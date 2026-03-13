Az Újpest sorozatban négy vereség után javítana a Kisvárda ellen



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 26. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

DIÓSGYŐRI VTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ A kiesésre álló két borsodi gárda mindkét eddigi élvonalbeli találkozója döntetlenre végződött. Augusztusban Miskolcon egy kihagyott tizenegyes után a 18. percben már 2–0-ra vezetett a Barcika, a DVTK-nak azonban Ivan Saponjics 95. percben értékesített tizenegyesével sikerült egy pontot megmentenie (2–2). A novemberi mezőkövesdi visszavágón Mucsányi Márk góljával a Diósgyőr került előnybe, majd Mihajlo Meszhi lövésével egyenlített Kuttor Attila csapata (1–1).

♦ 1984 óta 24 mérkőzésük volt az NB II-ben, ezeknek a felét, 12-t a diósgyőriek nyerték meg, 8 iksz és 4 barcikai siker mellett. A kék-sárgák DVTK elleni máig utolsó győzelme bő három évvel ezelőtt, 2023. február 26-án Kurdics Levente góljával jött össze (1–0).

♦ Amikor a másodosztályban a Diósgyőr volt a vendéglátó, 8-szor győztek a miskolciak, 3-szor ikszeltek, az egyetlen idegenbeli barcikai sikert pedig 40 éve, 1985 áprilisában jegyezhették fel (0–1).

♦ A Kazincbarcika 2021 októberében, NB III-as együttesként a Magyar Kupában búcsúztatta az akkor NB II-es Diósgyőrt (3–2). 2024 szeptemberében ismét összekerültek a kupában, akkor a másodosztályú kék-sárgák otthonában hosszabbítás után 4–2-re nyert az NB I-es DVTK.

♦ A Diósgyőr kispadján az MTK otthonában elért 1–1-gyel mutatkozott be az új vezetőedző, a szerb Nebojsa Vignjevics. A piros-fehérek így már sorozatban a 3. bajnokijukon maradtak nyeretlenek (2 iksz, 1 vereség) és a legtöbb döntetlent játszották a bajnokságban, 10-et.

♦ Egymás után az 5. bajnoki vereségét szenvedte el az utolsó Kazincbarcika az előző héten miskolci albérletében a Debrecen ellen (0–3), ráadásul közben mindössze egyszer talált be, az Üllői úton az FTC ellen, a veterán Könyves Norbert lövésével (1–2).

♦ A DVTK pontjai csaknem kétharmadát otthon gyűjtötte be, 25-ből 16-ot; 3–7–2-es mérlegével úgy 8. a hazai táblázaton, hogy a legutóbbi 3 találkozóját egyaránt 1–1-re hozta.

♦ A Barcika 2–1–9-es mutatójával a vendégtáblázaton is utolsó, a legutóbbi 6 házon kívül mérkőzéséből 5-öt elbukott és csak az MTK otthonában tudott győzni (3–1).

ETO FC–MTK BUDAPEST

♦ 1937 óta 137 lejátszott élvonalbeli összecsapásuk volt, és bár a közelmúltban a Rába-partiak az eredményesebbek, összességében a fővárosiak még így is hússzal több győzelemmel állnak: az örökmérleg 42 ETO-siker, 33 döntetlen, 62 MTK-diadal. A gólkülönbség 257–199 a kék-fehérek javára, így ha a győriek pénteken betalálnak, a következő lesz a jubileumi, 200. góljuk ebben a párosításban. (1951 decemberében elmaradt a találkozójuk, a 2 pontot 0:0-val a házigazda Győri Vasas kapta meg – ezt a meccset nem számítottuk bele a statisztikába).

♦ A legutóbbi 3 meccsük ETO-diadalt hozott, áprilisban Győrben 2–1-re nyertek Borbély Balázs tanítványai, és ezzel véget vetettek a kék-fehérekkel szembeni 11 éves élvonalbeli nyeretlenségüknek (1 iksz, 3 vereség). Ebben a bajnokságban mind a kétszer úgy arattak fölényes győzelmet a győriek, hogy a meccset emberelőnyben fejezték be: az augusztusi budapesti 7–2 alkalmával Vitályos Viktor a 65., a november győri 3–0 során Németh Hunor a 43. percben kapott piros lapot. A 7–2 a zöld-fehérek legnagyobb idegenbeli diadala a közel kilenc évtizedes élvonalbeli párviadaluk során, ráadásul ebben a kiírásban az ETO-n kívül más csapat még nem jutott egy mérkőzésen 7 gólig.

♦ A győriek házigazdaként az MTK ellen lejátszott 67 NB I-es találkozójuk mintegy felét, 34-et nyertek meg, 16-szor ikszeltek, 17-szer a vendég kék-fehérek bizonyultak jobbnak. A Rába partján legutóbb 2010-ben játszottak döntetlent, azóta 4-szer győztek a hazaiak, 2-szer a vendégek.

♦ Miközben a bajnoki címért is versenyben lévő, 2. helyen álló ETO egálban a legkevesebb gólt kapta (27), addig a bennmaradásért harcoló MTK kétszer annyit (54), ami viszont a legtöbb a mezőnyben.

