Nemzeti Sportrádió

Vinícius Júnior: Sokat beszélgetek Szoboszlaival

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.16. 11:35
null
Vinícius Júnior és Szoboszlai Dominik – többször is összefutottak már a Bajnokok Ligájában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Liverpool Szoboszlai Dominik Vinícius Júnior
Az utóbbi hetekben egyre több pletykát lehet hallani arról, hogy a Real Madrid labdarúgócsapata érdeklődhet Szoboszlai Dominik iránt. A madridiak brazil csillaga, Vinícius Júnior elmondta, sokat beszélget a Liverpool magyar válogatott sztárjával.

Szoboszlai Dominik ebben az idényben a Liverpool egyik legkiegyensúlyozottabb játékosa, sőt csapattársa, Mohamed Szalah szerint a világ egyik legjobbja. Nem véletlenül hozták őt szóba a Real Madriddal a külföldi sajtóban – erre a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is reagált: nem titkolta, hogy Szoboszlainak gyerekkori álma a Real.

A madridiak világsztárja, Viníciús Júnior Ibai Llanos streamernél „olajat öntött a pletykák tűzére”:

Sokat beszélgetek Szoboszlaival. Fiatalabb korunkban ismerkedtünk meg egymással.

 

Vinícius nemrég új futballcipőt dobott piacra a Nike-val közösen. Elmondása szerint Szoboszlai is kért tőle egy pár stoplist, több más játékoshoz hasonlóan.

Szoboszlai szerződése 2028 nyaráig érvényes Liverpoolban, új megállapodásról pedig még nem született döntés. Vinícius ugyanebben az adásban elárulta, hogy fontos szerepet játszott Kylian Mbappé szerződtetésében, ez alapján nem kizárt, hogy Szoboszlai esetében is „játékosügynökként” működne...


Nem Vinícius az egyetlen ismerőse Szoboszlainak Madridban, hiszen szintén a Realt erősíti a korábbi liverpooli csapattárs, Trent-Alexander Arnold is, akivel a magyar középpályás – és jobbhátvéd – köztudottan kiváló kapcsolatot ápol.

Spanyol labdarúgás
2 órája

„Olyan voltam, akár egy ügynök” – Vinícius is szorgalmazta Mbappé szerződtetését

A Real Madrid szélsője szerint ő is mindent megtett azért, hogy Kylian Mbappé a spanyol fővárosba igazoljon.

 

 

Real Madrid Liverpool Szoboszlai Dominik Vinícius Júnior
Legfrissebb hírek

Szoboszlai túlszárnyalhatja Gerrardot? Ezt gondolja az írek legendája

Légiósok
29 perce

„Olyan voltam, akár egy ügynök” – Vinícius is szorgalmazta Mbappé szerződtetését

Spanyol labdarúgás
2 órája

Szalah szerint Szoboszlai a világ egyik legjobb játékosa

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:55

Vinícius kétszer is büntetett, a Real Madrid legyőzte a Real Sociedadot

Spanyol labdarúgás
2026.02.14. 23:03

Szoboszlai-gól, Kerkez-gólpassz, magabiztos Liverpool-továbbjutás

Angol labdarúgás
2026.02.14. 22:55

Szoboszlai kilőtte a jobb felső sarkot a Brighton ellen – videó

Angol labdarúgás
2026.02.14. 22:28

Marco Rossi: Szoboszlainak gyerekkori álma volt a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.02.14. 16:45

75 éves Kevin Keegan, aki a futball hőse lett

Népsport
2026.02.14. 09:05
Ezek is érdekelhetik