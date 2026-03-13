Meglepetés a borsodi derbin, a Barcika négygólos győzelmet aratott a DVTK otthonában!

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–4 (0–2)

Miskolc, DVTK Stadion, 2114 néző. Vezette: Antal P.

Gólszerző: Meszhi (11.), Kártik (45+7. – 11-esből), Nyíri (71.), Klausz M. (74.)

Kiállítva: Colley (56., DVTK)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Az azonos stadiont használó, a meccset egyaránt kieső helyről váró két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat közül a DVTK nehéz, a Kazincbarcika kilátástalannak tűnő helyzetben hangolódott az egymás elleni összecsapásra. Utóbbi együttesnek az idei év elejétől ideiglenes otthona a DVTK Stadion, ugyanis kazincbarcikai létesítménye nem alkalmas NB I-es találkozók rendezésére, emiatt játszott az ősszel Mezőkövesden, mostanság pedig Miskolcon. Az Andrássy úti stadion 2026-ban sikert nem hozott a Kazincbarcikának, mind a négy itteni bajnokin kikapott úgy, hogy még gólt sem tudott szerezni. Ezúttal nem pályaválasztóként, hanem vendégként próbálta megszakítani a miskolci rossz sorozatát. A DVTK pedig több mint három hónapos, négymérkőzéses hazai nyeretlenségi sorozatának akart véget vetni, hogy egy kis reményt szerezzen a bajnoki hajrára.

A piros-fehérek múlt hét pénteken menesztett szakvezetőjével, Vladimir Radenkoviccsal ellentétben, akinél fehér holló szintű ritkaságnak számított, ha két egymást követő meccsen azonos felállásban lépett pályára a DVTK, az új vezetőedző, Nebojsa Vignjevics ugyanazt a kezdőt küldte pályára, amelyik öt napja, az MTK Budapest vendégeként (1–1) szerepelt.

A Kazincbarcika edzője, Kuttor Attila ezzel szemben négy játékost cserélt ki a Debreceni VSC elleni 3–0-s vereség után.

Mindkét csapat 4–2–3–1-es felállásban kezdett, eleinte a DVTK tűnt aktívabbnak, ám egy idő után a Kazincbarcika is kibújt a mély védekezéséből, és az első lövéséből gólt szerzett Mihajlo Meszhi találatával – az idei évben az elsőt Miskolcon. A hátrányba került hazai együttes mezőnyfölényben futballozhatott, ám a kék mezesek, ha mélyen is, de zártan, fegyelmezetten védekeztek. A DVTK-nak csak a félidő hajrájában sikerült helyzetet kialakítania, Lamin Colley nagy helyzetben hibázott, majd Pető Milánnak már kaput, kapust eltaláló kísérlete is volt.

A hajrában a VAR-vizsgálatok miatt volt miért izgulni, méghozzá mindkét oldalon. A Diósgyőr nem, a Kazincbarcika viszont tizenegyest kapott, mert az első játékrész hosszabbításában Lamin Colley kezével hátracsapva eltalálta ellenfelét a saját tizenhatosán belül. A büntetőt Kártik Bálint értékesítette, így hasonlóan a két gárda legutóbbi itteni csatájához, a 2025. augusztus 16-án lejátszott bajnokihoz, a szünetben két góllal vezetett a Kolorcity Kazincbarcika SC. A piros-fehérek számára mindez nem sok jót ígért, ugyanis ebben az évadban, 25 forduló alatt hátrányba kerülve csupán két alkalommal sikerült pontot menteniük, kétgólos hátrányból csak egyszer jöttek vissza, az előbb említett hét hónappal ezelőtti bajnokin.

Az 50. percben Schuszter Roland ziccerben a kapu fölé lőtt, emiatt ekkor még nem lett három gól a két fél között. A KBSC a védővonalát magasabban húzta meg az első félideinél, az erőlködő Diósgyőr pedig tíz főre fogyatkozott: Lamin Colley összeszedte a második sárga lapját, így jött a piros is. Tulajdonképpen ezzel eldőlt a mérkőzés. A hátralévő időben Nyíri Vince még szerzett egy szép gólt, döfött egyet a Diósgyőrbe, majd Klausz Milán is betalált. A DVTK szétesett, tett egy nagy lépést az NB II felé, míg a Kazincbarcika ötmeccses vereségszériáját szakította meg ezzel a sikerrel. 0–4

