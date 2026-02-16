ZTE: még két új igazolás bejelentése várható – NS-infó

A ZTE még a szombati átigazolási határidő lejárta előtt megállapodott a 17 éves középpályás, Petrók Viktor szerződtetéséről, akinek az átigazolását az adtabank.mlsz.hu már rögzítette is. Petrók 2022 óta a Honvéd játékosa, ebben az idényben 16 meccsen szerepelt az NB III-as csapatban.
Rajta kívül információink szerint érkezik még Brazíliából, a Corinthians U20-as csapatától a paraguayi védő, Fernando Vera is, akinek a lehetséges szerződtetéséről a múlt héten a brazil sajtó is beszámolt. Úgy tudjuk, a megállapodás megszületett az ügyében, rövidesen be is jelenthetik a szerződtetését.
ZTE: már úton vannak a brazilok, de paraguayi védő is jöhet – NS-infó
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Juventude –Brazília)
(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)
Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil)
