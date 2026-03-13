Nemzeti Sportrádió

A ZTE kivásárolta a Costa Rica-i légióst – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.03.13. 09:50
null
Joseth Peraza (Fotó: Asociación Deportiva San Carlos/Facebook)
Címkék
ZTE NB I Joseth Peraza Zalaegerszeg magyar foci
A Costa Rica-i AD San Carlos hivatalos felületein bejelentette, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg kivásárolta Joseth Perazát, aki eddig kölcsönben szerepelt az NB I-ben.

A Costa Rica-i U-válogatott játékos eddig kölcsönben szerepelt a zalaiaknál, az Asociación Deportiva San Carlos ugyanakkor a játékos további értékesítéséből is részesül.

Peraza – aki tavaly nyáron került az NB I-be – ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 19 mérkőzésen lépett pályára a ZTE-ben: egy gól, egy gólpassz, valamint négy sárga lap fűződött a nevéhez.

„Josethet azért hoztuk a klubhoz, mert teljes mértékben tisztában voltunk a tehetségével. Hétről hétre fejlődést mutatott, és kiváló munkát végzett fizikailag, mentálisan és taktikailag is. Gyorsan alkalmazkodott az új környezethez, a csapathoz, és valódi szándékot mutatott a szintlépésre. Úgy gondolom, hogy sikerült megmutatnia, mekkora értéket képviselhet nemcsak a ZTE FC, de a Costa Rica-i labdarúgás számára. Nagyon örülünk, hogy kiválthattuk a szerződésében lévő opciót” – nyilatkozta a ZTE FC sportért felelős elnöke, Andrés Jornet a klub hivatalos honlapjának.


 

 

ZTE NB I Joseth Peraza Zalaegerszeg magyar foci
Legfrissebb hírek

A lehető legjobb időben tért vissza a Fradi kapujába Dibusz Dénes

Labdarúgó NB I
2026.03.10. 07:00

A ZTE szívességet tett a Ferencvárosnak, és legyőzte hazai pályán az ETO-t

Labdarúgó NB I
2026.03.07. 18:56

A listavezető győriek vissza akarnak vágni a zalaiaknak

Labdarúgó NB I
2026.03.07. 09:39

A tavaszi tabellát vezető Nyíregyháza 16 év után győzné le újra otthon az FTC-t

Labdarúgó NB I
2026.03.06. 13:13

A ZTE hajrában szerzett góllal legyűrte a Soroksárt, és bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe

Labdarúgó NB I
2026.03.04. 19:12

A ZTE és a Kisvárda is meglépett – az Újpest, Nyíregyháza, MTK, DVTK, Barcika ötösből eshet ki kettő

Labdarúgó NB I
2026.03.02. 16:57

„Tudom, nagyképűen hangzik, hogy a tavasz bajnoka várja a bajnokot...” – Bódog Tamás a Puskás Akadémia legyőzése után

Labdarúgó NB I
2026.03.02. 08:51

Robbie Keane a Kazincbarcika elleni győzelemről: A Liverpool kevesebbet rotál a Fradinál – videó

Labdarúgó NB I
2026.03.01. 23:15
Ezek is érdekelhetik