Ligue 1: Guiri megint lecsapott, sorozatban harmadszor nyert a Marseille

K. Zs.
2026.03.13. 22:49
null
Amin Guiri „behálózva” – a marseille-i támadó a győztes gólját ünnepli (Fotó: AFP)
Auxerre Ligue 1 Marseille
Az Olympique Marseille hazai pályán 1–0-ra legyőzte az Auxerre-t a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 26. fordulójának péntek esti mérkőzésén.

Bár a Marseille a megelőző két bajnokiját megnyerte, összességében meglehetősen zaklatott idényt fut, a klub körül folyamatos a nyugtalanság, amire a drukkerek tüntető csönddel reagáltak. A pénteki meccs első félidejében elmaradt a biztatás, de mintha sztrájkoltak volna a futballisták is – említésre méltó esemény nem akadt.

Sokáig a második játékrészben sem találta a kulcsot az OM az auxerre-i védelem felnyitásához, viszont a 81. percben aztán mégis ünnepelhetett a megenyhülő publikum: a csereként beálló Amin Guiri közeli lövése beakadt. Ki más dönthette volna el a meccset, írhatnánk, hiszen az algériai válogatott támadó a megelőző három hazai bajnokiján is a kapuba talált. 

A végjátékban a vendégeknek volt egy kezezés miatt nem megadott góljuk, a bennmaradásért harcoló Auxerre két döntetlen után ezúttal nem szerzett pontot – mindhárom a BL-kvalifikációra hajtó OM birtokába került.

FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.30: Lorient–Lens
19.00: Angers–Nice
21.05: Monaco–Brest
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Paris FC
17.15: Le Havre–Lyon
17.15: Metz–Toulouse
20.45: Rennes–Lille
A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.

  1. Paris SG

25

18

3

4

54–22

+32 

57 

  2. Lens

25

18

2

5

48–21

+27 

56 

  3. Marseille

26

15

4

7

50–32

+18 

49 

  4. Lyon

25

14

4

7

39–27

+12 

46 

  5. Rennes

25

12

7

6

42–35

+7 

43 

  6. Lille

25

12

5

8

38–32

+6 

41 

  7. Monaco

25

12

4

9

43–37

+6 

40 

  8. Strasbourg

25

10

6

9

40–31

+9 

36 

  9. Brest

25

10

6

9

34–34

36 

10. Lorient

25

8

10

7

35–39

–4 

34 

11. Angers

25

9

5

11

23–30

–7 

32 

12. Toulouse

25

8

7

10

33–29

+4 

31 

13. Paris FC

25

6

9

10

28–38

–10 

27 

14. Le Havre

25

6

8

11

20–32

–12 

26 

15. Nice

25

6

6

13

30–47

–17 

24 

16. Auxerre

26

4

7

15

19–36

–17 

19 

17. Nantes

25

4

5

16

22–42

–20 

17 

18. Metz

25

3

4

18

22–56

–34 

13 

 

 

Auxerre Ligue 1 Marseille
