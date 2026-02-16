Kuttor Attila: Nehéz elmenni amellett, hogy saját magunkat végezzük ki

ETO FC–KISVÁRDA 1–0
Bernd THIJS, az ETO FC megbízott vezetőedzője
– Az eredmény mellett a játékkal is elégedettek?
– Nagy szél, nem valami jó pálya, szóval már a meccs előtt tudtuk, hogy nem most játsszuk a legszebb futballt az idényben. De dicséret a játékosoknak, mert jól alkalmazkodtak a körülményekhez és kiszenvedték a győzelmet. Lassan kezdtünk, a játék tempója nem volt megfelelő, de tizenöt perc elteltével helyzeteket alakítottunk ki, és egy nulla után sem engedtünk helyzetet a Kisvárdának. A második félidőben volt néhány lehetőségünk a kettő nullához, s bár kétszer ellenfelünk is veszélyeztetett, fontos, hogy nullán tartottuk. Elégedettek lehetünk.
– Paul Anton és Vingler László sérülése miatt a középpályán Miljan Krpics, Csinger Márk vagy Deian Boldor szerepeltetése megoldás lehet?
– Hármójuk közül lépett fel ezúttal is valaki a középpályára, tizenöt-húsz percet simán meg tudnak oldani, hiszen kitűnően alkalmazkodnak. Most ez a három opció állt rendelkezésünkre, Vingler László sajnos hosszú időre kiesett, Paul Anton talán két héten belül visszatérhet.
– Schön Szabolcs kiemelkedően teljesített vonalszélsőként, de nem tervezik időnként megcserélni, és jobblábast a bal, ballábast a jobb oldalon játszatni?
– Schön Szabolcs sokoldalú futballista, négy poszton is bevethető, és ezen a mérkőzésen is megmutatta, mit tud. Minden meccsen gondolkodunk, hogyan álljunk fel, bármikor dönthetünk úgy, hogy tükörszélsőkkel futballozunk.
Egy gól is elég volt: az ETO győzelmével két kör után vezeti az NB I-et
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– A második félidőben több volt – az első miért nem úgy sikerült?
– Az elsőben a hazaiakat támogatta a szél, és a tőlük megszokott intenzitással futballoztak. Nem találtuk a játékunkat, védekezésre kényszerítettek, s amikor fel akartunk építeni egy-egy támadást, a hibáink miatt könnyen átmentek rajtunk. Összességében az első félidőből nem sok említenivalót tudok felidézni. A másodikból jelentősen többet, szerettünk volna győzni, mint az ősszel. Nálunk több gyenge teljesítményt is láttam, míg az ETO masszív csapat. Mi nem tudtuk befejezni a támadásokat, a győriek lövésekig, beadásokig folyamatosan eljutottak. A csatársorunk gyenge volt.
– A cserék már meghozták azt, amit várt volna a kezdőktől?
– A második félidőben bevetettek technikásabb játékosok, de fizikai adottságaik nem olyan jók, mint azoknak, akik kezdtek. Ha össze tudnánk gyúrni a kettőt, olyanok lennénk, mint a győriek. Viszont a futballisták képességeivel tudni kell élni. A csapatunk erőnléte kimagasló, s amíg azonos erők vannak a pályán, négy-öt labdarúgó technikai hiányosságai nem teszik lehetővé a mérkőzés uralását.
– Mi lehet a megoldás?
– Jelenleg kényszerposztokon szerepelnek a futballistáink, többeknek a technikai, játékmegoldó képességei közelebb vannak az NB II-höz, ennek ellenére viszonylag jól szerepelünk. Ha március közepére-végére visszatér négy játékosunk, megszűnik a kényszer, és az ilyen jellegű mérkőzéseken már az első félidőben is versenyképesek leszünk.
KAZINCBARCIKA–NYÍREGYHÁZA 0–4
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika SC vezetőedzője
– Nagyon idegesek?
– Kicsit vehemensebb voltam az öltözőben az értékelésnél… Nem szoktam személyeskedni, de nehéz elmenni amellett, hogy saját magunkat végezzük ki. Hiába készültünk fel és tette ki a csapat nyolcvan százalékban a szívét, elöl és hátul is jöttek a hibák, ami a bajnokság második köre után már sok. Jó néhány embernek fel kellett volna már nőnie az NB I szintjéhez.
– Nem vett ki túl sokat a szerdai kupameccs a csapatából?
– Nagyon erős a nyíregyházi együttes. Szerdán a kupában is rossz talajon futballoztunk, és az ilyen játéktér nem kedvez a futballt játszani akaró csapatnak. Ellenfelünk jól alkalmazkodott a körülményekhez, de a gólok nem ezért születtek. Az elsőnél, a bedobásnál meg lehetett volna oldani a szituációt, a tizenegyeshez semmi közünk nem volt.
– Tíz pontra vannak a már bennmaradást érő tizedik helytől. Van még esély?
– Nem az eséllyel foglalkozunk, a nyáron sem álltunk jól. Sportemberi tartásunkból, az önbecsülésünkből indulunk ki, ezt lehetett látni nulla háromnál is. Próbálunk még egy lapáttal rátenni.
A Szpari kiütötte, és a másodosztály felé taszította a Kazincbarcikát
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– Van ok az örömre.
– Két nehéz helyzetben lévő csapat küzdelmes mérkőzése volt ez, nyertünk, de szinte ugyanolyan nehéz helyzetben maradtunk. Szükség van további győzelmekre, mindamellett természetesen elégedett vagyok ezzel az eredménnyel.
– Mennyire érezte lényegesnek az első félidőben adódó egy az egy elleni párharcok megnyerését?
– A Barcika erőteljes futballt játszó csapat, ezért is volt fontos a megfelelő hozzáállás. Úgy voltunk ezekkel a párharcokkal, hogy ha az elsőt nem is sikerül, a másodikat már mindenképpen nyerjük meg. Összességében ezzel a játékelemmel is elégedett lehetek.
– Egyetért azzal, hogy az első félidő végére eldőlt a meccs?
– Három gól volt akkor az előnyünk, s megfelelő hozzáállással kezdtük a második játékrészt, gondoskodtunk róla, hogy ne kerülhessünk bajba.
A 22. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–4
ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
22
9
4
9
26–34
–8
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza Spartacus
22
6
6
10
29–37
–8
24
|11. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|12. Kazincbarcika
22
4
2
16
20–45
–25
14