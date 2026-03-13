Ligue 1: Guiri megint lecsapott, sorozatban harmadszor nyert a Marseille
Bár a Marseille a megelőző két bajnokiját megnyerte, összességében meglehetősen zaklatott idényt fut, a klub körül folyamatos a nyugtalanság, amire a drukkerek tüntető csönddel reagáltak. A pénteki meccs első félidejében elmaradt a biztatás, de mintha sztrájkoltak volna a futballisták is – említésre méltó esemény nem akadt.
Sokáig a második játékrészben sem találta a kulcsot az OM az auxerre-i védelem felnyitásához, viszont a 81. percben aztán mégis ünnepelhetett a megenyhülő publikum: a csereként beálló Amin Guiri közeli lövése beakadt. Ki más dönthette volna el a meccset, írhatnánk, hiszen az algériai válogatott támadó a megelőző három hazai bajnokiján is a kapuba talált.
A végjátékban a vendégeknek volt egy kezezés miatt nem megadott góljuk, a bennmaradásért harcoló Auxerre két döntetlen után ezúttal nem szerzett pontot – mindhárom a BL-kvalifikációra hajtó OM birtokába került.
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.30: Lorient–Lens
19.00: Angers–Nice
21.05: Monaco–Brest
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Paris FC
17.15: Le Havre–Lyon
17.15: Metz–Toulouse
20.45: Rennes–Lille
A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.
|1. Paris SG
25
18
3
4
54–22
+32
57
|2. Lens
25
18
2
5
48–21
+27
56
|3. Marseille
26
15
4
7
50–32
+18
49
|4. Lyon
25
14
4
7
39–27
+12
46
|5. Rennes
25
12
7
6
42–35
+7
43
|6. Lille
25
12
5
8
38–32
+6
41
|7. Monaco
25
12
4
9
43–37
+6
40
|8. Strasbourg
25
10
6
9
40–31
+9
36
|9. Brest
25
10
6
9
34–34
0
36
|10. Lorient
25
8
10
7
35–39
–4
34
|11. Angers
25
9
5
11
23–30
–7
32
|12. Toulouse
25
8
7
10
33–29
+4
31
|13. Paris FC
25
6
9
10
28–38
–10
27
|14. Le Havre
25
6
8
11
20–32
–12
26
|15. Nice
25
6
6
13
30–47
–17
24
|16. Auxerre
26
4
7
15
19–36
–17
19
|17. Nantes
25
4
5
16
22–42
–20
17
|18. Metz
25
3
4
18
22–56
–34
13