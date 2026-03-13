Sportolókat és sportvezetőket díjazott a köztársasági elnök

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára, a Magyar Olimpiai Bizottság Sportszakmai és Sporttudományos Bizottságának tagja példaértékű élsportolói pályafutása, valamint a torna sportág hazai és nemzetközi tisztségviselőjeként folytatott, illetve a Magyar Olimpiai Bizottságban végzett több évtizedes elhivatott munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozata kitüntetést kapta.

A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát kapta:

Csabai Attila, a Szkander Világszövetség alelnöke, az Európai Szkander Szövetség és a Magyar Szkander Szakszövetség elnöke, a hazai és a nemzetközi szkandersport fejlődése és népszerűsítése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként.

Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya nemzetközi szinten is kiemelkedően eredményes edzői pályafutása, különösen a női vízilabda-válogatott élén végzett sikeres és példaértékű munkája elismeréseként.

Nyéki Balázs, az FTC férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője, a Ferencváros csapata által elért kiemelkedő sikerek, köztük a Bajnokok Ligájában aratott győzelmei elérése érdekében végzett odaadó munkája, az edzésmódszertan megújítása terén elért eredményei elismeréseként.

Pátrovics Géza, többszörös masters világ- és Európa-bajnok súlyemelő, a Kazincbarcikai VSE súlyemelő-szakosztályának vezetőedzője, volt válogatott súlyemelő, versenyigazgató és szövetségi kapitány a súlyemelés sportágban elért kimagasló eredményei, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder extrémsportoló közel két évtizedes extrémsportolói teljesítménye, ultrafutó-világbajnoki címe, sarkvidéki expedíciók első magyar teljesítőjeként és az óceánt a világon egyedüliként kenuval átszelve elért eredményei elismeréseként.

Tóth Sándor, a BVSC-Zugló alelnöke, örökös bajnoka és tagja, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja a magyar vízilabdasportban és a BVSC-Zuglóban hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt Katonai Tagozatát kapta:

Győr Béla nyugállományú alezredes, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, a Budapesti Honvéd Sportegyesület elnökségi tagja a katonai sportok hagyományainak ápolását szolgáló munkája, valamint a magyar olimpiai mozgalomban évtizedek óta elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozatát kapta:

Bordács Balázs Lajos kajak-kenu szakedző, a Szolnoki Sportcentrum Kajak-Kenu Szakosztályának vezetője eredményes kajak-kenu edzői munkája, valamint a sportág népszerűsítését és az utánpótlás-nevelés szakmai megerősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Böde Dániel, a Paksi FC válogatott labdarúgója a magyar labdarúgó-válogatottban, valamint a Paks és a Ferencváros színeiben elért eredményei, bajnoki és gólkirályi címei, valamint kupagyőzelmei elismeréseként.

Dibusz Dénes, a Ferencvárosi TC válogatott labdarúgója a magyar labdarúgó-válogatott és a Ferencváros csapatának sikere érdekében végzett, elhivatott munkája elismeréseként.

Fugli Károly nemzetközi díjugrató-versenybíró, versenyigazgató, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, a Nemzetközi Lovas Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja a nemzetközi lovassport területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Juhász Mihály, a Debreceni Sakkiskola Egyesület elnöke a sakk sportág népszerűsítését szolgáló szervezőmunkája, valamint az utánpótlás-nevelés terén elért eredményei elismeréseként.

Petrovai József, az Egri Városi Sportiskola vezetőedzője a magyar és az egri atlétika sikerei érdekében végzett több mint négy és fél évtizedes munkája elismeréseként.

Stróbl Dorottya volt válogatott díjugrató, a Magyar Lovassport Szövetség főtitkára sikeres élsportolói pályafutása, valamint a lovas sportág hazai tisztségviselőjeként elhivatottan végzett szakmai munkája elismeréseként.

Tamás Henriette Brigitte, a Nemzetközi Vívó Szövetség alelnöke, a Magyar Vívó Szövetség főtitkára a hazai és a nemzetközi vívósport érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

Török Enikő, a Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja, sportszakmai csoportvezetője a magyar úszósportért végzett sokrétű munkája, különösen az Úszó Nemzet Program létrehozásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.

A Magyar Bronz Érdemkereszt Polgári Tagozatát kapta:

Czakó Nicolette sportszervező, a Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesület elnöke, a B-Cool Dance Team SE elnökhelyettese odaadó sportvezetői és közösségépítő munkája, a gyermekek, a fiatalok és családok testi-lelki fejlődése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

Janurik Kinga Európa-bajnoki bronzérmes válogatott kézilabdázó, az FTC kézilabdacsapatának kapusa a magyar női kézilabda élvonalában és a válogatottban nyújtott kiemelkedő teljesítménye, valamint az Érd női kézilabdacsapatában betöltött meghatározó szerepe, a magyar sport és a város hírnevét egyaránt erősítő tevékenysége elismeréseként.