Elhozta az arany háromszöget a miskolci versenyről

Nagyszerűen kezdte a hazai Spartan-idényt, Miskolcon két futamban is részt vett: előbb superen összetett női első helyet szerzett elitben, majd sprintben abszolútban harmadik, korosztályban első lett.

Ez volt az első magyarországi Spartan az esztendőben, így mindenképpen szerettem volna jót futni – mondta a Csupasportnak Borza Helga. – Azt tudtam, hogy Miskolcon a pálya adottságai miatt lesz bőven szint, de bevallom, megijesztett, amikor a verseny előtt leesett a hó. Arra számítottam előzetesen, hogy az akadályok csúszni fognak, azonban másféle nehézségek jelentkeztek. Mindennek ellenére remek eredményt értem el, jó versenyen vagyok túl.

Nocsak, miféle másfajta nehézségek jöttek elő?

Az egyensúlyozós feladat a nagy sár miatt eléggé komoly kihívást jelentett. Ezt az akadályt mindig meg tudom csinálni, de ezúttal a sprintben nem sikerült. Szerencsére, szinte mindenki hibázott itt, így nem én voltam az egyedüli, aki büntetőzött. A körülmények miatt a lefelék eléggé csúsztak, visszafogottabban kellett haladnom, nem tudtam kifutni magam.

Ja, és egy helyen valaki jó poénnak szánta, hogy leszedte a szalagot a pályáról, a superben elsőként értem oda, de nem tudtam merre kell menni, így megvártam a mögöttem érkező második és harmadik lányt. Eldöntöttük, hogy merre kell menni, majd ismét nekiveselkedtünk.

Mégis az első helyen végzett.

Itt új verseny kezdődött, beleadtam mindent, de nem volt könnyű visszarázódni… A végén a dárda sajnos nem sikerült, de a többieknek sem. Meglett az első hely, elhoztam az arany háromszöget, így csodálatos lett a magyarországi szezonnyitó számomra. Egyébként volt olyan rész, ahol egy patakban kellett futni, s hiába vettem fel száraz ruhát a sprint futamra, egész nap nagyon fáztam.

Ha már a sprintet említi: az hogyan ment?

Bevallom őszintén, egyáltalán nem hiányzott, de ha már ott voltam, ki szerettem volna adni mindent magamból. A pálya csúszott, a futás része jól ment, de sajnos a Z-falnál hibáztam, ahogyan a dárdánál és az egyensúlynál is. Utóbbinál mindhárom elöl lévő lány büntetőzött, szoros lett a befutó, egy percen belül értünk be a célba. Végül összetettben harmadik, korosztályban pedig első lettem. Nagyon elfáradtam, de remek pályákon versenyezhettünk, ismét kiválóan éreztem magam Miskolcon.

Mit lehet tudni a folytatásról?

Márciusban a Császta Trail-en indulok, legközelebb áprilisban veszek részt Spartanon, akkor Róma mellett versenyzem. A március és április összességében nem lesz sűrű, majd júliusban jön az idei főversenyem, a morzine-i Spartan ultravilágbajnokság. Ez az idény a vb-re van kihegyezve, habár sok megmérettetésem lesz, igyekszem figyelni arra, hogy ne hajtsam túl magam. Természetesen a morzine-i vb után folytatódik az idény, az esztendő második felében is lesz versenyem bőven.