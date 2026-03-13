Szombati sportműsor: Újpest–Kisvárda, Paks–ZTE, DVSC–Nyíregyháza

MÁRCIUS 14., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

22. FORDULÓ

14.00: Karcagi SC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–FC Ajka – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

20. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Gödöllői SK

11.00: Kisvárda Master Good II–Füzesabony SC

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Eger SE

13.00: Debreceni VSC II–Ózd-Sajóvölgye

14.00: Tarpa SC–Tiszafüredi VSE

14.00: FC Hatvan–Sényő FC-ZMB Building

14.00: Putnok FC–Debreceni EAC

14.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Bacsó Beton-Cigánd SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Opus Tigáz Tatabánya

11.00: Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE

13.00: FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár

14.00: Budaörs–Balatonfüredi FC

14.00: Ikoba Beton Zsámbék–ETO Akadémia

14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Dorogi FC

14.00: VSC 2015 Veszprém–Bicskei TC

17.00: Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Hódmezővásárhelyi FC

11.00: Vasas FC II–ESMTK

14.00: Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE

14.00: Dunaharaszti MTK–BKV Előre

14.00: Martfűi LSE–Budapest Honvéd FC II

14.00: Szegedi VSE–Gyulai Termál FC

14.00: Csepel SC–Tiszaföldvár SE

14.00: Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–MTK Budapest II

14.00: Dombóvári FC–Ferencvárosi TC II

14.00: PTE-PEAC–Dunaújváros FC

14.00: Iváncsa KSE–Pécsi MFC

14.00: FC Nagykanizsa–Szekszárdi UFC

14.00: Greenplan Balatonlelle SE–Majosi SE

14.00: BFC Siófok–Kaposvári Rákóczi FC

14.00: Érdi VSE–Pénzügyőr SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1, 23.05, felv.)

18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

13.30: Coventry–Southampton (Tv: Match4)

16.00: Leicester–QPR (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ

17.30: Lorient–Lens

19.00: Angers–Nice

21.05: Monaco–Brest

HORVÁT 1. HNL

26. FORDULÓ

15.00: NK Osijek–Gorica

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ

15.30: Borussia Dortmund–Augsburg

15.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim

15.30: Hoffenheim–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4)

18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

20.30: Hertha–Bochum (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

15.00: Internazionale–Atalanta

18.00: Napoli–Lecce

20.45: Udinese–Juventus

ROMÁN SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

17.15: Otelul Galati–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

18.45: Gil Vicente–Alverca (Tv: Sport2)

21.15: Arouca–Benfica (Tv: Sport2)

SZERB SZUPERLIGA

27. FORDULÓ

16.00: Partizan–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Galatasaray–Basaksehir (Tv: Sport1)

NŐI NB I

14. FORDULÓ

14.00: Viktória FC–Szekszárdi WFC

14.00: Ferencváros–ETO FC

14.00: Puskás Akadémia–Bp. Honvéd

18.30: Budaörs–Újpest FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-verseny, Varasd

ATLÉTIKA

Dobó Európa-kupa, Nicosia

15.10: női kalapácsvetés (Gyurátz Réka, Németh Zsanett)

16.45: női gerelyhajítás (Bogdán Annabella)

16.50: női súlylökés (Beregszászi Renáta)

18.30: férfi diszkoszvetés (Szikszai Róbert)

AUTÓSPORT

22.30: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, The LiUNA! (Tv: Arena4)

BASEBALL

Vasárnap, 2.00: World Classics, negyeddöntő, Japán–Venezuela (Tv: Sport2)

BILIÁRD

12.00: European Open, Pool Championship, Szarajevó (Tv: Sport1)

DARTS

European Tour, Göttingen

13.00: 2. nap, délután (Tv: Max4)

19.00: 2. nap, este (Tv: Max4)

FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

4.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-N!

8.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

19.00: PGA Tour, The Players Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapest-jegkorong-akademia-hc/)

18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

SVÉD BAJNOKSÁG

15.15: Frölunda–Malmö (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.25: Tirreno–Adriatico, 6. szakasz (San Severino Marche–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.15: Párizs–Nizza, 7. szakasz (Nizza–Auron, 138.7 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

KÉZILABDA

NŐI NB I

17. FORDULÓ

16.00: Esztergom–NEKA

16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár

17.00: Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC

17.00: Budaörs–Ferencvárosi TC – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budaorsi-kezilabda-sport-np-kft/)

18.00: Vác–Győri ETO

18.00: Kozármisleny–Kisvárda

18.00: Vasas–Szombathely

FÉRFI NB I

19. FORDULÓ

17.00: Budakalász–Ferencvárosi TC

18.00: Balatonfüred–Szigetszentmiklós

18.00: Tatabánya–Veszprém (Tv: M4 Sport+) – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)

18.00: Komló–Gyöngyös

18.00: NEKA–PLER

NÉMET BAJNOKSÁG

Féfiak

20.00: THW Kiel–Flensburg (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

22. FORDULÓ

18.00: Oroszlány–Szeged

18.00: Falco–Bp. Honvéd

18.00: Zalaegerszeg–Alba Fehérvár

18.00: Körmend–Szolnok – diákigazolvánnyal ingyen látogatható! (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/egis-kormend/)

18.00: Kaposvár–Kecskemét

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

3. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NBA

23.00: Boston Celtics–Washington Wizards (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

9.00: férfi B-döntő

12.00: női döntő

15.00: férfi döntő

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: TFSE–MEAFC-Peka Bau

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

18.35: világbajnokság, Montreal (Tv: M4Sport+)

SPORTLÖVÉSZET

Légfegyveres országos bajnokság, Nemzeti Lőtér

12.00: férfi puska döntő

13.00: női puska döntő

16.30: puska vegyes csapat döntő

TÉLI SPORTOK

Téli paralimpia

9.25: alpesi sí/sífutás (Tv: M4Sport)

Alpesi sí

9.45: világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Are (Tv: Eurosport1)

11.00: világkupa, férfi lesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)

12.45: világkupa, női óriás-műlesiklás, 2. futam, Are (Tv: Eurosport1)

Hódeszka

19.00: világkupa, férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás, Val Saint-Come (Tv: Eurosport1)

Sífutás

9.50: világkupa, férfi és női 50 km, szabad stílus, Oslo (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

16.00: világkupa, női üldözéses verseny, Otepää (Tv: Eurosport1)

18.25: világkupa, férfi üldözéses verseny, Otepää, felv. (Tv: Eurosport1)

Síugrás

14.20: világkupa, női HS 134, Oslo (Tv: Eurosport1)

16.45: világkupa, férfi HS 134, Oslo (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, elődöntő; férfi páros döntő; női páros döntő (Tv: Match4)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

2. FORDULÓ

17.00: ELTE BEAC–PVSK-Mecsek Füszért

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–UVSE

17.00: Kaposvári VK–KSI SE

18.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good

NŐI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTÁRDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: A vonalban Danyi Gábor

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Egy eltévedt Barca-szurkoló története

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt, benne: Kovács Péter, Kovács Mihály és Fodor János kézilabdázók az 1986-os vb-ezüstéremről. Vendég: Szondi Laura, közösségimédia-menedzser Ausztriából. Az én történetem: Nemzeti Sportrádió-s kollégák kalandjai Szalai Kristóffal

12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László Szerkesztő: Szabó Bence

12.30: Közvetítés a Magyarország–Ausztrália női kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Károlyi Andrea

14.30: Közvetítés az Újpest–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

17.00: Közvetítés a Paks–Zalaegerszeg NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, szakértő: Wukovics László

19.30: Közvetítés a DVSC–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág