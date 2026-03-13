Juhász Dorka és Lelik Réka az idény legjobbjai között a női kosárlabda Euroligában

A wbasket.hu szaklap pénteki tájékoztatása szerint a nemzetközi szövetség (FIBA) megnyitotta a szurkolói szavazást a női Euroliga-idény egyéni díjaira. A közönségszavazatok mellett az Euroliga-csapatok vezetőedzői, a csapatkapitányok és a kijelölt újságírók együttesen döntenek a kitüntetettekről.

A Galatasarayt erősítő Juhász Dorka – aki Lelikkel együtt jelenleg a válogatottban szerepel az isztambuli vb-selejtezőn – kiemelkedő szezont fut a török sztárcsapatban, és februárban őt választották a hónap legjobbjává. Ezúttal a legfőbb elismerésre, az idény legértékesebb játékosa (MVP) díjra is jelölték, emellett az első, második vagy harmadik álomcsapat egyik magasember pozíciójára is esélyes.

Lelik Rékát, a DVTK-HunTherm játékosát a FIBA szakírói az év védőjátékosa kategóriában jelölték, emellett a hátvédek között neki is esélye van bekerülni a szezon álomcsapatainak egyikébe.

A közönség március 29-ig adhatja le voksait a sorozat honlapján, az ünnepélyes díjátadóra pedig az áprilisi, zaragozai hatos döntőn kerül majd sor.

