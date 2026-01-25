NB I: Kazincbarcika–Zalaegerszeg

NB I

19. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC

Miskolc, DVTK Stadion. Vezeti: Káprály Mihály

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A Kazincbarcika helyszínt váltott, mostantól a hazai meccseit Mezőkövesd helyett Diósgyőrben rendezi, így a szurkolóinak mintegy 50 kilométerrel kevesebbet kell utazniuk. A DVTK Stadionhoz amúgy kellemes emlékei fűződnek a kék-sárgáknak, hiszen augusztusban ott szerezték meg az első NB I-es pontjukat (2–2).

♦ Csupán egyszer találkoztak az élvonalban, szeptemberben a ZTE hazai pályán úgy ütötte ki 5–0-ra a borsodi együttest, hogy a 71. percben, 3–0-s állásnál a zalaiaktól Diego Borgest kiállították. Ez volt a kék-fehérek első és egyben a legnagyobb különbségű győzelme ebben a bajnokságban, a borsodiaknak pedig a legsúlyosabb veresége.

♦ 2022 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak, és a trófeát később elhódító ZTE 2–0-ra győzött az akkor másodosztályú Barcika otthonában.

♦ Az NB II-ben 2017 és 2019 között 4-szer csaptak össze, és a mérlegük kiegyenlített: 2 döntetlen mellett mindkét csapat egy-egy győzelmet aratott.

♦ A Barcika pályaválasztása mellett 2017 októberében Tiszaújvárosban 2–0-s hazai győzelem született, majd 2018 októberében Putnokon 1–1-re végeztek. Az első meccsen a vendéglátóktól, a másodikon mindkét csapatból egy-egy játékost kiállított a játékvezető.

♦ A Kazincbarcika már 8 forduló óta nem tudott győzni – ez nemcsak jelenleg, hanem a bajnokság kezdete óta a leghosszabb nyeretlenségi sorozat, ráadásul ezalatt 7-szer kikapott és egyedül a DVTK ellen, Mezőkövesden játszott döntetlent (1–1).

♦ A ZTE éppen ellentétes úton jár, hiszen 6 forduló óta veretlen – ez aktuálisan a legrégebben tartó ilyen sorozat a mezőnyben. Sőt, közben a 4 egymást követő győzelme után csak az előző 2 meccsén, a Kisvárda (3–3), majd az MTK ellen vesztett pontot (1–1).

♦ A Barcika otthoni mérlege 2–1–6, amellyel a forduló megkezdése előtt csak a Nyíregyházát előzi meg a hazai táblázaton. Kuttor Attila együttese pályaválasztóként legutóbb október 3-án az MTK-t tudta két vállra fektetni (3–1).

♦ A Zalaegerszeg pontjainak éppen a felét gyűjtötte be látogatóként, 3-szor nyert, vesztett, illetve ikszelt, és a gólkülönbsége is semleges (14–14). Az előző 3 idegenbeli fellépésén veretlen maradt (2 győzelem, 1 iksz), sőt közben Győrben és Újpesten is úgy nyert, hogy gólt sem kapott.

