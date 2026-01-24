Jól sikerült Pinezits Máté élvonalbeli debütálása, az MTK győzött Kisvárdán

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–MTK BUDAPEST 2–3 (1–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1250 néző. Vezette: Rúsz Márton

Gólszerző: Bíró B. (28.), Szőr (79.), ill. Molnár Á. (10., 74. – a másodikat 11-esből), Lippai T. (82. – öngól)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Sokkal jobban, élesebben kezdte a találkozót az MTK, amely egy gyors kontra végén korán megszerezte a vezetést. A gólszerző Molnár Ádin - aki hetedszer volt eredményes a mostani idényben - két perccel később majdnem megduplázta csapata előnyét, de ezt az ellentámadást végül hatástalanította a hazai védelem, Nagy Krisztián a gólvonalról tisztázott. A fővárosiak már saját térfelén letámadták a Kisvárdát, amely csak a félidő derekán tudott kijönni a szorításból. Ezután több szögletet is elvégezhettek a házigazdák, majd egy beívelést követően Mesanovic fejese után a keresztlécről kipattanva Bíró elé került a labda, aki közvetlen közelről kiegyenlített. Az első félidő utolsó harmadában mindkét oldalon rengeteg volt a technikai hiba, többnyire a mezőnyben folyt a játék, a kapuk pedig nem forogtak veszélyben.

A második játékrész elején Chlumecky nyolcméteres lövését bravúrral védte Hegyi, de aztán hasonló mederben zajlott a játék, mint az első félidő végén. A 63. percben hármat is cserélt Pinezits Máté, a vendégek vezetőedzője, s ezzel megélénkült az MTK támadójátéka. A beállók közül a rutinos Németh Krisztián rögtön helyzetbe került, később Jurek távolról veszélyeztetett, tíz perc elteltével pedig Kata büntetőt harcolt ki - Popoola rántotta le a 16-oson belül. A 11-est Molnár Ádin értékesítette magabiztosan. A hazaiak gyorsan reagáltak, néhány perc múlva egy szabadrúgás után nem tudott felszabadítani a vendégek védelme, Szőr elé került a labda, aki nyolc méterről nem hibázott. A gólváltásnak ezzel azonban még nem volt vége, újabb pár perc elteltével Lippai öngóljával már ismét a fővárosiaknál volt az előny, a hazai csere Molnár Ádin elől akart menteni, sikertelenül.

Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadott a Kisvárda, de harmadszor már nem tudott egyenlíteni.

(MTI)