a talpon maradás volt a tét, a kínaiak megmutatták mire képesek: mindössze két játszmát veszítve 3:0-ra nyertek, s az elődöntőben a brazilokat hasonlóan simán elintéző franciákkal kell megküzdeniük. Két évvel ezelőtt ez a két csapat játszotta a döntőt, akkor a kínaiak nagyon simán nyertek 3:0-ra, most az elődöntőben ennél jóval szorosabb csatára van kilátás, tekinthetjük ezt a párharcot amolyan előrehozott finálénak is.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Férfiak

Negyeddöntő: Kína–Dél-Korea 3:0, Franciaország–Brazília 3:0

Nők

Negyeddöntő: Japán–Ukrajna 3:0, Románia–Franciaország 3:1