Az Újpest először nyert Szélesi Zoltán irányításával

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1 (1–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4279 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)
Kiállítva: Szűcs T. (55., DVSC)
A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!
A szép jövő minden ígéretével a szeme előtt, de két vereséggel és a három eddigi tavaszi meccsen szerzett egyetlen ponttal a háta mögött fogadta az Újpest a Debrecent. Kristin László, a kitűnő helyi műsorközlő igyekezett a kezdőrúgás előtt tartani a lelket a hazai közönségben, Fogl-gátról, a 20 bajnoki címről, BEK-elődöntőkről regélt, no meg a hamarosan 114 éve megszakítás nélküli élvonalbeli tagságról. Bizony, ez utóbbi is veszélyben forog most, a lila-fehérek is a kiesés elkerüléséért folyó ötcsapatos, veszedelmes keringő tagjai, csúszós a talpuk alatt a táncparkett. Fogl-gát nincs, Joao Nunes–Patrizio Stronati-gát van most Újpesten, ennek kellett megakadályoznia, hogy Bárány Donát vagy Szuhodovszki Soma „átszivárogjon” a védővonalon.
Jobban kezdett az Újpest, a 15. percben pedig vezetést is szerzett, a szezon első hazai gólja stílszerűen a házi gólkirály, egyben az NB I-es góllövőlistát is vezető Aljosa Matko nevéhez fűződött. Tíz perccel később könnyedén egyenlíthetett volna a DVSC, ugyanis tizenegyeshez jutott, miután Patrizio Stronati látványosan leütötte a labdát bal tenyérrel az ötösön belül. A magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs azonban nagyon csúnyán mellé lőtte a labdát a büntetőből. De még ennél is nagyobb helyzetet hagyott ki a túloldalon a 39. percben Milan Tucic, aki bal oldali beadás után a teljesen üres kapu mellé lőtt – két méterről! Művészet ez is a maga nemében. És ha mindez nem volna elég, még Bogár Gergő játékvezető fülese is elromlott, meg kellett szakítani emiatt a játékot – csupa-csupa ritkán látható jelenet.
Nem volt igazán átütőerő a debreceni támadásokban, és rendkívül nehéz helyzetbe is kerültek a vendégek, amikor Szűcs Tamás az 55. percben megkapta a második sárga lapját, így kiállították. Idegenben, emberhátrányban kellett tehát rohamozniuk az egyenlítésért a Sergio Navarro vezetőedző eltiltása miatt ezúttal Alex Pallarés által irányított hajdúságiaknak. Ebbe pedig beletört az eddig egyébként a kaput többször eltaláló Loki bicskája, és Aljosa Matko a 64. percben közelről szerzett góljával úgy tűnt, el is dőlt a mérkőzés. Ám postafordultával érkezett a debreceni szépítés Amos Youga 30 méteres, megpattanó lövésével, így nyílt maradt a meccs a hajrára.
Idegesebbé vált az Újpest, igencsak feszültté vált a mérkőzés vége sok szabálytalansággal – ám a lila-fehér csapat meg tudta őrizni egygólos előnyét (amibe az is belefért, hogy a 87. percben egy akción belül három gólt is szerezhetett volna, illetve hogy Krajcsovics Ábel gólját les miatt érvénytelenítsék), legyőzte a forduló előtt dobogós helyen álló Debrecen, tehát Szélesi Zoltán irányításával először sikerült nyerni. 2–1
A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|21
|12
|4
|5
|40–21
|+19
|40
|2. ETO FC
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|3. Debreceni VSC
|22
|11
|5
|6
|33–27
|+6
|38
|4. Paksi FC
|21
|10
|6
|5
|41–29
|+12
|36
|5. Puskás Akadémia
|21
|9
|4
|8
|26–26
|0
|31
|6. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|7. Zalaegerszegi TE
|21
|8
|6
|7
|31–27
|+4
|30
|8. Újpest FC
|22
|7
|5
|10
|30–38
|–8
|26
|9. MTK Budapest
|21
|7
|3
|11
|39–46
|–7
|24
|10. Nyíregyháza Spartacus
|21
|5
|6
|10
|25–37
|–12
|21
|11. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14