♦ A győri együttes legutóbb ugyan már a 3. percben vezetést szerzett Zalaegerszegen, végül 2–1-re alulmaradt. Ezzel megszakadt a 11 mérkőzésen át tartó élvonalbeli veretlensége (9 győzelem, 2 iksz), ami egyébként nemcsak a zöld-fehérek, hanem a teljes mezőny leghosszabb veretlenségi sorozata volt ebben a bajnokságban.

♦ Az MTK viszont már 6 forduló óta nem tud győzni (3 iksz, 3 vereség), ami a Pakséval holtversenyben a legrégebben tartó nyeretlenségi széria jelenleg az NB I-ben. A kék-fehérek javára szól viszont, hogy közben mindhárom döntetlenjüket hátrányból érték el, sőt, kétszer 0–2-ről kapaszkodtak vissza.

♦ Az ETO a 7–3–2-es mérlegével vezeti a hazai táblázatot, és mindössze 9 gólt kapott, ami magasan a legjobb teljesítmény most az NB I-ben. Az előző 6 ellenfele közül egyedül a DVSC tudott ponttal távozni Győrből (2–2).

♦ A fővárosi kék-fehérek 2–3–7-es mérleggel csak a Barcikát előzik meg a vendégtabellán, holtversenyben a legrosszabb a gólkülönbségük (–15) és augusztus óta egyedül január végén, Kisvárdán tudtak nyerni (3–2).

SZOMBAT

ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ 2018 óta pont 20 mérkőzést játszottak az NB I-ben, és a párharcukban az utóbbi időszakban eredményesebb vendég szabolcsi együttes áll jobban: 7-szer győzött az Újpest, 10-szer a Kisvárda, 3-szor döntetlenre végeztek. A gólátlag mindössze 2.6/mérkőzés, hiszen 13 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be.

♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. Azóta fordult a kocka, hiszen a legutóbbi 7 bajnokijukból 6-on a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, a kivételt a lila-fehérek 2023. szeptemberi, Megyeri úti 3–2-es sikere jelenti. Azóta mind a 4 NB I-es összecsapásuk várdai győzelemmel zárult (4–0, 4–1, 1–0 és 3–0), így az Újpestnek a jelenlegi élvonalbeli csapatok közül a piros-fehérek ellen van a leghosszabb aktív vereségsorozata.

♦ A lila-fehérek pályaválasztása mellett most jön a 10. bajnokijuk: eddig 6-szor nyertek az újpestiek, 2022 februárjában 0–0-ra végeztek, a kisvárdaiak pedig 2-szer tudtak idegenben győzni: 2020 szeptemberében (2–4) és tavaly augusztusi meccsükön. Az utóbbi összecsapást eldöntő egyetlen gólt Novothny Soma fejelte, aki korábban 87 NB I-es találkozón szerepelt a másik oldalon, az újpestiek színeiben. Ráadásul a csatár duplán ünnepelhetett, hiszen a 150. NB I-es meccsén az 50. találatát jegyezhette.

♦ Az Újpest legutóbb a Paks ellen tudta ebben a bajnokságban másodszor megőrizni a kapuját a góltól, egyben a második 0–0-ját játszotta, és már 2 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 1 vereség), de továbbra is 5 pont az előnye a jobbik kieső helyen lévő DVTK-val szemben.

♦ A Kisvárda ezzel szemben az előző 2 fordulóban hibátlan volt, az újonc hazai pályán egy-egy góllal bizonyult jobbnak a Paksnál és a Puskás Akadémiánál, ezzel elérte a 38 pontot, ami a 12 csapatos, 33 fordulós bajnokság bevezetése óta egy kivétellel rendre elég volt a bennmaradáshoz. A szabolcsi csapat a felcsútiak ellen már a 8. alkalommal nem kapott gólt ebben a kiírásban – ezzel hármas egálban a legjobb a mezőnyben.

♦ A lila-fehérek 4–3–6-os mérlegükkel csupán 3 csapatot előznek meg a hazai táblázaton, a szerzett góljaik száma 14, ami holtversenyben a második legkevesebb az élvonalban.

♦ A Várda a vendégtabellán áll a 9. helyen, a mérlege 4–3–5, az elért 12 góljával csak a Kazincbarcikánál áll jobban, nála is csak eggyel. 2026-ban idegenben még nyeretlen (2 iksz, 1 vereség).

PAKSI FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Az NB I-ben 32-szer csaptak össze, és az örökmérleg az elmúlt években sikeresebb vendég zalaiak felé billen: 9 paksi siker, 12 iksz, 11 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a találatokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.7 gól meccsenként.

♦ 2023-ban a Paks veretlen maradt a ZTE-vel szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), 2024-ben viszont megfordult a trend, és azóta 7-ből egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (4 iksz, 3 vereség). A 2007 és 2011 közötti időszak után ez a tolnaiak második leghosszabb nyeretlenségi sorozata ebben a párharcban. Novemberben Szendrei Norbert 92. percben lőtt gólja döntött a zalaiak javára (1–0).

