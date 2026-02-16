ZTE: még két új igazolás bejelentése várható – NS-infó

A ZTE még a szombati átigazolási határidő lejárta előtt megállapodott a 17 éves középpályás, Petrók Viktor szerződtetéséről, akinek az átigazolását az adtabank.mlsz.hu már rögzítette is. Petrók 2022 óta a Honvéd játékosa, ebben az idényben 16 meccsen szerepelt az NB III-as csapatban.

Rajta kívül információink szerint érkezik még Brazíliából, a Corinthians U20-as csapatától a paraguayi védő, Fernando Vera is, akinek a lehetséges szerződtetéséről a múlt héten a brazil sajtó is beszámolt. Úgy tudjuk, a megállapodás megszületett az ügyében, rövidesen be is jelenthetik a szerződtetését.