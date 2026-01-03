Littler nagyon simán megvédte a dartsvilágbajnoki címét

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

DÖNTŐ

Luke Littler (angol, 1., 106.02)–Gian van Veen (holland, 10., 99.94) 7:1 (2–3, 3–2, 3–1, 3–0, 3–1, 3–0, 3–0, 3–1)

ÖSSZEFOGLALÓ

Szoros döntőt vártak a szakértők, ugyanakkor az oddsok alapján Littler egyértelmű favorit volt.

Az első szettben Van Veen megmutatta, hogy megérdemelten jutott el idáig, 3–2-vel megszerezte a vezetést. Aligha gondolta volna bárki, hogy a 23 éves holland már nem is nyer több szettet…

Ugyanis a címvédő ezután indult be igazán. A második szett is döntő legig ment, Van Veennek megvolt az esélye, hogy ezt is behúzza, ám az angol koncentrált jobban.

Félelmetes, hogy a hátralévő szettekben Van Veen már csak három leget nyert meg összesen. A holland nem bírta tartani Littler félelmetes tempóját, közben pedig láthatóan nagyon gyorsan elveszítette a harci kedvét.

Littler nem lassított, 106-os körátlagot dobott. Van Veen sem volt rossz a közel százas átlagával, de a címvédő mindenben felülmúlta.

Mindent összevetve Littler hihetetlenül simán, 7:1-re megnyerte a döntőt, ezzel Gary Anderson 2015, 2016-os duplája után az első játékos lett, aki meg tudta védeni a címét.