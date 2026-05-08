Nemzeti Sportrádió

A Hull City és a Millwall sem került közelebb a Premier League-hez, a visszavágón dől el a továbbjutás

T. Z.T. Z.
2026.05.08. 22:55
null
Nem bírt egymással a Hull City és a Millwall (Fotó: Getty Images)
Címkék
Championship-rájátszás angol foci Hull City Millwall Championship
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) rájátszásának első elődöntőjében a Hull City gól nélküli döntetlent játszott a Millwallal péntek este, így minden kérdés nyitott maradt a jövő heti visszavágó előtt.

A Championship elődöntőjének első mérkőzésén a Hull City a legmagasabb osztályba 36 évnyi szünet után visszajutni szándékozó Millwallt fogadta, és előzetesen azzal a szándékkal lépett pályára, hogy minél nagyobb előnyt harcoljon ki a visszavágó előtt. 

Ehhez képest kimondottan kevés helyzetet, nem túlzás, unalmas meccset hozott a két csapat első összecsapása. Az első félidőben még viszonylag jó iramot láthatott a közönség, a második félidőben viszont az óvatosság mindkét csapat játékára alaposan rányomta a bélyegét. Ekkor a Millwall állt közelebb a vezetéshez és a győzelemhez, a vendégek egyszer eltalálták a kapufát, majd érvénytelenített gólt is szereztek. 

A mérkőzés végül – a színvonalnak megfelelő – gól nélküli döntetlennel ért véget, így egyik gárda sem került közelebb céljai eléréseihez. 

A visszavágót jövő héten hétfőn rendezik a Millwall híres, hírhedt szurkolótábora előtt, míg a második elődöntő első mérkőzését holnap (szombaton) vívja egymással a Middlesbrough és a Southampton.

ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Hull City–Millwall 0–0

 

Championship-rájátszás angol foci Hull City Millwall Championship
Legfrissebb hírek

A Tottenham gyors gólokkal lepte meg az Aston Villát, és már nincs kieső helyen

Angol labdarúgás
2026.05.03. 21:57

Tóth Alex nélkül is simán nyert a Bournemouth a Crystal Palace ellen

Angol labdarúgás
2026.05.03. 17:07

Blackburn: a játékostársak Tóth Balázst választották az idény legjobbjának

Légiósok
2026.05.02. 15:50

Pécsi Ármin is utazhat Manchesterbe a Liverpoollal

Angol labdarúgás
2026.04.28. 09:06

Mumusát legyőzve tett újabb lépést a Bajnokok Ligája felé a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.04.25. 18:00

A Fulham egy góllal legyőzte a gyenge napot kifogó Aston Villát

Angol labdarúgás
2026.04.25. 15:26

Két pontot levontak Callum Stylesék csapatától – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.24. 18:45

„Ha Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék” – Arne Slot véleménye Pécsiről

Angol labdarúgás
2026.04.24. 11:16
Ezek is érdekelhetik