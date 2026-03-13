Nemzeti Sportrádió

Moon Wonjun megsérült

2026.03.13. 22:50
null
Moon Wonjun az 1500 méter negyeddöntőjében esett (Fotó: Szabó Miklós)
rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun gyorskorcsolya
Tovább tart a pechszéria: a montreali rövid pályás gyorskorcsolya vb-n első jégre lépésekor megsérült a magyar színeket képviselő Moon Wonjun.

Hozzászokni nem akarunk persze, de lassan már fel sem kapjuk a fejünket, ha a honi rövid pályás gyorskorcsolyában történik egy sérülés…

Nem is kezdjük el ezúttal sorolni, milyen „események” nehezítették az elmúlt egy évet a válogatott háza táján, de azt kénytelenek vagyunk elmondani, hogy a montreali világbajnokság első napja is hozott számunkra egy rendkívül peches esést, s jó, ha csak ennyi lesz ennek az esetnek a minősítése, és nem valami sokkal fájóbb, sokkal súlyosabb. 

A férfiak 1500 méteres negyeddöntői (a vb ezzel a számmal kezdődött pénteken Kanadában) során Moon Wonjun esett – nagyon szerencsétlenül történt minden: egy körrel korábban a török Furkan Akar kicsúszott, a honosított magyar korcsolyázó pedig 111 méterrel később ugyanott bukott, az esés után meg Akarral is összeütközött, ott, a jégen, fekve…

A dél-koreai születésű Moont ketten támogatták le a jégről, nem is folytathatta a versenyt, így Tiborcz Dániel lépett elő: előzetesen Moon indult volna mindhárom egyéni számban, Tiborcz pedig csak 1000 méteren, így viszont 500-on is beugrott, míg a „középső” távon Major Dominik kapott bizalmat – Tiborcz mindkét távon javíthat még a reményfutamban, Major nem, mert őt kizárták.

A nőknél 1500 méteren Bácskai Sára Luca és Sziliczei-Német Rebeka elődöntőbe jutott, 1000 méteren Somodi Maja vette sikerrel az előfutamot, 500-on Bácskai és Végi Diána Laura kevéssel maradt le a továbbjutásról, mindketten a reményfutamban folytatják, akárcsak Somodi 1500-on és Végi, valamint Sziliczei-Német 1000 méteren.

A három váltó közül egyedül a Végi, Sziliczei-Német, Somodi, Bácskai összeállítású női négyes járt sikerrel, mert bár az esélyesebb holland és kínai csapatot nem tudta megelőzni, de leggyorsabb harmadikként így is nyolc közé került. A 2000 méteres vegyes váltó negyeddöntőjében Végi, Bácskai, Tiborcz és Nógrádi Bence kapott szerepet, ám a holland, olasz és lengyel stafétával nem tudta felvenni a versenyt, ugyanis már a rajtoló ember, Végi jelentős hátránnyal indította Bácskait, a lemaradást pedig később sem sikerült behozni. A milánói téli olimpián nyolcadik férfikvartett Moon nélkül Nógrádi, Tiborcz, Major, Bontovics Balázs felállásban is megelőzte a lengyel váltót, de a jóval esélyesebb dél-koreai és kanadai staféta ellen esélye sem volt, s mivel ez a futam bizonyult a leglassabbnak, a harmadik hely nem ért elődöntőt. 

A montreali vb szombaton a férfiak 500 és 1500 méteres küzdelmével folytatódik, a nőknél pedig 1000 méteren és váltóban osztanak érmeket. Vasárnap ugyanez lesz a leosztás, csak fordítva, illetve a vegyes váltó fináléját bonyolítják még le.

 

