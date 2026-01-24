Banai tizenegyest védett, nyíregyházi döntetlennel mutatkozott be az Újpest kispadján a Dárdai, Szélesi kettős

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1 (1–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Kvasina (45.), ill. Beridze (13.)

Kiállítva: Katona Bálint (52., Nyíregyháza)



ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A lila-fehér együttes kispadján ez volt az első mérkőzése vezetőedzőként a december végén kinevezett Szélesi Zoltánnak.

Lendületes, közönségszórakoztató, de közben küzdelmes első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek döntetlen állásnál vonulhattak a szünetre. A hazaiak jobban kezdték a mérkőzést, de egy jó keresztpassz, valamint a 16-oson belülre betörő Beridze kiváló lövése nyomán az Újpest került előnybe. A folytatásban tovább támadott a Nyíregyháza, amely hamarosan tizenegyest rúghatott, Edomwonyi bal sarok felé tartó labdáját azonban a remekül vetődő Banai hárította. Az utolsó percekben még inkább erősödő nyírségi nyomást nem bírták ki a vendégek, de kellett az egyenlítő gólhoz a frissen igazolt osztrák Kvasina egyéni megoldása is.

Fordulás után hamar emberhátrányba került a Nyíregyháza, Katona Bálint ugyanis indokolatlanul csúnyán csúszott rá Ljujic lábára, s bár Csonka játékvezető először sárga lapot adott a középpályásnak, egy perccel később – videobírós ellenőrzés után – visszavonta ezt az ítéletét, és kiállította Katonát. A hazaiak innentől elsősorban a védelem stabilizálását helyezték előtérbe, és be is rendezkedtek az eredmény megőrzésére. Az Újpest ugyan próbálkozott, a színvonal azonban romlott valamelyest, s a meccs végére maradt a döntetlen. (MTI)