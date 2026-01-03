Nemzeti Sportrádió

A Kazincbarcika már érdeklődik a válogatott védő iránt

2026.01.03. 13:52
Ferenczi János (középen) fél év után távozhat Csíkszeredából (Fotó: FK Csíkszereda)
Pénteken a Nemzeti Sport adta hírül, hogy Ferenczi János fél év után távozhat a román élvonalban újonc FK Csíkszereda labdarúgócsapatától, és már kérője is akad az NB I-ből.

 

Az FK Csíkszereda információink szerint szombaton több magyar játékosa nélkül utazott törökországi edzőtáborba. A klub ugyan nem számolt még be a téli felkészülési programról és az edzőtáborba utazó keretet sem tette közzé, de úgy tudjuk, a Magyarországról szerződtetett játékosok közül a Ferencvárostól kölcsönvett Kaján Norbert, az öt éve Csíkszeredában futballozó Kelemen Dávid, valamint a nyáron Paksról és Debrecenből igazolt Szabó Bálint, Ferenczi János kettős sem tartott a csapattal, mind a négyen távozhatnak a télen a klubtól, nem számol velük Ilyés Róbert vezetőedző.

Szabó kapcsán pénteken már jeleztük a Nyíregyháza és a Kazincbarcika érdeklődését, és úgy tudjuk, utóbbi klub a kétszeres válogatott Ferenczit is szerződtetné. A volt debreceni védő ügyében folynak az egyeztetések, NB II-es csapatok is érdeklődnek iránta, de jelen állás szerint még élő szerződés köti őt Csíkszeredába. Ferenczi az ősszel 20 tétmeccsen szerepelt a székelyföldi együttesben (ebből 17 bajnokin), így meglepőnek mondható, hogy nem számol vele a szakmai stáb a tavaszi folytatásban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: – 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: – 
Kiszemeltek: Ferenczi János (Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:



 

 

