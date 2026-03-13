A ZTE kivásárolta a Costa Rica-i légióst – hivatalos

A Costa Rica-i U-válogatott játékos eddig kölcsönben szerepelt a zalaiaknál, az Asociación Deportiva San Carlos ugyanakkor a játékos további értékesítéséből is részesül.

Peraza – aki tavaly nyáron került az NB I-be – ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 19 mérkőzésen lépett pályára a ZTE-ben: egy gól, egy gólpassz, valamint négy sárga lap fűződött a nevéhez.

„Josethet azért hoztuk a klubhoz, mert teljes mértékben tisztában voltunk a tehetségével. Hétről hétre fejlődést mutatott, és kiváló munkát végzett fizikailag, mentálisan és taktikailag is. Gyorsan alkalmazkodott az új környezethez, a csapathoz, és valódi szándékot mutatott a szintlépésre. Úgy gondolom, hogy sikerült megmutatnia, mekkora értéket képviselhet nemcsak a ZTE FC, de a Costa Rica-i labdarúgás számára. Nagyon örülünk, hogy kiválthattuk a szerződésében lévő opciót” – nyilatkozta a ZTE FC sportért felelős elnöke, Andrés Jornet a klub hivatalos honlapjának.



