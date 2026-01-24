Jól sikerült Pinezits Máté élvonalbeli debütálása, az MTK győzött Kisvárdán

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–MTK BUDAPEST 2–3 (1–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1250 néző. Vezette: Rúsz Márton
Gólszerző: Bíró B. (28.), Szőr (79.), ill. Molnár Á. (10., 74. – a másodikat 11-esből), Lippai T. (82. – öngól)
Sokkal jobban, élesebben kezdte a találkozót az MTK, amely egy gyors kontra végén korán megszerezte a vezetést. A gólszerző Molnár Ádin - aki hetedszer volt eredményes a mostani idényben - két perccel később majdnem megduplázta csapata előnyét, de ezt az ellentámadást végül hatástalanította a hazai védelem, Nagy Krisztián a gólvonalról tisztázott. A fővárosiak már saját térfelén letámadták a Kisvárdát, amely csak a félidő derekán tudott kijönni a szorításból. Ezután több szögletet is elvégezhettek a házigazdák, majd egy beívelést követően Mesanovic fejese után a keresztlécről kipattanva Bíró elé került a labda, aki közvetlen közelről kiegyenlített. Az első félidő utolsó harmadában mindkét oldalon rengeteg volt a technikai hiba, többnyire a mezőnyben folyt a játék, a kapuk pedig nem forogtak veszélyben.
A második játékrész elején Chlumecky nyolcméteres lövését bravúrral védte Hegyi, de aztán hasonló mederben zajlott a játék, mint az első félidő végén. A 63. percben hármat is cserélt Pinezits Máté, a vendégek vezetőedzője, s ezzel megélénkült az MTK támadójátéka. A beállók közül a rutinos Németh Krisztián rögtön helyzetbe került, később Jurek távolról veszélyeztetett, tíz perc elteltével pedig Kata büntetőt harcolt ki - Popoola rántotta le a 16-oson belül. A 11-est Molnár Ádin értékesítette magabiztosan. A hazaiak gyorsan reagáltak, néhány perc múlva egy szabadrúgás után nem tudott felszabadítani a vendégek védelme, Szőr elé került a labda, aki nyolc méterről nem hibázott. A gólváltásnak ezzel azonban még nem volt vége, újabb pár perc elteltével Lippai öngóljával már ismét a fővárosiaknál volt az előny, a hazai csere Molnár Ádin elől akart menteni, sikertelenül.
Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadott a Kisvárda, de harmadszor már nem tudott egyenlíteni.
(MTI)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|19
|8
|3
|8
|24–32
|–8
|27
|7. MTK Budapest
|19
|7
|3
|9
|36–39
|–3
|24
|8. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|9. Újpest FC
|19
|6
|5
|8
|28–33
|–5
|23
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|19
|3
|6
|10
|20–35
|–15
|15
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11