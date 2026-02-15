Hétfői sportműsor: FA-kupa, La Liga, Serie A, téli olimpia
FEBRUÁR 16., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
20.30: Macclesfield (VI.)–Brentford (Tv: Spíler1)
CHAMPIONSHIP
21.00: Coventry–Middlesbrough (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
FUTSAL NB I
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ
18.30: Veszprém–Berettyóújfalu
18.30: Kecskemét–Debreceni EAC
18.45: Magyar Futsal Akadémia–HOPE Futsal
19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza
19.35: Aramis–Haladás
20.45: Újpest FC–PTE-PEAC
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)
13.30: 2. futam, DÖNTŐ
BOB
Férfiak, kettes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Nők, egyes
19.00: 3. futam
21.06: 4. futam, DÖNTŐ
CURLING
Férfiak, selejtező
14.05
Nagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína
Nők, selejtező
9.05
Svédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
19.05
Egyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada
JÉGKORONG
Nők, elődöntő
16.40: Egyesült Államok–Svédország
21.10: Kanada–Svájc
MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)
Női 1000 m elődöntő
Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)
Női 1000 m, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Ob I, elődöntő, 1. mérkőzés
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
UAE Tour férfiak
13.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
Clásica Jaén, férfiak (Valter Attila)
15.15: Úbeda–Úbeda, 154.2 km (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
Német bajnokság, férfiak
19.00: Eisenach–Bergischer HC (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba
TENISZ
ATP 500-as torna, Doha
11.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Rio de Janeiro
20.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló,
ATP 250-es torna, Delray Beach
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb sporteseményei és élő közvetítések a téli olimpiáról
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Radikálisan új technikai éra előtt a Formula–1, vendégek: Nagy Dániel és Zsoldos Barna
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.00: Mi történt a téli olimpián? Virányi Zsolt helyszíni beszámolója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Liverpooli jelentés: Gyenge Balázs
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Közvetítés az Újpesti TE–BJA HC bajnoki elődöntőről, kommentátor: Erdei Márk
20.00: Ez történt a téli olimpián: beszámolók, interjúk
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel