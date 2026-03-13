Másodszor is ötgólos sikert aratott az Újpest a futsal NB I rájátszásában
A férfi futsal NB I rájátszásának felsőházában az Újpest 5–0-ra nyert az Aramis SE vendégeként a 2. fordulóban – a lila-fehérek az első meccsükön a Nyírbátort verték meg ilyen végeredmény mellett.
FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ
Aramis SE–Újpest FC 0–5
Hétfőn játsszák
18.00: Nyíregyháza–Veszprém
19.00: Nyírbátor–DEAC
Nem bírt a DEAC a Nyíregyházával a futsal NB I-ben
Labdarúgó NB I
2026.03.09. 20:15
Sima újpesti győzelem a futsal NB I rájátszásában
Labdarúgó NB I
2026.03.06. 22:02
Futsal: három győzelem után kapott ki a Berettyóújfalu
Labdarúgó NB I
2026.02.12. 22:29
