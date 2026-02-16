Nemzeti Sportrádió

Alapszakaszgyőztes a Veszprém; kilenc gólt szerezve nyert az Újpest a futsal NB I-ben

2026.02.16. 22:34
A Veszprém elütötte a felsőházba jutástól a Berettyóújfalut (Fotó: vehir.hu)
A férfi futsal NB I alapszakaszának 21., utolsó előtti fordulójában a Veszprém, az Újpest és az Aramis SE hazai pályán, a Nyíregyháza idegenben nyert, míg a Kecskemét a DEAC-cal, az MFA a H.O.P.E. Futsallal ikszelt.

A Veszprém 6–0-ra kiütötte a Berettyóújfalut, ezzel továbbra is hibátlan otthon, valamint biztossá vált, hogy az első helyen végez az alapszakaszban, míg a vendégek a vereségükkel biztosan lemaradnak a felsőházról. A Kecskemét 0–3-ról egyenlített a DEAC ellen, viszont a debreceni csapatnak a döntetlen is elég volt, hogy bebiztosítsa helyét a felsőházban.

A Magyar Futsal Akadémia szintén 0–3-ról állt fel, csak 3–3 helyett 4–4-re végzett a H.O.P.E. Futsal ellen. A Nyíregyháza hat gólt lőve nyert Nyírbátorban, szintén ennyiszer talált be az Aramis SE, amely sikerével életben tartotta reményeit, hogy a felsőházba jusson. Az Újpest kilenc alkalommal vette be a PTE-PEAC kapuját, így a 11. hazai bajnokiján a 10. sikerét aratta.

Az alapszakasz utolsó fordulójának mérkőzéseit jövő hétfőn rendezik meg – a párosítás itt található.

FÉRFI FUTSAL NB I
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ
Veszprém–Berettyóújfalu 6–0
Kecskemét–DEAC 3–3
Magyar Futsal Akadémia–H.O.P.E. Futsal 4–4
Nyírbátor–Nyíregyháza 2–6
Aramis SE–Haladás VSE 6–1
Újpest FC–PTE-PEAC 9–2

Az állás
  1. Veszprém 59 pont
  2. Újpest 55 pont
  3. Nyíregyháza 43 pont
  4. DEAC 32 pont
  5. Nyírbátor 30 pont
  6. Kecskemét 29 pont
  7. Aramis SE 28 pont
  8. Berettyóújfalu 25 pont
  9. H.O.P.E. Futsal 21 pont
10. PTE-PEAC 19 pont
11. Magyar Futsal Akadémia 16 pont
12. Haladás 7 pont

 

