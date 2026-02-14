Nagy Zsolt tizenegyesgóljaira válaszolt az MTK, és otthon tartott egy pontot

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1500 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Zeljkovic (60.), Varju (80.), ill. Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt 11-esből)
A Puskás Akadémia kezdett jobban a szombati nap első bajnokiján, amelyen két, kimondottan gyenge formában lévő csapat találkozott. Az MTK egy kisvárdai győzelemmel kezdte 2026-ot, ám azóta hazai pályán bukott a Kazincbarcika és a Magyar Kupában a második ligás Kecskemét ellen, és négy kettőre alulmaradt Nyíregyházán is. A Puskás Akadémia mindkét hazai mérkőzését elveszítette a Paks és a ZTE FC ellen, igaz, a kettő között nyert Újpesten, de egyértelmű volt: mind a két csapatra ráférne egy önbizalomnövelő győzelem.
Nagy Zsolt két tizenegyest is értékesített az első félidőben, így megnyugtató előnnyel vonulhatott az öltözőbe a felcsúti együttes. Előbb Kata Mihály rúgta meg a kapu közelében lövésre készülő Mondovics Kevint (a VAR helybenhagyta Rúsz Márton pályán hozott ítéletét), majd Varju Benedek ütötte meg Nagy Zsoltot, de a válogatott szélső némi ápolást követően gyorsan regenerálódott, és értékesítette a második büntetőt is. Hegyi Krisztián egyik tizenegyesnél sem tudott védeni, Szappanos Péter azonban bemutatott egy bravúrt, Jurek Gábor fejelte a labdát a jobb alsó sarok irányába, ám a válogatott kapus remek mozdulattal kiütötte a labdát.
A második félidőben természetesen mindent megpróbált a fővárosi gárda, hogy mentse a menthetőt, s elkerülje az újabb hazai vereséget, és ennek a szándéknak lett is eredménye. A szlovén Andrian Zeljkovic lövése Wojciech Gollán irányt változtatott, és a labda a kapu bal oldalába pattant, Szappanos Péter hiába vetődött.
Majd jött, amire minden MTK-szurkoló várt!
Pályára lépett a hetek óta sérülés miatt hiányzó Bognár István, és nem sokkal később káprázatos labdát adott Varju Benedeknek – ilyen labdát a magyar élvonalban csak kevesen képesek adni. Vagy inkább senki, ezért nem is számítottak rá a felcsúti védők. A tapasztalt Nagy Zsoltot is meglepte az átadás, és mire megfordult, Varju Benedek már mögötte volt, és a léc alá lőtt: 2–2. Nem volt meglepő, hogy a házigazda játékosai közül mindenki Bognár Istvánhoz rohant, és nem a gólszerzőhöz, ezért a tapsért érdemes volt másfél órán át a nézőtéren fagyoskodni.
A mérkőzés befejező szakaszában is inkább az MTK birtokolta a labdát, de újabb gól már nem esett – a rossz formában lévő csapatok csatája döntetlennel ért véget.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|21
|12
|4
|5
|40–21
|+19
|40
|2. ETO FC
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|3. Debreceni VSC
|22
|11
|5
|6
|33–27
|+6
|38
|4. Paksi FC
|21
|10
|6
|5
|41–29
|+12
|36
|5. Puskás Akadémia
|22
|9
|5
|8
|28–28
|0
|32
|6. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|7. Zalaegerszegi TE
|21
|8
|6
|7
|31–27
|+4
|30
|8. Újpest FC
|22
|7
|5
|10
|30–38
|–8
|26
|9. MTK Budapest
|22
|7
|4
|11
|41–48
|–7
|25
|10. Nyíregyháza Spartacus
|21
|5
|6
|10
|25–37
|–12
|21
|11. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14