NB II-es csapattal kötött együttműködési szerződést a ZTE

A 2025–2026-os idény végéig kötött egymással együttműködési szerződést a Zalaegerszeg és a másodosztályban szereplő Ajka.

„A kooperáció elsődleges célja, hogy fiatal, tehetséges játékosaink számára folyamatos és magas szintű versenyeztetési lehetőséget biztosítsunk a másodosztályban, ezáltal elősegítve fejlődésüket és élvonalbeli szerepvállalásukat. A kooperáció keretében játékosaink az FC Ajka színeiben léphetnek pályára, ahol értékes játékperceket gyűjthetnek. Ennek jegyében Garai Zétény már a tegnapi napon szerephez jutott a Merkantil Bank Liga 18. fordulójában” – áll a zalaegerszegiek közleményében.

Az Ajkának korábban a Videotonnal volt együttműködési szerződése, ez azonban a 2024–2025-ös idény után megszűnt.