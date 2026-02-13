Az Újpest először nyert Szélesi Zoltán irányításával

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

Újpest FC–Debreceni VSC 2–1 (1–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4279 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)

Kiállítva: Szűcs T. (55., DVSC)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!

A szép jövő minden ígéretével a szeme előtt, de két vereséggel és a három eddigi tavaszi meccsen szerzett egyetlen ponttal a háta mögött fogadta az Újpest a Debrecent. Kristin László, a kitűnő helyi műsorközlő igyekezett a kezdőrúgás előtt tartani a lelket a hazai közönségben, Fogl-gátról, a 20 bajnoki címről, BEK-elődöntőkről regélt, no meg a hamarosan 114 éve megszakítás nélküli élvonalbeli tagságról. Bizony, ez utóbbi is veszélyben forog most, a lila-fehérek is a kiesés elkerüléséért folyó ötcsapatos, veszedelmes keringő tagjai, csúszós a talpuk alatt a táncparkett. Fogl-gát nincs, Joao Nunes–Patrizio Stronati-gát van most Újpesten, ennek kellett megakadályoznia, hogy Bárány Donát vagy Szuhodovszki Soma „átszivárogjon” a védővonalon.

Jobban kezdett az Újpest, a 15. percben pedig vezetést is szerzett, a szezon első hazai gólja stílszerűen a házi gólkirály, egyben az NB I-es góllövőlistát is vezető Aljosa Matko nevéhez fűződött. Tíz perccel később könnyedén egyenlíthetett volna a DVSC, ugyanis tizenegyeshez jutott, miután Patrizio Stronati látványosan leütötte a labdát bal tenyérrel az ötösön belül. A magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs azonban nagyon csúnyán mellé lőtte a labdát a büntetőből. De még ennél is nagyobb helyzetet hagyott ki a túloldalon a 39. percben Milan Tucic, aki bal oldali beadás után a teljesen üres kapu mellé lőtt – két méterről! Művészet ez is a maga nemében. És ha mindez nem volna elég, még Bogár Gergő játékvezető fülese is elromlott, meg kellett szakítani emiatt a játékot – csupa-csupa ritkán látható jelenet.

Nem volt igazán átütőerő a debreceni támadásokban, és rendkívül nehéz helyzetbe is kerültek a vendégek, amikor Szűcs Tamás az 55. percben megkapta a második sárga lapját, így kiállították. Idegenben, emberhátrányban kellett tehát rohamozniuk az egyenlítésért a Sergio Navarro vezetőedző eltiltása miatt ezúttal Alex Pallarés által irányított hajdúságiaknak. Ebbe pedig beletört az eddig egyébként a kaput többször eltaláló Loki bicskája, és Aljosa Matko a 64. percben közelről szerzett góljával úgy tűnt, el is dőlt a mérkőzés. Ám postafordultával érkezett a debreceni szépítés Amos Youga 30 méteres, megpattanó lövésével, így nyílt maradt a meccs a hajrára.

Idegesebbé vált az Újpest, igencsak feszültté vált a mérkőzés vége sok szabálytalansággal – ám a lila-fehér csapat meg tudta őrizni egygólos előnyét (amibe az is belefért, hogy a 87. percben egy akción belül három gólt is szerezhetett volna, illetve hogy Krajcsovics Ábel gólját les miatt érvénytelenítsék), legyőzte a forduló előtt dobogós helyen álló Debrecen, tehát Szélesi Zoltán irányításával először sikerült nyerni. 2–1

