Határtalan ambícióval – Thury Gábor jegyzete

AZ NB I LEGUTÓBBI FORDULÓJÁBAN a ZTE 3–1-re legyőzte a Fradit, a zalaiak a tabella ötödik helyén állnak, ahogyan a Zete kapusa, Gundel-Takács Bence fogalmaz az együttesről szóló cikkben, nem hitte volna az idény előtt, hogy február közepén csupán hét ponttal lesz előttük a bajnoki címvédő Ferencváros. Igen, ez az együttes már nem hátrafelé tekintget.

A ZTE a 2024–2025-ös idényben tizedik helyen végzett, azaz épphogy bent maradt az élvonalban. A nyáron tulajdonosváltás történt, Végh Gábor 55 százalékos részvénycsomagját egy argentin befektetői csoport vásárolta meg, amelynek élén az 1987 óta Magyarországon élő Carlos Coelho áll, a szakmai vonalat honfitársai, Damián Pedrosa ügyvezető elnök és Andrés Jornet sportigazgató képviselik. Az általuk hozott portugál edző, az 50 éves Nuno Campos a Bragánál, a Sahtar Donecknél és az AS Románál is dolgozott, igaz, nem vezetőedzőként, hanem stábtagként. Ám nem lehet elvitatni, hogy ezekben a klubokban világhírű futballisták tréningeztek a keze alatt, pedigréjében pedig az áll, jártas a fiatal tehetségek fejlesztésében.

A kötözködőknek első hallásra a dél-amerikai vonal akár a pénzmosást is jelentheti, akik kicsit elmélyednek a ZTE játékospolitikájában, megállapíthatják, rendre fiatal argentin, brazil tehetségek érkeznek, akiknek Magyarország ugródeszka lehet az európai piac felé. Ahhoz pedig, hogy továbblépjenek, szükség van a fejlesztésükre, lásd Nuno Campos szakmai hátterét.

Felvetődik a kérdés: mit profitál ebből a honi labdarúgás? Nos, ha mást nem, idézném, amit a szakvezető mondott az FTC idénybeli második legyőzése után: a győzelembe vetett hitet nem lehet felrajzolni a taktikai táblára, ez a játékosok egyéni képességén múlik. A két csapat múlt szombati, de különösen a 2025. októberi találkozóján a Zete kulturált játékot mutatott be, mondjuk úgy, visszaköszönt a pályán a technikás, latin futball. Ugyanakkor a legutóbbi ZTE–Fradin hat magyar kapott helyet a hazai kezdőben. Ami nem mellékes: a zalaiak közönségbarát, látványos játékra törekszenek.

A latin technika, kombinatív készség mindig is része volt a magyar futballnak, ezért örülök, hogy a ZTE felvállalja ezt a stílust. Fel lehet tenni a kérdést, meddig juthat, erre persze csak az idő adja meg a választ. Egy biztos: a csapat jelenleg ötödik és Magyar Kupa-negyeddöntőt játszik.

De ahogyan Gundel-Takács Bence fogalmaz, az ambíció határtalan.

