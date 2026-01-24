Felcsúti győzelemmel rajtolt a biztosan egy napig élre álló Paks

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 1–2 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Nagy Zs. (23. – 11-esből), ill. Horváth K. (17. – 11-esből), Osváth (83.)

Meglepetés volt, hogy Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője a 19 éves Ásványi Domonkost a Paksi FC elleni bajnokin a kezdőcsapatba jelölte. Az ifjú labdarúgó nemcsak a Puskás Akadémia második csapatában mutatta meg képességeit, hanem ott volt a felcsútiak téli spanyolországi edzőtáborában is, és a teljesítményével kiérdemelte a szakvezető bizalmát, ezzel ismét egy tehetségesnek tartott, szakemberek szerint nagy jövő előtt álló, saját nevelésű futballista kapott lehetőséget a bizonyításra. A védekező középpályáson kívül akadtak még fiatalok a nevezettek között: a kispadon két húsz- és egy tizennyolc éves akadémista várta, hogy pályára léphessen. Egyébként nagy jövés-menés eddig nem történt Felcsúton, a középső védő Patrizio Stronati szerződött Újpestre, míg a csatár Lamin Colley-t és a szintén támadó, ám kevés lehetőséghez jutó Nagy Zoárdot kölcsönadta a klub. A Puskás Akadémiánál annyi pluszgond volt a meccs előtt, hogy Dárdai Pál sérültet jelentett, helyére a húszéves Vékony Bence került.

A Paksról is elmondható, hogy nagy mozgás nem volt az öltözőben, hiszen új játékost nem kapott a szakmai stáb, s kölcsönbe is csupán két labdarúgót adott a kupagyőztes: Haraszti Zsoltot a Videotonhoz, míg Pető Milánt a DVTK-hoz irányították. Viszont volt egy házon belüli nagy visszatérő, ugyanis a korábbi válogatott Ádám Martin hosszú sérülése után már ott ülhetett a kispadon.

Rendkívül bátran kezdtek a vendégek: működött a letámadás és a már megszokott kapu elé ívelések is rendre veszélyesek voltak, sőt a 10. percben kétszer is a kapufán csattant a labda. Idővel góllá érett a paksi nyomás, ugyanis tizenegyest ítélt Karakó Ferenc játékvezető, és a büntetőből Horváth Kevin kíméletlenül vágta a labdát a jobb felső sarokba. A gól után négy perccel a kapujából kilépő Kovácsik Ádám megrúgta a gólhelyzetben kilépő Joel Fameyeh-t, a tizenegyest így a Paks sem úszta meg, viszont a vétkes játékos örülhetett, hogy csak sárga lapos figyelmeztetésben részesült. Az egyenlítés sem törte meg a vendégek lendületét, továbbra is a zöld-fehérek futballoztak veszélyesebben. A félidő hajrájára azonban valamivel alábbhagyott a lendület, a Puskás Akadémia pedig bátrabbá vált.