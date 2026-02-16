ZTE: még két új igazolás bejelentése várható – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

2026.02.16. 08:49
A Honvédtól érkező Petrók Viktort az MLSZ adatbázisa már a ZTE játékosaként tünteti fel (Fotó: honvedfc.hu)
A labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE FC a hétvégén két brazil és egy argentin szerzeményt is bejelentett, de a napokban is folytatódhat a bejelentések sora.

 

A ZTE még a szombati átigazolási határidő lejárta előtt megállapodott a 17 éves középpályás, Petrók Viktor szerződtetéséről, akinek az átigazolását az adtabank.mlsz.hu már rögzítette is. Petrók 2022 óta a Honvéd játékosa, ebben az idényben 16 meccsen szerepelt az NB III-as csapatban. 

Rajta kívül információink szerint érkezik még Brazíliából, a Corinthians U20-as csapatától a paraguayi védő, Fernando Vera is, akinek a lehetséges szerződtetéséről a múlt héten a brazil sajtó is beszámolt. Úgy tudjuk, a megállapodás megszületett az ügyében, rövidesen be is jelenthetik a szerződtetését. 

Labdarúgó NB I
2026.02.11. 08:10

ZTE: már úton vannak a brazilok, de paraguayi védő is jöhet – NS-infó

A klubok között az egyezség már megszületett, a két játékos jelentős továbbértékesítési százalék fejében kerül a Zalaegerszeghez.

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Juventude –Brazília)
(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia),  Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil) 

 

