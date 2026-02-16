Nemzeti Sportrádió

NB II-es csapattal kötött együttműködési szerződést a ZTE

2026.02.16. 12:15
A ZTE együttműködési szerződést kötött az Ajkával (Fotó: Kovács Péter)
A Zalaegerszeg labdarúgócsapata a hivatalos honlapján számolt be a hírről, hogy együttműködési megállapodást írt alá a másodosztályban szereplő Ajkával.

A 2025–2026-os idény végéig kötött egymással együttműködési szerződést a Zalaegerszeg és a másodosztályban szereplő Ajka.

„A kooperáció elsődleges célja, hogy fiatal, tehetséges játékosaink számára folyamatos és magas szintű versenyeztetési lehetőséget biztosítsunk a másodosztályban, ezáltal elősegítve fejlődésüket és élvonalbeli szerepvállalásukat. A kooperáció keretében játékosaink az FC Ajka színeiben léphetnek pályára, ahol értékes játékperceket gyűjthetnek. Ennek jegyében Garai Zétény már a tegnapi napon szerephez jutott a Merkantil Bank Liga 18. fordulójában” – áll a zalaegerszegiek közleményében.

Az Ajkának korábban a Videotonnal volt együttműködési szerződése, ez azonban a 2024–2025-ös idény után megszűnt.

 

NB I Ajka Zalaegerszeg
