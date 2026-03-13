Ligue 1: Guiri megint lecsapott, sorozatban harmadszor nyert a Marseille

Bár a Marseille a megelőző két bajnokiját megnyerte, összességében meglehetősen zaklatott idényt fut, a klub körül folyamatos a nyugtalanság, amire a drukkerek tüntető csönddel reagáltak. A pénteki meccs első félidejében elmaradt a biztatás, de mintha sztrájkoltak volna a futballisták is – említésre méltó esemény nem akadt.

Sokáig a második játékrészben sem találta a kulcsot az OM az auxerre-i védelem felnyitásához, viszont a 81. percben aztán mégis ünnepelhetett a megenyhülő publikum: a csereként beálló Amin Guiri közeli lövése beakadt. Ki más dönthette volna el a meccset, írhatnánk, hiszen az algériai válogatott támadó a megelőző három hazai bajnokiján is a kapuba talált.

A végjátékban a vendégeknek volt egy kezezés miatt nem megadott góljuk, a bennmaradásért harcoló Auxerre két döntetlen után ezúttal nem szerzett pontot – mindhárom a BL-kvalifikációra hajtó OM birtokába került.

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

17.30: Lorient–Lens

19.00: Angers–Nice

21.05: Monaco–Brest

Vasárnap

15.00: Strasbourg–Paris FC

17.15: Le Havre–Lyon

17.15: Metz–Toulouse

20.45: Rennes–Lille

A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.