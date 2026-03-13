Szombati sportműsor: Újpest–Kisvárda, Paks–ZTE, DVSC–Nyíregyháza
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
22. FORDULÓ
14.00: Karcagi SC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–FC Ajka – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
20. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Gödöllői SK
11.00: Kisvárda Master Good II–Füzesabony SC
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Eger SE
13.00: Debreceni VSC II–Ózd-Sajóvölgye
14.00: Tarpa SC–Tiszafüredi VSE
14.00: FC Hatvan–Sényő FC-ZMB Building
14.00: Putnok FC–Debreceni EAC
14.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Bacsó Beton-Cigánd SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Opus Tigáz Tatabánya
11.00: Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE
13.00: FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár
14.00: Budaörs–Balatonfüredi FC
14.00: Ikoba Beton Zsámbék–ETO Akadémia
14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Dorogi FC
14.00: VSC 2015 Veszprém–Bicskei TC
17.00: Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Hódmezővásárhelyi FC
11.00: Vasas FC II–ESMTK
14.00: Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE
14.00: Dunaharaszti MTK–BKV Előre
14.00: Martfűi LSE–Budapest Honvéd FC II
14.00: Szegedi VSE–Gyulai Termál FC
14.00: Csepel SC–Tiszaföldvár SE
14.00: Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–MTK Budapest II
14.00: Dombóvári FC–Ferencvárosi TC II
14.00: PTE-PEAC–Dunaújváros FC
14.00: Iváncsa KSE–Pécsi MFC
14.00: FC Nagykanizsa–Szekszárdi UFC
14.00: Greenplan Balatonlelle SE–Majosi SE
14.00: BFC Siófok–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Érdi VSE–Pénzügyőr SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1, 23.05, felv.)
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
13.30: Coventry–Southampton (Tv: Match4)
16.00: Leicester–QPR (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ
17.30: Lorient–Lens
19.00: Angers–Nice
21.05: Monaco–Brest
HORVÁT 1. HNL
26. FORDULÓ
15.00: NK Osijek–Gorica
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
15.30: Borussia Dortmund–Augsburg
15.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4)
18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
20.30: Hertha–Bochum (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
15.00: Internazionale–Atalanta
18.00: Napoli–Lecce
20.45: Udinese–Juventus
ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
17.15: Otelul Galati–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
18.45: Gil Vicente–Alverca (Tv: Sport2)
21.15: Arouca–Benfica (Tv: Sport2)
SZERB SZUPERLIGA
27. FORDULÓ
16.00: Partizan–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Galatasaray–Basaksehir (Tv: Sport1)
NŐI NB I
14. FORDULÓ
14.00: Viktória FC–Szekszárdi WFC
14.00: Ferencváros–ETO FC
14.00: Puskás Akadémia–Bp. Honvéd
18.30: Budaörs–Újpest FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-verseny, Varasd
ATLÉTIKA
Dobó Európa-kupa, Nicosia
15.10: női kalapácsvetés (Gyurátz Réka, Németh Zsanett)
16.45: női gerelyhajítás (Bogdán Annabella)
16.50: női súlylökés (Beregszászi Renáta)
18.30: férfi diszkoszvetés (Szikszai Róbert)
AUTÓSPORT
22.30: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, The LiUNA! (Tv: Arena4)
BASEBALL
Vasárnap, 2.00: World Classics, negyeddöntő, Japán–Venezuela (Tv: Sport2)
BILIÁRD
12.00: European Open, Pool Championship, Szarajevó (Tv: Sport1)
DARTS
European Tour, Göttingen
13.00: 2. nap, délután (Tv: Max4)
19.00: 2. nap, este (Tv: Max4)
FORMULA–1
KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ
4.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-N!
8.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
19.00: PGA Tour, The Players Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapest-jegkorong-akademia-hc/)
18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
SVÉD BAJNOKSÁG
15.15: Frölunda–Malmö (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
13.25: Tirreno–Adriatico, 6. szakasz (San Severino Marche–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.15: Párizs–Nizza, 7. szakasz (Nizza–Auron, 138.7 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
KÉZILABDA
NŐI NB I
17. FORDULÓ
16.00: Esztergom–NEKA
16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár
17.00: Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC
17.00: Budaörs–Ferencvárosi TC – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budaorsi-kezilabda-sport-np-kft/)
18.00: Vác–Győri ETO
18.00: Kozármisleny–Kisvárda
18.00: Vasas–Szombathely
FÉRFI NB I
19. FORDULÓ
17.00: Budakalász–Ferencvárosi TC
18.00: Balatonfüred–Szigetszentmiklós
18.00: Tatabánya–Veszprém (Tv: M4 Sport+) – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
18.00: Komló–Gyöngyös
18.00: NEKA–PLER
NÉMET BAJNOKSÁG
Féfiak
20.00: THW Kiel–Flensburg (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
22. FORDULÓ
18.00: Oroszlány–Szeged
18.00: Falco–Bp. Honvéd
18.00: Zalaegerszeg–Alba Fehérvár
18.00: Körmend–Szolnok – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/egis-kormend/)
18.00: Kaposvár–Kecskemét
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
3. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NBA
23.00: Boston Celtics–Washington Wizards (Tv: Sport1)
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
9.00: férfi B-döntő
12.00: női döntő
15.00: férfi döntő
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–MEAFC-Peka Bau
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
18.35: világbajnokság, Montreal (Tv: M4Sport+)
SPORTLÖVÉSZET
Légfegyveres országos bajnokság, Nemzeti Lőtér
12.00: férfi puska döntő
13.00: női puska döntő
16.30: puska vegyes csapat döntő
TÉLI SPORTOK
Téli paralimpia
9.25: alpesi sí/sífutás (Tv: M4Sport)
Alpesi sí
9.45: világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Are (Tv: Eurosport1)
11.00: világkupa, férfi lesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)
12.45: világkupa, női óriás-műlesiklás, 2. futam, Are (Tv: Eurosport1)
Hódeszka
19.00: világkupa, férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás, Val Saint-Come (Tv: Eurosport1)
Sífutás
9.50: világkupa, férfi és női 50 km, szabad stílus, Oslo (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
16.00: világkupa, női üldözéses verseny, Otepää (Tv: Eurosport1)
18.25: világkupa, férfi üldözéses verseny, Otepää, felv. (Tv: Eurosport1)
Síugrás
14.20: világkupa, női HS 134, Oslo (Tv: Eurosport1)
16.45: világkupa, férfi HS 134, Oslo (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, elődöntő; férfi páros döntő; női páros döntő (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
2. FORDULÓ
17.00: ELTE BEAC–PVSK-Mecsek Füszért
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–UVSE
17.00: Kaposvári VK–KSI SE
18.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good
NŐI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTÁRDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: A vonalban Danyi Gábor
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Egy eltévedt Barca-szurkoló története
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt, benne: Kovács Péter, Kovács Mihály és Fodor János kézilabdázók az 1986-os vb-ezüstéremről. Vendég: Szondi Laura, közösségimédia-menedzser Ausztriából. Az én történetem: Nemzeti Sportrádió-s kollégák kalandjai Szalai Kristóffal
12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László Szerkesztő: Szabó Bence
12.30: Közvetítés a Magyarország–Ausztrália női kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Károlyi Andrea
14.30: Közvetítés az Újpest–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
17.00: Közvetítés a Paks–Zalaegerszeg NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, szakértő: Wukovics László
19.30: Közvetítés a DVSC–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág