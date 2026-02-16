Kuttor Attila: Nehéz elmenni amellett, hogy saját magunkat végezzük ki

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– A második félidőben több volt – az első miért nem úgy sikerült?

– Az elsőben a hazaiakat támogatta a szél, és a tőlük megszokott intenzitással futballoztak. Nem találtuk a játékunkat, védekezésre kényszerítettek, s amikor fel akartunk építeni egy-egy támadást, a hibáink miatt könnyen átmentek rajtunk. Összességében az első félidőből nem sok említenivalót tudok felidézni. A másodikból jelentősen többet, szerettünk volna győzni, mint az ősszel. Nálunk több gyenge teljesítményt is láttam, míg az ETO masszív csapat. Mi nem tudtuk befejezni a támadásokat, a győriek lövésekig, beadásokig folyamatosan eljutottak. A csatársorunk gyenge volt.

– A cserék már meghozták azt, amit várt volna a kezdőktől?

– A második félidőben bevetettek technikásabb játékosok, de fizikai adottságaik nem olyan jók, mint azoknak, akik kezdtek. Ha össze tudnánk gyúrni a kettőt, olyanok lennénk, mint a győriek. Viszont a futballisták képességeivel tudni kell élni. A csapatunk erőnléte kimagasló, s amíg azonos erők vannak a pályán, négy-öt labdarúgó technikai hiányosságai nem teszik lehetővé a mérkőzés uralását.

– Mi lehet a megoldás?

– Jelenleg kényszerposztokon szerepelnek a futballistáink, többeknek a technikai, játékmegoldó képességei közelebb vannak az NB II-höz, ennek ellenére viszonylag jól szerepelünk. Ha március közepére-végére visszatér négy játékosunk, megszűnik a kényszer, és az ilyen jellegű mérkőzéseken már az első félidőben is versenyképesek leszünk.

KAZINCBARCIKA–NYÍREGYHÁZA 0–4

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika SC vezetőedzője

– Nagyon idegesek?

– Kicsit vehemensebb voltam az öltözőben az értékelésnél… Nem szoktam személyeskedni, de nehéz elmenni amellett, hogy saját magunkat végezzük ki. Hiába készültünk fel és tette ki a csapat nyolcvan százalékban a szívét, elöl és hátul is jöttek a hibák, ami a bajnokság második köre után már sok. Jó néhány embernek fel kellett volna már nőnie az NB I szintjéhez.

– Nem vett ki túl sokat a szerdai kupameccs a csapatából?

– Nagyon erős a nyíregyházi együttes. Szerdán a kupában is rossz talajon futballoztunk, és az ilyen játéktér nem kedvez a futballt játszani akaró csapatnak. Ellenfelünk jól alkalmazkodott a körülményekhez, de a gólok nem ezért születtek. Az elsőnél, a bedobásnál meg lehetett volna oldani a szituációt, a tizenegyeshez semmi közünk nem volt.

– Tíz pontra vannak a már bennmaradást érő tizedik helytől. Van még esély?

– Nem az eséllyel foglalkozunk, a nyáron sem álltunk jól. Sportemberi tartásunkból, az önbecsülésünkből indulunk ki, ezt lehetett látni nulla háromnál is. Próbálunk még egy lapáttal rátenni.