Nemzeti Sportrádió

Jól sikerült Pinezits Máté élvonalbeli debütálása, az MTK győzött Kisvárdán

Vágólapra másolva!
2026.01.24. 16:55
null
Nagy küzdelem zajlott a pályán minden labdáért (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I magyar bajnokság Kisvárda Master Good magyar foci NB I 19. forduló Kisvárda magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 19. fordulójában az MTK 3–2-re győzött az MTK otthonában. Az első félidőben Molnár Ádin korai góljára Bíró Bence válaszolt, majd a második félidőben Molnár újabb találatával ismét a vendégek kerültek előnybe. Bár a hazaiak még egyszer egyenlíteni tudtak, az MTK végül egy öngóllal elvitte mindhárom pontot Kisvárdáról.

 

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–MTK BUDAPEST 2–3 (1–1) 
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1250 néző. Vezette: Rúsz Márton
Gólszerző: Bíró B. (28.), Szőr (79.), ill. Molnár Á. (10., 74. – a másodikat 11-esből), Lippai T. (82. – öngól)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Sokkal jobban, élesebben kezdte a találkozót az MTK, amely egy gyors kontra végén korán megszerezte a vezetést. A gólszerző Molnár Ádin - aki hetedszer volt eredményes a mostani idényben - két perccel később majdnem megduplázta csapata előnyét, de ezt az ellentámadást végül hatástalanította a hazai védelem, Nagy Krisztián a gólvonalról tisztázott. A fővárosiak már saját térfelén letámadták a Kisvárdát, amely csak a félidő derekán tudott kijönni a szorításból. Ezután több szögletet is elvégezhettek a házigazdák, majd egy beívelést követően Mesanovic fejese után a keresztlécről kipattanva Bíró elé került a labda, aki közvetlen közelről kiegyenlített. Az első félidő utolsó harmadában mindkét oldalon rengeteg volt a technikai hiba, többnyire a mezőnyben folyt a játék, a kapuk pedig nem forogtak veszélyben.

A második játékrész elején Chlumecky nyolcméteres lövését bravúrral védte Hegyi, de aztán hasonló mederben zajlott a játék, mint az első félidő végén. A 63. percben hármat is cserélt Pinezits Máté, a vendégek vezetőedzője, s ezzel megélénkült az MTK támadójátéka. A beállók közül a rutinos Németh Krisztián rögtön helyzetbe került, később Jurek távolról veszélyeztetett, tíz perc elteltével pedig Kata büntetőt harcolt ki - Popoola rántotta le a 16-oson belül. A 11-est Molnár Ádin értékesítette magabiztosan. A hazaiak gyorsan reagáltak, néhány perc múlva egy szabadrúgás után nem tudott felszabadítani a vendégek védelme, Szőr elé került a labda, aki nyolc méterről nem hibázott. A gólváltásnak ezzel azonban még nem volt vége, újabb pár perc elteltével Lippai öngóljával már ismét a fővárosiaknál volt az előny, a hazai csere Molnár Ádin elől akart menteni, sikertelenül.

Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadott a Kisvárda, de harmadszor már nem tudott egyenlíteni.

(MTI)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr18105336–17+19 35 
2. Ferencvárosi TC18104435–18+17 34 
3. Paksi FC1896339–26+13 33 
4. Debreceni VSC1894526–21+5 31 
5. Puskás Akadémia1884624–23+1 28 
6. Kisvárda1983824–32–8 27 
7. MTK Budapest1973936–39–3 24 
8. Zalaegerszegi TE1866629–26+3 24 
9. Újpest FC1965828–33–5 23 
10. Diósgyőri VTK1846824–30–6 18 
11. Nyíregyháza Spartacus19361020–35–15 15 
12. Kazincbarcika18321317–38–21 11 

 

 

MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I magyar bajnokság Kisvárda Master Good magyar foci NB I 19. forduló Kisvárda magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

A Puskás Akadémia korábbi játékosával erősítene a Fradi – sajtóhír

Labdarúgó NB I
3 órája

Banai tizenegyest védett, nyíregyházi döntetlennel mutatkozott be az Újpest kispadján a Dárdai, Szélesi kettős

Labdarúgó NB I
3 órája

Gyurkits Gergő: Fontos lenne a győzelem

Labdarúgó NB I
5 órája

Megéri több bizalmat szavazni a magyar ifjaknak

Labdarúgó NB I
6 órája

Molnár Ádin: Nekem jó érzés az is, ha gólpasszt adhatok

Labdarúgó NB I
8 órája

Az ETO 21 éve nem nyert a Ferencváros vendégeként

Labdarúgó NB I
8 órája

Katona Bálint sikeresebb folytatásban reménykedik: Szép emlékeim is vannak a lilákról!

Labdarúgó NB I
9 órája

Jönnek-mennek – ha hagyják – Malonyai Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
17 órája
Ezek is érdekelhetik