♦ Tizennégyszer meccseltek úgy, hogy a tolnai zöld-fehérek voltak a házigazdák, ebből 6 találkozó zárult a Paks győzelmével. Öt döntetlen mellett a ZTE csak 3-szor tudott nyerni, 2008-ban Pécsen 3–0-ra, Pakson pedig 2010-ben 2–1-re, majd 2024 februárjában 1–3-ról fordítva 4–3-ra. Pakson az előző 2 alkalommal úgy játszottak fordulatos 2–2-t, hogy a ZTE a mérkőzés jelentős részében emberhátrányban volt. 2024 novemberében Várkonyi Bencét a 36., tavaly augusztusban Dénes Vilmost a 72. percben állították ki: a Paks előbb Böde Dániel góljával a 82., majd utóbb Tóth Barna találatával a 93. percben egyenlített.

♦ Az előző hétvégén Újpesten megszakadt ugyan a Paks 5-ös bajnoki vereségsorozata (0–0), de Bognár György együttese így is nyeretlen az előző 6 fordulóban, 4 pontjával utolsó előtti a tavaszi tabellán.

♦ A ZTE az előző héten hátrányból verte meg a tabellát akkor még vezető ETO-t (2–1), véget vetve ezzel a győriek 11 bajnoki meccses veretlenségének. Így most már a zalai csapat az, amely a leghosszabb ideje nem kapott ki az NB I-ben. Legutóbb február 1-jén otthon a Nyíregyházával szemben maradt alul (0–1), azóta 3-szor nyert, 2-szer ikszelt, feljött a 4. helyre tabellán, ilyen elöl még sosem állt a mostani bajnokságban.

♦ A tolnai zöld-fehérek 5–3–4-es mutatóval a középmezőnyben vannak a hazai táblázaton, s a legutóbbi 3 otthoni bajnokijukat rendre egy góllal elbukták.

♦ A Zalaegerszeg 5–4–3-as mérleggel hatodik a vendégtabellán, az előző 6 idegenbeli fellépésén nem kapott ki, sőt, 2 döntetlen mellett 4-szer győzött. Legutóbb november 2-án Debrecenből tért haza vesztesen (1–2).

DEBRECENI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Március 12-én volt 124 éve, hogy megalapították a DVSC jogelődjét, az Egyetértés Football Clubot. Az évforduló alkalmából a klub születésnapi tortával, különféle játékokkal és sokszínű programokkal várja a szurkolókat a szombat esti mérkőzésre, amelyre az előzetes jegyeladások alapján ezúttal is több mint tízezren lesznek kíváncsiak a helyszínen.

♦ A két szomszédos keleti vármegyeszékhely csapatának párharcában továbbra is jelentős a Loki fölénye, hiszen 25 találkozó után az NB I-es örökmérlegük 14 debreceni siker, 5 döntetlen, 6 nyíregyházi győzelem.

♦ A legfelső osztályban legutóbb 2014 júliusában remiztek (1–1), azután egészen a tavalyi esztendőig rendre a soros házigazda győzött. Ebben a bajnokságban azonban változott a trend, mind a kétszer az aktuális vendégcsapat kerekedett felül: Debrecenben 2–1-re a Szpari, novemberben Nyíregyházán 3–0-ra a Loki.

♦ Az élvonalbeli meccseket tekintve a Nyíregyháza többnyire kikapni jár Debrecenbe, hiszen az eddigi 12 meccséből 10-et elveszített. Döntetlent csak egyszer, 1983 májusában tudott kiharcolni (0–0), az első idegenbeli sikerét pedig tavaly augusztusban, még Szabó István irányításával aratta, amikor Aboubakar Keita 90. percben összehozott góljával nyert 2–1-re.

♦ A tabellán 3. helyen álló DVSC 2026-ban csupán egyszer kapott ki az NB I-ben – február 13-án Újpesten 2–1-re –, és az előző 3 fordulóban veretlen maradt: 2 döntetlent követően legutóbb 3–0-ra győzte le Diósgyőrben a Barcikát.

♦ Bár a Nyíregyháza az előző hétvégén az FTC ellen elvesztette tavaszi veretlenségét (1–3), az idei 4 győzelmével és 2 döntetlenjével így is 14 pontot gyűjtött, ami 9-cel több, mint ősszel az első 7 fordulóban, amikor csak 5-öt szerzett.

♦ A Lokinál pályaválasztóként a forduló előtt csak két csapat – az ETO és a Kisvárda – szerzett több pontot, az otthoni mérlege 6–2–4, de idén még nem kapott ki a Nagyerdei Stadionban.

♦ A Szpari vendégként eddig abszolút közepesen teljesített, a mérlege 5 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, 18–18-as gólkülönbség. Figyelemre méltó viszont, hogy tavasszal mind a három idegenbeli mérkőzését megnyerte, ráadásul eközben csupán egy gólt kapott.

A 26. FORDULÓ PROGRAMJA

Március 13., péntek

17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Antal Péter

20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Bogár Gergő

Március 14., szombat

14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

Később jelölik ki az időpontot:

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC