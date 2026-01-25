A Diósgyőr kétgólos előnyben is volt, mégis a Debrecen nyerte a keleti rangadót

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–DIÓSGYŐRI VTK 3–2 (1–2

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3902 néző. Vezette: Bogár Gergő

Gólszerző: Cibla (45+1.), Kusnyír (49.), Szűcs T. (55.), ill. Colley (15.), Bokros (19.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Viszonylag ritka, hogy valaki futballfelszerelésbe öltözve, stadionban vegye át a diplomáját, ahelyett, hogy egyetemi díszteremben, diplomaosztó kosztümben, tányérsapkában, stólában és kesztyűben járuljon a pulpitushoz. Bárány Donátnak, a DVSC csatárának „házhoz” hozták a Diósgyőr elleni meccsre a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Katán megszerzett sportközgazdászi diplomáját, mivel az ünnepélyes alkalom időpontjában a törökországi edzőtáborban tartózkodott, így kezdés előtt, a széles nyilvánosság előtt vehette át az oklevelet – kitűnő minősítéssel.

Bárány Donát vasárnapi bevetése cseppnyi megütközést sem keltett, csapattársai közül viszont hárman is hosszabb kihagyás után kaptak újra lehetőséget. Kusnyír Erik legutóbb két éve, 2004. február 6-án, a 24. születésnapja előestéjén játszott Újpesten (2–1-re nyert a Loki), és a meccs elején szenvedett keresztszalag-szakadást. Vjacseszlav Kulbacsuk bajnoki meccsen tavaly szeptember 21-én, Kisvárdán (1–0) volt legutóbb pályán, a Ferencvároshoz visszarendelt kapus, Varga Ádám pótlását pedig az élete második NB I-es meccsén bevetett Erdélyi Benedekkel oldotta meg a Sergio Navarro vezette szakmai stáb. Az édesapja, a korábbi utánpótlás-válogatott debreceni kapus, Erdélyi Miklós nyomdokaiba lépő húszéves játékos élvonalbeli karrierje eddig hét percet ölelt fel, még 2024. május 18-án, a Puskás Akadémia otthonában 4–1-re elveszített utolsó fordulós bajnokin cserélték be Megyeri Balázs helyére. Akkor ő kapta a Loki negyedik gólját jelenlegi csapattársától, Komáromi Györgytől.

Colley szerezte a meccs első gólját (Fotó: Czinege Melinda)

Azon a másfél évvel ezelőtti mérkőzésen még felcsúti színekben került szembe a kapussal Lamin Colley, akinek a vasárnapi volt az első fellépése diósgyőri színekben, és szűk húsz perc alatt kétszer is elszomorította riválisát. Előbb gólt szerzett, majd – újabb bedobásszituáció után – kihagyhatatlan helyzetbe hozta a 34. NB I-s meccsén az első gólját szerző Bokros Szilárdot.

A halványabb debreceni kezdés minden bizonnyal összefüggésbe hozható a három alapember, Julien Dacosta, Batik Bence és Lang Ádám sérülés miatti távollétével, a védekezésben jártas játékosok hiányából adódóan hátul többször is hibáztak a hazaiak, elöl pedig az eltiltott Kocsis Dominik nem állt rendelkezésre. A Diósgyőr Pető Milán kihagyott ziccerénél másodjára is elszalasztotta annak a lehetőségét, hogy elhúzzon 3–0-ra, és bizony ennek akkor lett jelentősége, amikor a DVSC az első félidő ráadásában és a második játékrész elején, „nettó” három perc alatt kiegyenlített. A Kocsis Dominikot helyettesítő Cibla Flórián és a nagy visszatérő, a kapott góloknál még bizonytalankodó Kusnyír Erik talált be, utóbbi rászolgált arra, hogy a Loki-tábor a meccs kezdete óta többször is éltette. Újabb hét perc elteltével pedig már vezetett a DVSC: Szűcs Tamás távoli lövéssel jelezte, hogy nem került rossz kezekbe a meccs előtt az új tulajdonosi kör képviselői által átadott ősz játékosa cím.

Hatalmas feltámadás volt ez, hiszen a DVSC tíz perc alatt megfordította a mérkőzést. Nem tudni, a nyert helyzetből elvesztett mérkőzésnek lesznek-e következményei a továbbra is nehéz helyzetben lévő miskolciaknál, a debreceniek pedig a három pont mellett annak is örülhetnek, hogy a győzelmet alapembereik távollétében érték el.