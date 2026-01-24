Nemzeti Sportrádió

Banai tizenegyest védett, nyíregyházi döntetlennel mutatkozott be az Újpest kispadján a Dárdai, Szélesi kettős

2026.01.24. 12:15
Nagy Dominiknak, a hazaiak csapatkapitányának (balra) ezúttal csak egy félidő jutott (Fotó: Czinege Melinda)
Eseményekben gazdag mérkőzésen az Újpest 1–1-es döntetlent játszott Nyíregyházán, a labdarúgó NB I 19. fordulójának nyitányán. Banai Dávid, a vendégek kapusa az első félidőben tizenegyest védett, a Szpari pedig Katona Bálint piros lapja miatt a második játékrész nagy részét emberhátrányban játszotta le.

 

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1 (1–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző. Vezette: Csonka 
Gólszerző: Kvasina (45.), ill. Beridze (13.)
Kiállítva: Katona Bálint (52., Nyíregyháza)
 
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A lila-fehér együttes kispadján ez volt az első mérkőzése vezetőedzőként a december végén kinevezett Szélesi Zoltánnak.

Lendületes, közönségszórakoztató, de közben küzdelmes első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek döntetlen állásnál vonulhattak a szünetre. A hazaiak jobban kezdték a mérkőzést, de egy jó keresztpassz, valamint a 16-oson belülre betörő Beridze kiváló lövése nyomán az Újpest került előnybe. A folytatásban tovább támadott a Nyíregyháza, amely hamarosan tizenegyest rúghatott, Edomwonyi bal sarok felé tartó labdáját azonban a remekül vetődő Banai hárította. Az utolsó percekben még inkább erősödő nyírségi nyomást nem bírták ki a vendégek, de kellett az egyenlítő gólhoz a frissen igazolt osztrák Kvasina egyéni megoldása is. 

Fordulás után hamar emberhátrányba került a Nyíregyháza, Katona Bálint ugyanis indokolatlanul csúnyán csúszott rá Ljujic lábára, s bár Csonka játékvezető először sárga lapot adott a középpályásnak, egy perccel később – videobírós ellenőrzés után – visszavonta ezt az ítéletét, és kiállította Katonát. A hazaiak innentől elsősorban a védelem stabilizálását helyezték előtérbe, és be is rendezkedtek az eredmény megőrzésére. Az Újpest ugyan próbálkozott, a színvonal azonban romlott valamelyest, s a meccs végére maradt a döntetlen. (MTI)

  1. ETO FC Győr

18

10

5

3

36–17

+19 

35 

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17 

34 

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13 

33 

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5 

31 

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1 

28 

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7 

27 

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3 

24 

  8. Újpest FC

19

6

5

8

28–33

–5 

23 

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4 

21 

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6 

18 

11. Nyíregyháza Spartacus

19

3

6

10

20–35

–15 

15 

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21 

11 

 

 

