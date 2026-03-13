Másodszor is ötgólos sikert aratott az Újpest a futsal NB I rájátszásában

A férfi futsal NB I rájátszásának felsőházában az Újpest 5–0-ra nyert az Aramis SE vendégeként a 2. fordulóban – a lila-fehérek az első meccsükön a Nyírbátort verték meg ilyen végeredmény mellett.

FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ

Aramis SE–Újpest FC 0–5

Hétfőn játsszák

18.00: Nyíregyháza–Veszprém

19.00: Nyírbátor–DEAC Forrás: adatbank.mlsz.hu