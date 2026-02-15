A Szpari kiütötte, és a másodosztály felé taszította a Kazincbarcikát

A labdarúgó NB I 22. fordulójában a Nyíregyháza 4–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát. A Szpari egy szerencsés öngóllal szerzett vezetést, majd az első félidő végére háromgólos előnyt szerzett. A borsodiaknak a szépítés sem jött össze a második félidőben, a ráadás perceiben pedig negyedik góljukat is megkapták.

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0–4 (0–3)

Miskolc, DVTK Stadion, 1005 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Baranyai (8. – öngól), Kvasina (39.), Tijani (45. – 11-esből), Oláh B. (90+1.) A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.