Kikapott Mönchengladbachban, osztályozós helyen maradt a St. Pauli
A Mönchengladbach az elmúlt hetekben gödörbe került, a legutóbbi négy bajnokijából hármat is elveszített, így egyre közelebb került a kiesőzónához. A Borussiának ezért mindenképpen nyernie kellett, főleg hogy a St. Pauli is a kiesés elleni harcban érdekelt, de a hazaiakkal ellentétben a hamburgiak javuló formát mutattak, az előző három bajnokijukon hét pontot szereztek.
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, ezzel együtt kevés helyzetet. Azonban a 37. percben a hazaiak megszerezték a vezetést, Kevin Stöger 25 méteres remek szabadrúgása talált utat a kapuba.
A 62. percben a Mönchengladbach növelte az előnyét, Joe Scally jól tartotta meg a labdát a határozatlan Wahl mellett, majd visszajátszott Honorat-nak, akinek lövése a jobb sarokban kötött ki.
A Gladbach a győzelmének köszönhetően négy pontra eltávolodott az osztályozós helyen maradó St. Paulitól.
26. FORDULÓ
Március 13., péntek
Borussia Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)
Szombaton játsszák:
15.30: Borussia Dortmund–Augsburg
15.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4)
18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák:
15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|25
|21
|3
|1
|92–24
|+68
|66
|2. Borussia Dortmund
|25
|16
|7
|2
|53–26
|+27
|55
|3. Hoffenheim
|25
|15
|4
|6
|53–33
|+20
|49
|4. Stuttgart
|25
|14
|5
|6
|50–34
|+16
|47
|5. RB Leipzig
|25
|14
|5
|6
|48–34
|+14
|47
|6. Bayer Leverkusen
|25
|13
|5
|7
|48–32
|+16
|44
|7. Eintracht Frankfurt
|25
|9
|8
|8
|48–49
|–1
|35
|8. Freiburg
|25
|9
|7
|9
|37–42
|–5
|34
|9. Augsburg
|25
|9
|4
|12
|31–43
|–12
|31
|10. Hamburg
|25
|7
|8
|10
|28–36
|–8
|29
|11. Union Berlin
|25
|7
|7
|11
|30–42
|–12
|28
|12. Mönchengladbach
|26
|7
|7
|12
|30–43
|–13
|28
|13. Werder Bremen
|25
|6
|7
|12
|29–45
|–16
|25
|14. 1. FC Köln
|25
|6
|6
|13
|34–43
|–9
|24
|15. Mainz
|25
|5
|9
|11
|29–41
|–12
|24
|16. St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23–42
|–19
|24
|17. Wolfsburg
|25
|5
|5
|15
|34–55
|–21
|20
|18. Heidenheim
|25
|3
|5
|17
|24–57
|–33
|14