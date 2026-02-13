Nemzeti Sportrádió

Az Újpest először nyert Szélesi Zoltán irányításával

2026.02.13. 21:57
null
Aljosa Matko duplázott, már 13 gólnál jár a bajnokságban (Fotó: Török Attila)
Címkék
Újpest NB I DVSC élő közvetítés NB I 22. forduló Újpest FC Debrecen
Újpesti sikerrel indult a labdarúgó NB I 22. fordulója, a pénteki mérkőzésen a lila-fehérek Aljosa Matko duplájával 2–1-re legyőzték a sokáig emberhátrányban játszó, ráadásul tizenegyest hibázó debrecenieket.

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1 (1–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4279 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)
Kiállítva: Szűcs T. (55., DVSC)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!

A szép jövő minden ígéretével a szeme előtt, de két vereséggel és a három eddigi tavaszi meccsen szerzett egyetlen ponttal a háta mögött fogadta az Újpest a Debrecent. Kristin László, a kitűnő helyi műsorközlő igyekezett a kezdőrúgás előtt tartani a lelket a hazai közönségben, Fogl-gátról, a 20 bajnoki címről, BEK-elődöntőkről regélt, no meg a hamarosan 114 éve megszakítás nélküli élvonalbeli tagságról. Bizony, ez utóbbi is veszélyben forog most, a lila-fehérek is a kiesés elkerüléséért folyó ötcsapatos, veszedelmes keringő tagjai, csúszós a talpuk alatt a táncparkett. Fogl-gát nincs, Joao Nunes–Patrizio Stronati-gát van most Újpesten, ennek kellett megakadályoznia, hogy Bárány Donát vagy Szuhodovszki Soma „átszivárogjon” a védővonalon.

Jobban kezdett az Újpest, a 15. percben pedig vezetést is szerzett, a szezon első hazai gólja stílszerűen a házi gólkirály, egyben az NB I-es góllövőlistát is vezető Aljosa Matko nevéhez fűződött. Tíz perccel később könnyedén egyenlíthetett volna a DVSC, ugyanis tizenegyeshez jutott, miután Patrizio Stronati látványosan leütötte a labdát bal tenyérrel az ötösön belül. A magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs azonban nagyon csúnyán mellé lőtte a labdát a büntetőből. De még ennél is nagyobb helyzetet hagyott ki a túloldalon a 39. percben Milan Tucic, aki bal oldali beadás után a teljesen üres kapu mellé lőtt – két méterről! Művészet ez is a maga nemében. És ha mindez nem volna elég, még Bogár Gergő játékvezető fülese is elromlott, meg kellett szakítani emiatt a játékot – csupa-csupa ritkán látható jelenet.

Nem volt igazán átütőerő a debreceni támadásokban, és rendkívül nehéz helyzetbe is kerültek a vendégek, amikor Szűcs Tamás az 55. percben megkapta a második sárga lapját, így kiállították. Idegenben, emberhátrányban kellett tehát rohamozniuk az egyenlítésért a Sergio Navarro vezetőedző eltiltása miatt ezúttal Alex Pallarés által irányított hajdúságiaknak. Ebbe pedig beletört az eddig egyébként a kaput többször eltaláló Loki bicskája, és Aljosa Matko a 64. percben közelről szerzett góljával úgy tűnt, el is dőlt a mérkőzés. Ám postafordultával érkezett a debreceni szépítés Amos Youga 30 méteres, megpattanó lövésével, így nyílt maradt a meccs a hajrára.

Idegesebbé vált az Újpest, igencsak feszültté vált a mérkőzés vége sok szabálytalansággal – ám a lila-fehér csapat meg tudta őrizni egygólos előnyét (amibe az is belefért, hogy a 87. percben egy akción belül három gólt is szerezhetett volna, illetve hogy Krajcsovics Ábel gólját les miatt érvénytelenítsék), legyőzte a forduló előtt dobogós helyen álló Debrecen, tehát Szélesi Zoltán irányításával először sikerült nyerni. 2–1

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Ferencvárosi TC21124540–21+1940
  2. ETO FC21117342–21+2140
  3. Debreceni VSC22115633–27+638
  4. Paksi FC21106541–29+1236
  5. Puskás Akadémia2194826–26031
  6. Kisvárda2194826–33–731
  7. Zalaegerszegi TE2186731–27+430
  8. Újpest FC22751030–38–826
  9. MTK Budapest21731139–46–724
10. Nyíregyháza Spartacus21561025–37–1221
11. Diósgyőri VTK2148928–35–720
12. Kazincbarcika21421520–41–2114

 

 

Újpest NB I DVSC élő közvetítés NB I 22. forduló Újpest FC Debrecen
Legfrissebb hírek

A debreceni Magyar Filmszüreten is műsorra kerül a Bölöni-film

Minden más foci
6 órája

NS-infó: a Kisvárda kivásárolja szerződéséből a 18 éves tehetséget

Labdarúgó NB I
7 órája

Kusnyír Erik: Életem végéig emlékszem majd arra a napra…

Labdarúgó NB I
7 órája

Legutóbb Kruscsics kezdett úgy Újpesten, mint Szélesi

Labdarúgó NB I
9 órája

Ne essünk ki! – Dárdai Pál szerint ebben az idényben ez a fő cél Újpesten

Labdarúgó NB I
12 órája

A Kazincbarcika utánpótlás-válogatott labdarúgót szerződtetett – hivatalos

Labdarúgó NB I
12 órája

Zsóri az MTK-hoz is aláírt – visszahívhatják Mislenyből

Labdarúgó NB I
14 órája

Zalaegerszegről érkezett védő Kazincbarcikára

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:24
Ezek is érdekelhetik