A Zvezda lezárta a címvédő nagy sorozatát az Euroligában, Gudurics elérte a háromezres határt

Crvena zvezda–Fenerbahce 79–73. A belgrádiak megnyerték a két csapat októberi isztambuli mérkőzését, így a címvédő nemcsak a győzelmi sorozata folytatását, hanem a visszavágást is remélte a péntek estétől. Volt rá esélye, a nagyszünetben kilenc ponttal vezetett, de a fanatikus szerb publikum belehajszolta kedvenceit egy pazar hajrába: 63–67-es állásnál a CZ 14–2-es rohamot vágott ki, és ez nemcsak a fordításhoz, hanem a rendkívül értékes győzelemhez is elég volt. A belgrádiaknak ezúttal sem nagyon mentek a triplák, de Chima Moneke négyet azért bevágott, 21 ponttal ő vezette a lőlapot, Jordan Nwora 14-ig jutott, míg Codi Miller-McIntyre tripla dupla közeli teljesítménnyel (10 pont, 8 lepattanó, 12 assziszt) fűtötte a motort. A kilenc győzelem után veszítő Fenerben Wade Baldwin (16) szerezte a legtöbb pontot.

Barcelona–Hapoel Tel-Aviv 75–80. Mindkét csapat ötöt elvesztett a legutóbbi hat Euroliga-mérkőzéséből, rájuk fért a győzelem – de csak az egyiküknek jöhetett össze. A Közel-Keleten dúló harcok ezt a párosítást is elérték, a két csapat zárt kapuk mögött játszott, és a kulissza a vendégeknek kedvezett – ebben az idényben másodszor is megverték a Barcát. Dan Oturu 22, Elijah Byrant 21 pontot szerzett a Hapoelben, Kevin Punter 17-tel, Will Clyburn 15-tel zárt a hazaiaknál.

Milan–Maccabi Tel-Aviv 96–87. A két legénység nagy erőket mozgósít az utóbbi hetekben annak érdekében, hogy a rossz idényrajt dacára beférjen az első tízbe. A pénteki első negyedben többször fordult az állás (bár szintén izraeli volt a vendég, ezen a meccsen voltak nézők), aztán a másodikban, 28–32-es Maccabi-vezetésnél 11–1-es szakaszt futott a milánói csapat, és onnantól végig előnyben játszott. A sorozatban az ötödik győzelmére pályázó Maccabi a hajrában felkapaszkodott négy pontra (84–80), aztán az utolsó három percre fordulva Shavon Shields gyors egymásutánban két triplát is beágyúzott, amivel gyakorlatilag megnyerte a meccset a hazaiaknak. Josh Nebo 19, Shields 17 ponttal zárt, és bár Marko Gudurics – nyolc assziszt mellett – csupán 11-ig jutott, őt is ünnepelték, hiszen ezen a meccsen jutott el a 3000 pontos Euroliga-mérföldkőig. A vendégeknél Lonnie Walker (16) szerezte a legtöbb pontot.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ

