Nagy Zsolt tizenegyesgóljaira válaszolt az MTK, és otthon tartott egy pontot

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2 (0–2)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1500 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Zeljkovic (60.), Varju (80.), ill. Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt 11-esből)

A Puskás Akadémia kezdett jobban a szombati nap első bajnokiján, amelyen két, kimondottan gyenge formában lévő csapat találkozott. Az MTK egy kisvárdai győzelemmel kezdte 2026-ot, ám azóta hazai pályán bukott a Kazincbarcika és a Magyar Kupában a második ligás Kecskemét ellen, és négy kettőre alulmaradt Nyíregyházán is. A Puskás Akadémia mindkét hazai mérkőzését elveszítette a Paks és a ZTE FC ellen, igaz, a kettő között nyert Újpesten, de egyértelmű volt: mind a két csapatra ráférne egy önbizalomnövelő győzelem.

Nagy Zsolt két tizenegyest is értékesített az első félidőben, így megnyugtató előnnyel vonulhatott az öltözőbe a felcsúti együttes. Előbb Kata Mihály rúgta meg a kapu közelében lövésre készülő Mondovics Kevint (a VAR helybenhagyta Rúsz Márton pályán hozott ítéletét), majd Varju Benedek ütötte meg Nagy Zsoltot, de a válogatott szélső némi ápolást követően gyorsan regenerálódott, és értékesítette a második büntetőt is. Hegyi Krisztián egyik tizenegyesnél sem tudott védeni, Szappanos Péter azonban bemutatott egy bravúrt, Jurek Gábor fejelte a labdát a jobb alsó sarok irányába, ám a válogatott kapus remek mozdulattal kiütötte a labdát.

A második félidőben természetesen mindent megpróbált a fővárosi gárda, hogy mentse a menthetőt, s elkerülje az újabb hazai vereséget, és ennek a szándéknak lett is eredménye. A szlovén Andrian Zeljkovic lövése Wojciech Gollán irányt változtatott, és a labda a kapu bal oldalába pattant, Szappanos Péter hiába vetődött.

Majd jött, amire minden MTK-szurkoló várt!

Pályára lépett a hetek óta sérülés miatt hiányzó Bognár István, és nem sokkal később káprázatos labdát adott Varju Benedeknek – ilyen labdát a magyar élvonalban csak kevesen képesek adni. Vagy inkább senki, ezért nem is számítottak rá a felcsúti védők. A tapasztalt Nagy Zsoltot is meglepte az átadás, és mire megfordult, Varju Benedek már mögötte volt, és a léc alá lőtt: 2–2. Nem volt meglepő, hogy a házigazda játékosai közül mindenki Bognár Istvánhoz rohant, és nem a gólszerzőhöz, ezért a tapsért érdemes volt másfél órán át a nézőtéren fagyoskodni.

A mérkőzés befejező szakaszában is inkább az MTK birtokolta a labdát, de újabb gól már nem esett – a rossz formában lévő csapatok csatája döntetlennel ért véget.

