Banai tizenegyest védett, nyíregyházi döntetlennel mutatkozott be az Újpest kispadján a Dárdai, Szélesi kettős

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1 (1–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kvasina (45.), ill. Beridze (13.)
Kiállítva: Katona Bálint (52., Nyíregyháza)
A lila-fehér együttes kispadján ez volt az első mérkőzése vezetőedzőként a december végén kinevezett Szélesi Zoltánnak.
Lendületes, közönségszórakoztató, de közben küzdelmes első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek döntetlen állásnál vonulhattak a szünetre. A hazaiak jobban kezdték a mérkőzést, de egy jó keresztpassz, valamint a 16-oson belülre betörő Beridze kiváló lövése nyomán az Újpest került előnybe. A folytatásban tovább támadott a Nyíregyháza, amely hamarosan tizenegyest rúghatott, Edomwonyi bal sarok felé tartó labdáját azonban a remekül vetődő Banai hárította. Az utolsó percekben még inkább erősödő nyírségi nyomást nem bírták ki a vendégek, de kellett az egyenlítő gólhoz a frissen igazolt osztrák Kvasina egyéni megoldása is.
Fordulás után hamar emberhátrányba került a Nyíregyháza, Katona Bálint ugyanis indokolatlanul csúnyán csúszott rá Ljujic lábára, s bár Csonka játékvezető először sárga lapot adott a középpályásnak, egy perccel később – videobírós ellenőrzés után – visszavonta ezt az ítéletét, és kiállította Katonát. A hazaiak innentől elsősorban a védelem stabilizálását helyezték előtérbe, és be is rendezkedtek az eredmény megőrzésére. Az Újpest ugyan próbálkozott, a színvonal azonban romlott valamelyest, s a meccs végére maradt a döntetlen. (MTI)
|1. ETO FC Győr
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
19
6
5
8
28–33
–5
23
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11