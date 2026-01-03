A Kazincbarcika már érdeklődik a válogatott védő iránt

Az FK Csíkszereda információink szerint szombaton több magyar játékosa nélkül utazott törökországi edzőtáborba. A klub ugyan nem számolt még be a téli felkészülési programról és az edzőtáborba utazó keretet sem tette közzé, de úgy tudjuk, a Magyarországról szerződtetett játékosok közül a Ferencvárostól kölcsönvett Kaján Norbert, az öt éve Csíkszeredában futballozó Kelemen Dávid, valamint a nyáron Paksról és Debrecenből igazolt Szabó Bálint, Ferenczi János kettős sem tartott a csapattal, mind a négyen távozhatnak a télen a klubtól, nem számol velük Ilyés Róbert vezetőedző.

Szabó kapcsán pénteken már jeleztük a Nyíregyháza és a Kazincbarcika érdeklődését, és úgy tudjuk, utóbbi klub a kétszeres válogatott Ferenczit is szerződtetné. A volt debreceni védő ügyében folynak az egyeztetések, NB II-es csapatok is érdeklődnek iránta, de jelen állás szerint még élő szerződés köti őt Csíkszeredába. Ferenczi az ősszel 20 tétmeccsen szerepelt a székelyföldi együttesben (ebből 17 bajnokin), így meglepőnek mondható, hogy nem számol vele a szakmai stáb a tavaszi folytatásban.