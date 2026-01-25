Nemzeti Sportrádió

Három gólt szerzett, és 2005 után újra nyert a Ferencváros otthonában az ETO

2026.01.25. 20:07
null
Benbuali (feketében) is betalált a Ferencváros kapujába (Fotó: Török Attila)
FTC NB I Győr ETO ETO FC labdarúgó NB I Fradi magyar bajnokság magyar foci NB I 19. forduló magyar labdarúgás Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó NB I 19. fordulójának csúcsrangadóján az ETO 3–1-re nyert a Ferencváros otthonában. A gól nélküli első félidő után a hazaiak szereztek vezetést, de a kapott gól után magasabb fordulatra kapcsoltak a vendégek, és szép gólokat szerezve kétgólos győzelmet arattak. Az ETO győzelmével a tabella élére állt, négypontosra növelve előnyét a címvédő Ferencvárossal szemben.

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Vasárnap sikerével az ETO FC egyértelműen bejelentkezett a bajnoki címért! A Ferencváros elleni rangadón hiába került hátrányba, hiába volt lelkileg vert helyzetben, megfordította az eredményt, és a tavasz egyik legfontosabb mérkőzésén három pontot hozott el az Üllői útról. Jelentős fegyvertény ez, hiszen a címvédő láthatóan tisztában volt a találkozó fontosságával, az őszi botlások után győzelemmel akarta indítani a szezont. S bár a Varga Barnabás 19-es számú mezét megöröklő horvát Franko Kovacevic élete első NB I-es meccsén góllal debütált, ez nem volt elég.

Robbie Keane a másik új játékost is bevetette a Győr ellen, a Diósgyőrből érkező Elton Acolatse is rohamozta a győri kaput, ő a találkozó első harmadában egy sorral hátrébb, Gavriel Kanikovszki mellett futballozott, ám a 25. percben szerkezetet váltott a Ferencváros. Ettől még nem lett egy csapásra sokkal veszélyesebb a Fradi játéka, viszont az ETO kíméletlen volt ezen az estén.

A mérkőzés első néhány percének visszafogott teljesítménye után fokozatosan elkezdte a saját tempóját diktálni a győri csapat, a Borbély Balázs edzette ETO az ősszel látott rövid passzos, kreatív futballt erőltette, és ennek meg is lett az eredménye. Előbb a gólkirályi címre törő, idénybeli tizenegyedik gólját szerző Nadir Benbuali mesteri módon használta ki az előtte adódó lehetőséget, majd jött Claudiu Bumba, aki végletekig kijátszott akció végén lőtt a jobb alsó sarokba, hogy aztán a végeredményt Daniel Stefulj állítsa be.

A győriek a gólok után önkívületi állapotban szaladtak saját szurkolóik elé, akik közül többen is félmeztelenre vetkőzve ünnepeltek (télen, olykor a szakadó esőben is…), látható volt, hogy a győzelem milyen sokat jelent a csapat és a drukkerek számára. S tény, hogy valóban fontos három pontot szerzett az ETO, mert ezzel a sikerrel visszaugrott a tabella élére – két ponttal megelőzve a Paksot, valamint néggyel a Ferencvárost és a Debrecent –, továbbá az Üllői úton is jelezte, igenis komolyan kell vele számolni az aranyéremért folyó harcban.

A Fradi szerdán Angliába utazik, csütörtökön 21 órától a Nottingham Forest otthonában lép pályára, ott már az Európa-liga alapszakaszának legjobb nyolc együttese között maradás lesz a cél, hogy aztán az NB I-ben második helyen álló Paksi FC elleni idegenbeli mérkőzés következzen a hét végén. 1–3

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. ETO FC Győr19115339–18+2138
2. Paksi FC19106341–27+1436
3. Ferencvárosi TC19104536–21+1534
4. Debreceni VSC19104529–23+634
5. Puskás Akadémia1984725–25028
6. Kisvárda1983824–32–827
7. Zalaegerszegi TE1976630–26+427
8. MTK Budapest1973936–39–324
9. Újpest FC1965828–33–523
10. Diósgyőri VTK1946926–33–718
11. Nyíregyháza Spartacus19361020–35–1515
12. Kazincbarcika19321417–39–2211

 

 

