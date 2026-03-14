Arne Slot: Kerkez Milos mindig agresszív a párharcokban; A vb-bronzérmes ellen sem lesz könnyű feladata a magyar női kosárválogatottnak

Címlapsztorinkban visszatekintünk a Ferencváros és a Braga Európa-liga-mérkőzésére. Megszólal az FTC vezetőedzője, Robbie Keane is, aki elmondta: „Tetszett, hogy a fiúk nem ünnepeltek túlzottan a győzelem ellenére. Majdnem harminc éve vagyok benne a labdarúgás világában, pontosan tudom, egy pillanat alatt megváltozhat minden. Kétségtelenül jó eredményt értünk el erős ellenféllel szemben, de nem vagyok bolond, tudom, tudjuk, hogy a következő meccs is rettentő nehéz lesz. Adtunk magunknak egy masszív kapaszkodót ezzel az eredménnyel, ám úgy vagyunk vele, hogy a visszavágón is győzni akarunk.” A meccs emberéről, Gavriel Kanikovszkiról így vélekedett: „Ha legalább száznyolcvan centiméter magas lenne, bárhol futballozhatna, annyira jó.”

Ismét nehéz helyzetben van Arne Slot, a Liverpool menedzsere, akinek a soron következő mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját egy újabb botlás után kellett megtartania. A „vörösök” kedden tizennegyedszer kaptak ki az évadban – ezúttal a Galatasaray otthonában (0–1) a BL nyolcaddöntőjének első felvonásán –, a holland szakembernek pedig pénteken már a Tottenham elleni bajnoki találkozóról kellett beszélnie. Lapunk érdeklődésére, miszerint mi a helyzet Kerkez Milossal, aki legutóbb a West Ham ellen játszhatott végig egy mérkőzést (azóta három meccse is volt a Liverpoolnak), a menedzser elmondta, hogy a BL-ben eredetileg nem állt szándékában lehozni a pályáról. „A Galatasaray ellen jó teljesítményt nyújtott, ugyanakkor sárga lapot kapott. Úgy éreztem, túl nagy kockázatot vállalnék, ha a pályán hagynám, mert ő mindig agresszívan megy bele a párharcokba – nem akartam, hogy kiállítsák.”

Az első szünnapot edzéssel és pihenéssel töltötte Isztambulban a Kanada ellen 22 pontos vereséget elszenvedő magyar női kosárlabda-válogatott, amelyre szombaton a legutóbbi világbajnokság bronzérmese, Ausztrália vár a selejtezőtorna 3. fordulójában. „Kanada nem verhetetlen csapat, de mivel kikapott a nyitányon a törököktől, számára élet-halál meccs volt a találkozó – mondta a Nemzeti Sportnak Lelik Réka, aki öt gólpasszt osztott ki. – Nem szégyen kikapni tőlük, hiszen kosárlabda-nagyhatalomról beszélünk, inkább az a zavaró, ahogyan tettük.” A DVTK hátvédje beszélt az ausztrálok elleni esélyekről is: „Lehet, hogy körbeverés lesz, s noha tisztában vagyunk az ausztrálok játékerejével, megijedni nem fogunk tőlük. Meg kell próbálni megmutatni ellenük, kik vagyunk, s ha lesz rá esély, akkor megragadni a lehetőséget.”

Véget ért egy rossz sorozat az NB I-ben: a Paksi FC zsinórban öt elvesztett bajnoki után újra pontot szerzett, 0–0-s döntetlent játszott az Újpest FC vendégeként. „Végre pontot szereztünk, ugyanakkor a játék képe alapján akár többgólos győzelmet is arathattunk volna – mondta a Paks szélsője, Bévárdi Zsombor. – Nehéz eldönteni, hogy félig teli vagy félig üres a pohár, mindenesetre a mutatott futballra igenis lehet építeni, ugyanakkor muszáj javítani a helyzetkihasználáson, kellenek a gólok!” A paksiak 27 esztendős labdarúgója idény közben az MTK-tól érkezett a klubhoz, s a hétvégi ellenfélről, a Zalaegerszegről így vélekedett. „A tizenkét csapatos bajnokságban történhet olyan, amire nem számítasz – a ZTE megérdemelten áll ott, ahol, de... A Paks bárkit legyőzhet, szombaton is ebben a felfogásban lépünk pályára.”

A Kisvárda eddigi 25 bajnokiját Popovics Ilija védte végig, közte azt a nyolcat is, amelyen érintetlen maradt a csapat hálója. Ebben a mutatóban a 20 éves magyar-ukrán kapus a listavezető az élvonalban. A nyolcból kétszer az Újpest ellen húzta le a rolót, a másik csapat a Kazincbarcika, amellyel szemben kapott gól nélkül nyert kétszer Révész Attila gárdája. A jelek szerint az alapcélt, a bennmaradást már teljesítette az újonc, a jelenlegi 4. helyezése alapján merészebb terveket is szőhet a hajrára az élvonalban a hetedik idényét töltő szabolcsi együttes. „Hátrafelé talán már nem kell tekingetnünk, de szó sincs arról, hogy leállnánk – mondta lapunknak Popovics. – Minden meccsre tisztességesen felkészülünk, és természetesen mindent elkövetünk a mostani jó pozíciónk megőrzéséért a bajnoki hajrában.”

Képes Sport mellékletünkben megszólal a magyar úszósport első világbajnoka, akire sokan olimpiai aranyérmesként tekintenek, s bár nem ért fel a dobogó tetejére a nyári játékokon, nem ezzel kel és fekszik. Állatorvosként is éppen annyit dolgozott, mint úszóként, abban a hivatásban is megtalálta a helyét: az ott dr. Hargitay Andrásként ismert embert az uszodák világában továbbra is mindenki Haresnek szólítja. Mert van, ami sohasem változik – még akkor sem, ha ez a Hares hetvenéves lett. Szintén 70 éves Verrasztó Zoltán, akinek műkorcsolyázóként indult a sportpályafutása, de szerencsére váltott, s úszóként teljesedett ki – és persze később orvosként meg családapaként: feleségét és két gyerekét is az úszásnak köszönheti. Annak a sportágnak, amelytől nem szakadt el, manapság is ott áll mindennap a medence partján.

