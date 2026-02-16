Hosszabbított kapusedzőjével a Zalaegerszeg

A ZTE június 23-án adott hírt arról, hogy a szlovén Safet Jahic – aki korábban 55 tétmérkőzésen védte a zalaegerszegi kaput – szakmai tudásával a kispadról, kapusedzőként segíti a klubot a továbbiakban, hétfőn pedig a szerződése meghosszabbításáról számoltak be a kék-fehérek.

Andrés Jornet, a klub sportért felelős elnöke így fogalmazott a döntéssel kapcsolatban: „Jale szerződésének meghosszabbítása olyan döntés, amely tovább erősíti a projektünket. Elkötelezetten dolgozik a klub minden szintjén: nemcsak az első csapat kapusaival foglalkozik, hanem figyelemmel kíséri a második csapat és az akadémia játékosainak fejlődését is. Ezzel biztosítja az egységes szakmai irányt és a tudatos, jól felépített fejlődési utat kapusaink számára. Munkája kulcsfontosságú abban, hogy sokoldalú, a klub értékeit képviselő játékosokat neveljünk. Nagyon elégedettek vagyunk azzal a magas szakmai színvonallal, amelyet az edzéseken megkövetel. Ennek eredménye jól látható kapusaink egyéni fejlődésében és az egészséges versenyhelyzetben is. Fontos szerepe van abban is, hogy kapusaink alkalmazkodjanak vezetőedzőnk, Nuno Campos játékstílusához, így nemcsak a védésekben, hanem a csapat játékának felépítésében is aktív és megbízható szerepet töltenek be.”

A 39 éves Safet Jahic a hosszabbítás kapcsán többeknek is megköszönte a bizalmat és a támogatást: „Az új szerződés a lehető legnagyobb elismerés az eddig elvégzett munkámért. A bizalom, amelyet a klub vezetősége irántam tanúsít, természetesen nagy örömmel tölt el. A hosszabbítás ugyanakkor kötelezettséget is jelent számomra: továbbra is keményen szeretnék dolgozni, és teljes mértékben arra fókuszálni, amiért a klubhoz érkeztem. Külön szeretném megköszönni a támogatást a családomnak, akik mindig mellettem állnak és erőt adnak nekem – különösen a kislányomnak, Lianának, aki mindennap hatalmas motivációt jelent számomra. Büszke vagyok rá, hogy ennek a városnak és egy ilyen fantasztikus szurkolótáborral rendelkező csapatnak lehetek a részese. A jövőben is mindent megteszek azért, hogy kapusaim napról napra fejlődjenek, és közösen lehessünk büszkék az eredményeinkre.”