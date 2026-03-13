Kikapott Mönchengladbachban, osztályozós helyen maradt a St. Pauli

A Mönchengladbach az elmúlt hetekben gödörbe került, a legutóbbi négy bajnokijából hármat is elveszített, így egyre közelebb került a kiesőzónához. A Borussiának ezért mindenképpen nyernie kellett, főleg hogy a St. Pauli is a kiesés elleni harcban érdekelt, de a hazaiakkal ellentétben a hamburgiak javuló formát mutattak, az előző három bajnokijukon hét pontot szereztek.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, ezzel együtt kevés helyzetet. Azonban a 37. percben a hazaiak megszerezték a vezetést, Kevin Stöger 25 méteres remek szabadrúgása talált utat a kapuba.

A 62. percben a Mönchengladbach növelte az előnyét, Joe Scally jól tartotta meg a labdát a határozatlan Wahl mellett, majd visszajátszott Honorat-nak, akinek lövése a jobb sarokban kötött ki.

A Gladbach a győzelmének köszönhetően négy pontra eltávolodott az osztályozós helyen maradó St. Paulitól.

26. FORDULÓ

Március 13., péntek

Borussia Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)

Szombaton játsszák:

15.30: Borussia Dortmund–Augsburg

15.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim

15.30: Hoffenheim–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4)

18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák:

15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)