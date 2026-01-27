A Ferencvárost legyőző ETO-ból négyen is bekerültek a 19. forduló válogatottjába
A 19. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
BANAI 7 (Újpest FC) – BODNÁR G. 7 (Újpest FC), VÁRKONYI 6 (ZTE FC), SZABÓ J. 7 (Paksi FC), STEFULJ 7 (ETO FC) – OSVÁTH 7 (Paksi FC), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), VITÁLIS 7 (ETO FC), BUMBA 7 (ETO FC) – COLLEY 7 (Diósgyőri VTK), BENBUALI 8 (ETO FC)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: Nadir BENBUALI (ETO FC) 8
Az algériai csatár ott folytatta, ahol abbahagyta. A téli szünet előtti utolsó bajnokin a Puskás Akadémia 2–0-s legyőzéséből ugyanúgy góllal és gólpasszal vette ki a részét, ahogyan a Groupama Arénában a Ferencváros elleni 3–1-es sikerből. Tizenegyedik gólját szerezte a bajnoki idényben, amellyel holtversenyben vezeti a góllövőlistát Lukács Dániellel és Aljosa Matkóval.
A forduló játékvezetője: Berke Balázs 9 – Szert Balázs, Teodorosz Georgiu (Ferencváros–ETO FC)
A 19. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3134
AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4299
A 19. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Január 24., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1
Kisvárda Master Good–MTK Budapest 2–3
Puskás Akadémia–Paksi FC 1–2
Január 25., vasárnap
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 3–2
Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
19
11
5
3
39–18
+21
38
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|4. Debreceni VSC
19
10
4
5
29–23
+6
34
|5. Puskás Akadémia
19
8
4
7
25–25
0
28
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
19
7
3
9
36–39
–3
24
|9. Újpest FC
19
6
5
8
28–33
–5
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
19
3
2
14
17–39
–22
11
A 20. FORDULÓ PROGRAMJA
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)