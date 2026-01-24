Felcsúti győzelemmel rajtolt a biztosan egy napig élre álló Paks

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 1–2 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Nagy Zs. (23. – 11-esből), ill. Horváth K. (17. – 11-esből), Osváth (83.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Meglepetés volt, hogy Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője a 19 éves Ásványi Domonkost a Paksi FC elleni bajnokin a kezdőcsapatba jelölte. Az ifjú labdarúgó nemcsak a Puskás Akadémia második csapatában mutatta meg képességeit, hanem ott volt a felcsútiak téli spanyolországi edzőtáborában is, és a teljesítményével kiérdemelte a szakvezető bizalmát, ezzel ismét egy tehetségesnek tartott, szakemberek szerint nagy jövő előtt álló, saját nevelésű futballista kapott lehetőséget a bizonyításra. A védekező középpályáson kívül akadtak még fiatalok a nevezettek között: a kispadon két húsz- és egy tizennyolc éves akadémista várta, hogy pályára léphessen. Egyébként nagy jövés-menés eddig nem történt Felcsúton, a középső védő Patrizio Stronati szerződött Újpestre, míg a csatár Lamin Colley-t és a szintén támadó, ám kevés lehetőséghez jutó Nagy Zoárdot kölcsönadta a klub. A Puskás Akadémiánál annyi pluszgond volt a meccs előtt, hogy Dárdai Pál sérültet jelentett, helyére a húszéves Vékony Bence került.
A Paksról is elmondható, hogy nagy mozgás nem volt az öltözőben, hiszen új játékost nem kapott a szakmai stáb, s kölcsönbe is csupán két labdarúgót adott a kupagyőztes: Haraszti Zsoltot a Videotonhoz, míg Pető Milánt a DVTK-hoz irányították. Viszont volt egy házon belüli nagy visszatérő, ugyanis a korábbi válogatott Ádám Martin hosszú sérülése után már ott ülhetett a kispadon.
Rendkívül bátran kezdtek a vendégek: működött a letámadás és a már megszokott kapu elé ívelések is rendre veszélyesek voltak, sőt a 10. percben kétszer is a kapufán csattant a labda. Idővel góllá érett a paksi nyomás, ugyanis tizenegyest ítélt Karakó Ferenc játékvezető, és a büntetőből Horváth Kevin kíméletlenül vágta a labdát a jobb felső sarokba. A gól után négy perccel a kapujából kilépő Kovácsik Ádám megrúgta a gólhelyzetben kilépő Joel Fameyeh-t, a tizenegyest így a Paks sem úszta meg, viszont a vétkes játékos örülhetett, hogy csak sárga lapos figyelmeztetésben részesült. Az egyenlítés sem törte meg a vendégek lendületét, továbbra is a zöld-fehérek futballoztak veszélyesebben. A félidő hajrájára azonban valamivel alábbhagyott a lendület, a Puskás Akadémia pedig bátrabbá vált.
A szünetben Hornyák Zsolt lecserélte az első NB I-es mérkőzésén (még) bátortalanul futballozó Ásványi Domonkost, helyére Mose Szemelt küldte pályára. Az 59. perben Bognár György, a Paks vezetőedzője is változtatott, a két csapat közötti meccs ászát, Gyurkits Gergőt küldte a pályára; a futballista a szeptemberi, paksi győzelemmel végződő összecsapáson két góllal terhelte meg a Puskás Akadémia hálóját.
Nos, a második félidőben inkább a hazai együttes futballozott fölényben. Mégis a vendégek rúghattak volna gólt, ám Osváth Attila lövés nyomán a lécről vágódott vissza a labda, majd Tóth Barna közeli fejesét bravúrral védte Szappanos Péter. S aztán érkezett a 31 éves 28-szoros válogatott Ádám Martin, a paksiak tehát abban bíztak, hogy a szélről érkező ívelésekkel megtalálják az erőcsatárt. A húzás bejött, bár Osváth Attila beadását követően nem érte el a labdát, de a mozdulata megzavarta a hazai középső védőket, sőt Szappanos Péter kapust is, így a belőtt labda beavatkozás és érintés nélkül utat talált a hálóba. 1–2
A Paks a tabella élére állt, de egy nap múlva biztosan lekerül onnan, az FTC–ETO mérkőzés egyik szereplője megelőzi – vagy a győztes, vagy döntetlen esetén a győri csapat.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|19
|10
|6
|3
|41–27
|+14
|36
|2. ETO FC Győr
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|3. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|19
|8
|4
|7
|25–25
|0
|28
|6. Kisvárda
|19
|8
|3
|8
|24–32
|–8
|27
|7. MTK Budapest
|19
|7
|3
|9
|36–39
|–3
|24
|8. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|9. Újpest FC
|19
|6
|5
|8
|28–33
|–5
|23
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|19
|3
|6
|10
|20–35
|–15
|15
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11