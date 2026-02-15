Hétfői sportműsor: FA-kupa, La Liga, Serie A, téli olimpia

FEBRUÁR 16., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

20.30: Macclesfield (VI.)–Brentford (Tv: Spíler1)

CHAMPIONSHIP

21.00: Coventry–Middlesbrough (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

FUTSAL NB I

ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ

18.30: Veszprém–Berettyóújfalu

18.30: Kecskemét–Debreceni EAC

18.45: Magyar Futsal Akadémia–HOPE Futsal

19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza

19.35: Aramis–Haladás

20.45: Újpest FC–PTE-PEAC

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

Férfiak, műlesiklás

10.00: 1. futam (Úry Bálint)

13.30: 2. futam, DÖNTŐ

BOB

Férfiak, kettes

10.00: 1. futam

11.57: 2. futam

Nők, egyes

19.00: 3. futam

21.06: 4. futam, DÖNTŐ

CURLING

Férfiak, selejtező

14.05

Nagy-Britannia–Norvégia

Csehország–Kanada

Svédország–Németország

Olaszország–Kína

Nők, selejtező

9.05

Svédország–Svájc

Kína–Kanada

Dánia–Nagy-Britannia

19.05

Egyesült Államok–Olaszország

Dél-Korea–Kína

Svájc–Nagy-Britannia

Japán–Kanada

JÉGKORONG

Nők, elődöntő

16.40: Egyesült Államok–Svédország

21.10: Kanada–Svájc

MŰKORCSOLYA

20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

11.00

Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)

Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)

Női 1000 m elődöntő

Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)

Női 1000 m, DÖNTŐ

SÍUGRÁS

19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

19.30: nők, big air, DÖNTŐ

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Ob I, elődöntő, 1. mérkőzés

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

UAE Tour férfiak

13.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

Clásica Jaén, férfiak (Valter Attila)

15.15: Úbeda–Úbeda, 154.2 km (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Német bajnokság, férfiak

19.00: Eisenach–Bergischer HC (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba

TENISZ

ATP 500-as torna, Doha

11.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rio de Janeiro

20.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló,

ATP 250-es torna, Delray Beach

17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb sporteseményei és élő közvetítések a téli olimpiáról

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Radikálisan új technikai éra előtt a Formula–1, vendégek: Nagy Dániel és Zsoldos Barna

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós

17.00: Mi történt a téli olimpián? Virányi Zsolt helyszíni beszámolója

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Liverpooli jelentés: Gyenge Balázs

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Közvetítés az Újpesti TE–BJA HC bajnoki elődöntőről, kommentátor: Erdei Márk

20.00: Ez történt a téli olimpián: beszámolók, interjúk

21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel