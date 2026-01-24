Nemzeti Sportrádió

Felcsúti győzelemmel rajtolt a biztosan egy napig élre álló Paks

2026.01.24. 21:41
Győzelemmel indították a tavaszt a paksiak (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 19. fordulójában a Paks 2–1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában. Horváth Kevin büntetőből szerzett vezetést a vendégeknek, majd Nagy Zsolt még az első félidőben szintén tizenegyesből egyenlített. A paksiak háromszor is a kapufát találták el, végül Osváth Attila hajrában szerezett góljával arattak fontos győzelmet.

 

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 1–2 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Nagy Zs. (23. – 11-esből), ill. Horváth K. (17. – 11-esből), Osváth (83.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Meglepetés volt, hogy Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője a 19 éves Ásványi Domonkost a Paksi FC elleni bajnokin a kezdőcsapatba jelölte. Az ifjú labdarúgó nemcsak a Puskás Akadémia második csapatában mutatta meg képességeit, hanem ott volt a felcsútiak téli spanyolországi edzőtáborában is, és a teljesítményével kiérdemelte a szakvezető bizalmát, ezzel ismét egy tehetségesnek tartott, szakemberek szerint nagy jövő előtt álló, saját nevelésű futballista kapott lehetőséget a bizonyításra. A védekező középpályáson kívül akadtak még fiatalok a nevezettek között: a kispadon két húsz- és egy tizennyolc éves akadémista várta, hogy pályára léphessen. Egyébként nagy jövés-menés eddig nem történt Felcsúton, a középső védő Patrizio Stronati szerződött Újpestre, míg a csatár Lamin Colley-t és a szintén támadó, ám kevés lehetőséghez jutó Nagy Zoárdot kölcsönadta a klub. A Puskás Akadémiánál annyi pluszgond volt a meccs előtt, hogy Dárdai Pál sérültet jelentett, helyére a húszéves Vékony Bence került.

A Paksról is elmondható, hogy nagy mozgás nem volt az öltözőben, hiszen új játékost nem kapott a szakmai stáb, s kölcsönbe is csupán két labdarúgót adott a kupagyőztes: Haraszti Zsoltot a Videotonhoz, míg Pető Milánt a DVTK-hoz irányították. Viszont volt egy házon belüli nagy visszatérő, ugyanis a korábbi válogatott Ádám Martin hosszú sérülése után már ott ülhetett a kispadon.

Rendkívül bátran kezdtek a vendégek: működött a letámadás és a már megszokott kapu elé ívelések is rendre veszélyesek voltak, sőt a 10. percben kétszer is a kapufán csattant a labda. Idővel góllá érett a paksi nyomás, ugyanis tizenegyest ítélt Karakó Ferenc játékvezető, és a büntetőből Horváth Kevin kíméletlenül vágta a labdát a jobb felső sarokba. A gól után négy perccel a kapujából kilépő Kovácsik Ádám megrúgta a gólhelyzetben kilépő Joel Fameyeh-t, a tizenegyest így a Paks sem úszta meg, viszont a vétkes játékos örülhetett, hogy csak sárga lapos figyelmeztetésben részesült. Az egyenlítés sem törte meg a vendégek lendületét, továbbra is a zöld-fehérek futballoztak veszélyesebben. A félidő hajrájára azonban valamivel alábbhagyott a lendület, a Puskás Akadémia pedig bátrabbá vált.

fotó 2026.01.24.

Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia–Paks 1–2 (Fotó: Török Attila)

A szünetben Hornyák Zsolt lecserélte az első NB I-es mérkőzésén (még) bátortalanul futballozó Ásványi Domonkost, helyére Mose Szemelt küldte pályára. Az 59. perben Bognár György, a Paks vezetőedzője is változtatott, a két csapat közötti meccs ászát, Gyurkits Gergőt küldte a pályára; a futballista a szeptemberi, paksi győzelemmel végződő összecsapáson két góllal terhelte meg a Puskás Akadémia hálóját.

Nos, a második félidőben inkább a hazai együttes futballozott fölényben. Mégis a vendégek rúghattak volna gólt, ám Osváth Attila lövés nyomán a lécről vágódott vissza a labda, majd Tóth Barna közeli fejesét bravúrral védte Szappanos Péter. S aztán érkezett a 31 éves 28-szoros válogatott Ádám Martin, a paksiak tehát abban bíztak, hogy a szélről érkező ívelésekkel megtalálják az erőcsatárt. A húzás bejött, bár Osváth Attila beadását követően nem érte el a labdát, de a mozdulata megzavarta a hazai középső védőket, sőt Szappanos Péter kapust is, így a belőtt labda beavatkozás és érintés nélkül utat talált a hálóba. 1–2

A Paks a tabella élére állt, de egy nap múlva biztosan lekerül onnan, az FTC–ETO mérkőzés egyik szereplője megelőzi – vagy a győztes, vagy döntetlen esetén a győri csapat. 

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paksi FC19106341–27+14 36 
2. ETO FC Győr18105336–17+19 35 
3. Ferencvárosi TC18104435–18+17 34 
4. Debreceni VSC1894526–21+5 31 
5. Puskás Akadémia1984725–2528 
6. Kisvárda1983824–32–8 27 
7. MTK Budapest1973936–39–3 24 
8. Zalaegerszegi TE1866629–26+3 24 
9. Újpest FC1965828–33–5 23 
10. Diósgyőri VTK1846824–30–6 18 
11. Nyíregyháza Spartacus19361020–35–15 15 
12. Kazincbarcika18321317–38–21 11 

 

 

