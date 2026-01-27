Nemzeti Sportrádió

A Ferencvárost legyőző ETO-ból négyen is bekerültek a 19. forduló válogatottjába

2026.01.27. 08:18
NB I labdarúgó NB I a forduló válogatottja
A Nemzeti Sport tudósítóinak értékelése alapján négy győri labdarúgó is bekerült a 19. forduló válogatottjába, és a játéknap legjobbját is az ETO FC adja Nadir Benbuali személyében. Két-két újpesti és paksi, valamint egy-egy debreceni, diósgyőri és zalaegerszegi játékos került még be a legutóbbi NB I-es hétvége álomtizenegyébe.

A 19. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

BANAI 7 (Újpest FC) – BODNÁR G. 7 (Újpest FC), VÁRKONYI 6 (ZTE FC), SZABÓ J. 7 (Paksi FC), STEFULJ 7 (ETO FC) – OSVÁTH 7 (Paksi FC), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), VITÁLIS 7 (ETO FC), BUMBA 7 (ETO FC) – COLLEY 7 (Diósgyőri VTK), BENBUALI 8 (ETO FC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: Nadir BENBUALI (ETO FC) 8

Az algériai csatár ott folytatta, ahol abbahagyta. A téli szünet előtti utolsó bajnokin a Puskás Akadémia 2–0-s legyőzéséből ugyanúgy góllal és gólpasszal vette ki a részét, ahogyan a Groupama Arénában a Ferencváros elleni 3–1-es sikerből. Tizenegyedik gólját szerezte a bajnoki idényben, amellyel holtversenyben vezeti a góllövőlistát Lukács Dániellel és Aljosa Matkóval.

A forduló játékvezetője: Berke Balázs 9 – Szert Balázs, Teodorosz Georgiu (Ferencváros–ETO FC)

A 19. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3134
AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4299

A 19. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Január 24., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1
Kisvárda Master Good–MTK Budapest 2–3
Puskás Akadémia–Paksi FC 1–2
Január 25., vasárnap
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 3–2
Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC 

19

11

5

3

39–18

+21

38

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14

36

  3. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15

34

  4. Debreceni VSC

19

10

4

5

29–23

+6

34

  5. Puskás Akadémia

19

8

4

7

25–25

0

28

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8

27

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4

27

  8. MTK Budapest

19

7

3

9

36–39

–3

24

  9. Újpest FC

19

6

5

8

28–33

–5

23

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7

18

11. Nyíregyháza 

19

3

6

10

20–35

–15

15

12. Kazincbarcika

19

3

2

14

17–39

–22

11

A 20. FORDULÓ PROGRAMJA
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

 

