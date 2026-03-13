Fontos pontokat veszített hazai pályán az ETO az MTK ellen

Míg a hazaiak Nadir Benbuali felépülésének örülhettek, addig a vendégek jelentős veszteségként könyvelhették el Bognár István hiányát. Borbély Balázs egyébként ismét kapust cserélt, Megyeri Balázs zalaegerszegi teljesítménye lehetett az oka Samuel Petrás visszatérésének a kezdőbe. S ha valakinek nem tetszett volna az első félidő, az biztosan Verebes József: a mezőnyfölényben játszó ETO kínnal-keservvel jutott csak közel az MTK kapujához, hat próbálkozása nem rejtett magában különösen nagy veszélyt, míg a vendégek lövésig sem jutottak el a gyötrelmes játékrészben.

A nézői szemszögből lesújtó félidőre különböző reakciója volt a két csapatnak a szünetben: az MTK percekkel a kezdés előtt futóiskolával melegített, a második helyen álló együttes ellen kapott gól nélkül lehozni az első félidőt szép teljesítménynek számít az igencsak gólképes védelemtől. Borbély Balázs Claudiu Bumbát küldte pályára Bánáti Kevin helyett. Az 51. percben Kerezsi Zalán révén végre gólszerzési kísérletet jegyezhettünk fel az MTK részéről is, ám a ballábas lövés nem találta el a kaput. Nem így Vitális Milán szabadrúgása nem sokkal később – Hegyi Krisztián védése után már kaput eltaláló lövést is bevéshettünk a statisztikák közé.

Olykor nagyon beszorult az MTK, de összességében remekül zárta le a kapu előtti területet, régen védekezett ilyen jól. A 66. percben a padról beszálló Nfansu Njie csúsztatta nem sokkal a kapu fölé a labdát, de igazán egyik csere után sem változott meg a játék képe. Nem maradt el a válasz, a Marin Jurinát váltó Németh Krisztián tesztelte a reflexeket, és a szlovák kapusnak a 77. percben, Kovács Patrik lövésénél is résen kellett lennie. Olekszandr Piscsur és Jovan Zivkovic is a támadósorba érkezett frissítésnek, azonban a gól és a győzelem csak nem akart összejönni a győrieknek. A kötelező háromból csupán egy pontot szerzett meg az ETO, a bajnoki címre vonatkozó törekvéseit nagy csapások érték az elmúlt két fordulóban. Eközben az MTK boldogan távozhat Győrből, hiszen növelte előnyét a kieső helyen álló DVTK-hoz képest. 0–0

