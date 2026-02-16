Kiderült, hol folytatja a Nyíregyházáról távozó légiós

A 27 éves görög védő, a Nyíregyházáról a múlt héten közös megegyezéssel távozó Sztefanosz Evangelu a szlovén élvonalban 7. helyen álló NK Aluminijhoz szerződött – derül ki az adatbank.mlsz.hu-n található adatlapjáról, bár a szlovén klub még nem jelentette be az érkezését.

Evangelu 2023 óta szerepelt az NB I-ben, előbb Zalaegerszegen, tavaly nyártól pedig Nyíregyházán, összesen 64 meccsen játszott a magyar élvonalban. Szlovéniában egyébként magyar csapattársa is lehetne, hiszen ősszel még az Aluminij játékosa volt a debreceni születésű Tanyi Barnabás, aki azonban januárban az amerikai harmadosztályú CT United FC-hez igazolt.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Vane Jovanov (északmacedón, Varasd – Horvátország), Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)

Kölcsönbe érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Sztefanosz Evangelu (görög, NK Aluminij Kidricevo – Szlovénia), Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, Radnicski Nis – Szerbia), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Tamás Olivér (Paksi FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Alaxai Áron (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

