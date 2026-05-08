A Hull City és a Millwall sem került közelebb a Premier League-hez, a visszavágón dől el a továbbjutás

A Championship elődöntőjének első mérkőzésén a Hull City a legmagasabb osztályba 36 évnyi szünet után visszajutni szándékozó Millwallt fogadta, és előzetesen azzal a szándékkal lépett pályára, hogy minél nagyobb előnyt harcoljon ki a visszavágó előtt.

Ehhez képest kimondottan kevés helyzetet, nem túlzás, unalmas meccset hozott a két csapat első összecsapása. Az első félidőben még viszonylag jó iramot láthatott a közönség, a második félidőben viszont az óvatosság mindkét csapat játékára alaposan rányomta a bélyegét. Ekkor a Millwall állt közelebb a vezetéshez és a győzelemhez, a vendégek egyszer eltalálták a kapufát, majd érvénytelenített gólt is szereztek.

A mérkőzés végül – a színvonalnak megfelelő – gól nélküli döntetlennel ért véget, így egyik gárda sem került közelebb céljai eléréseihez.

A visszavágót jövő héten hétfőn rendezik a Millwall híres, hírhedt szurkolótábora előtt, míg a második elődöntő első mérkőzését holnap (szombaton) vívja egymással a Middlesbrough és a Southampton.

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Hull City–Millwall 0–0