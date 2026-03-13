Kikapott Mönchengladbachban, osztályozós helyen maradt a St. Pauli

2026.03.13. 22:26
A fehér mezes Mönchengladbach otthon tartotta a három pontot (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Bundesliga Mönchengladbach
A Borussia Mönchengladbach hazai pályán 2–0-ra legyőzte a St. Paulit a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 26. fordulójának nyitányán.

A Mönchengladbach az elmúlt hetekben gödörbe került, a legutóbbi négy bajnokijából hármat is elveszített, így egyre közelebb került a kiesőzónához. A Borussiának ezért mindenképpen nyernie kellett, főleg hogy a St. Pauli is a kiesés elleni harcban érdekelt, de a hazaiakkal ellentétben a hamburgiak javuló formát mutattak, az előző három bajnokijukon hét pontot szereztek.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, ezzel együtt kevés helyzetet. Azonban a 37. percben a hazaiak megszerezték a vezetést, Kevin Stöger 25 méteres remek szabadrúgása talált utat a kapuba.

A 62. percben a Mönchengladbach növelte az előnyét, Joe Scally jól tartotta meg a labdát a határozatlan Wahl mellett, majd visszajátszott Honorat-nak, akinek lövése a jobb sarokban kötött ki.

A Gladbach a győzelmének köszönhetően négy pontra eltávolodott az osztályozós helyen maradó St. Paulitól.

26. FORDULÓ
Március 13., péntek
Borussia Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)
Szombaton játsszák:
15.30: Borussia Dortmund–Augsburg
15.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4)
18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák:
15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München25213192–24+68 66 
2. Borussia Dortmund25167253–26+27 55 
3. Hoffenheim25154653–33+20 49 
4. Stuttgart25145650–34+16 47 
5. RB Leipzig25145648–34+14 47 
6. Bayer Leverkusen25135748–32+16 44 
7. Eintracht Frankfurt2598848–49–1 35 
8. Freiburg2597937–42–5 34 
9. Augsburg25941231–43–12 31 
10. Hamburg25781028–36–8 29 
11. Union Berlin25771130–42–12 28 
12. Mönchengladbach26771230–43–13 28 
13. Werder Bremen25671229–45–16 25 
14. 1. FC Köln25661334–43–9 24 
15. Mainz25591129–41–12 24 
16. St. Pauli26661423–42–19 24 
17. Wolfsburg25551534–55–21 20 
18. Heidenheim25351724–57–33 14 

 

