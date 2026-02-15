Nemzeti Sportrádió

A Szpari kiütötte, és a másodosztály felé taszította a Kazincbarcikát

2026.02.15. 17:20
Remekel idén a Nyíregyháza, amely hatpontos meccset nyert a Barcika ellen (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Nyíregyháza Kolorcity Kazincbarcika SC Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Kazincbarcika magyar bajnokság magyar foci NB I 22. forduló Szpari magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 22. fordulójában a Nyíregyháza 4–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát. A Szpari egy szerencsés öngóllal szerzett vezetést, majd az első félidő végére háromgólos előnyt szerzett. A borsodiaknak a szépítés sem jött össze a második félidőben, a ráadás perceiben pedig negyedik góljukat is megkapták.

 

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0–4 (0–3)
Miskolc, DVTK Stadion, 1005 néző. Vezette: Berke 
Gólszerző: Baranyai (8. – öngól), Kvasina (39.), Tijani (45. – 11-esből), Oláh B. (90+1.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

