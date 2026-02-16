Vinícius Júnior: Sokat beszélgetek Szoboszlaival

Szoboszlai Dominik ebben az idényben a Liverpool egyik legkiegyensúlyozottabb játékosa, sőt csapattársa, Mohamed Szalah szerint a világ egyik legjobbja. Nem véletlenül hozták őt szóba a Real Madriddal a külföldi sajtóban – erre a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is reagált: nem titkolta, hogy Szoboszlainak gyerekkori álma a Real.

A madridiak világsztárja, Viníciús Júnior Ibai Llanos streamernél „olajat öntött a pletykák tűzére”:

Sokat beszélgetek Szoboszlaival. Fiatalabb korunkban ismerkedtünk meg egymással.

Vinícius nemrég új futballcipőt dobott piacra a Nike-val közösen. Elmondása szerint Szoboszlai is kért tőle egy pár stoplist, több más játékoshoz hasonlóan.

Szoboszlai szerződése 2028 nyaráig érvényes Liverpoolban, új megállapodásról pedig még nem született döntés. Vinícius ugyanebben az adásban elárulta, hogy fontos szerepet játszott Kylian Mbappé szerződtetésében, ez alapján nem kizárt, hogy Szoboszlai esetében is „játékosügynökként” működne...



Nem Vinícius az egyetlen ismerőse Szoboszlainak Madridban, hiszen szintén a Realt erősíti a korábbi liverpooli csapattárs, Trent-Alexander Arnold is, akivel a magyar középpályás – és jobbhátvéd – köztudottan kiváló kapcsolatot ápol.