A Ferencvárost legyőző ETO-ból négyen is bekerültek a 19. forduló válogatottjába

A 19. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

BANAI 7 (Újpest FC) – BODNÁR G. 7 (Újpest FC), VÁRKONYI 6 (ZTE FC), SZABÓ J. 7 (Paksi FC), STEFULJ 7 (ETO FC) – OSVÁTH 7 (Paksi FC), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), VITÁLIS 7 (ETO FC), BUMBA 7 (ETO FC) – COLLEY 7 (Diósgyőri VTK), BENBUALI 8 (ETO FC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: Nadir BENBUALI (ETO FC) 8

Az algériai csatár ott folytatta, ahol abbahagyta. A téli szünet előtti utolsó bajnokin a Puskás Akadémia 2–0-s legyőzéséből ugyanúgy góllal és gólpasszal vette ki a részét, ahogyan a Groupama Arénában a Ferencváros elleni 3–1-es sikerből. Tizenegyedik gólját szerezte a bajnoki idényben, amellyel holtversenyben vezeti a góllövőlistát Lukács Dániellel és Aljosa Matkóval.

A forduló játékvezetője: Berke Balázs 9 – Szert Balázs, Teodorosz Georgiu (Ferencváros–ETO FC)

A 19. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3134

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4299

A 19. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Január 24., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1

Kisvárda Master Good–MTK Budapest 2–3

Puskás Akadémia–Paksi FC 1–2

Január 25., vasárnap

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 3–2

Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC 0–1

Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 19 11 5 3 39–18 +21 38 2. Paksi FC 19 10 6 3 41–27 +14 36 3. Ferencvárosi TC 19 10 4 5 36–21 +15 34 4. Debreceni VSC 19 10 4 5 29–23 +6 34 5. Puskás Akadémia 19 8 4 7 25–25 0 28 6. Kisvárda 19 8 3 8 24–32 –8 27 7. Zalaegerszegi TE 19 7 6 6 30–26 +4 27 8. MTK Budapest 19 7 3 9 36–39 –3 24 9. Újpest FC 19 6 5 8 28–33 –5 23 10. Diósgyőri VTK 19 4 6 9 26–33 –7 18 11. Nyíregyháza 19 3 6 10 20–35 –15 15 12. Kazincbarcika 19 3 2 14 17–39 –22 11

A 20. FORDULÓ PROGRAMJA

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)