Littler nagyon simán megvédte a dartsvilágbajnoki címét

RÁCZ PÉTERRÁCZ PÉTER
2026.01.03. 22:45
Fotó: Getty Images
darts-vb Luke Littler dartsvilágbajnokság darts Gian van Veen Alexandra Palace
A PDC-dartsvilágbajnokság szombati döntőjében a 18 éves angol Luke Littler 7:1-re legyőzte a 23 esztendős holland Gian van Veent, és megvédte tavalyi elsőségét.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON 
DÖNTŐ
Luke Littler (angol, 1., 106.02)–Gian van Veen (holland, 10., 99.94) 7:1 (2–3, 3–2, 3–1, 3–0, 3–1, 3–0, 3–0, 3–1)

ÖSSZEFOGLALÓ

Szoros döntőt vártak a szakértők, ugyanakkor az oddsok alapján Littler egyértelmű favorit volt.

Az első szettben Van Veen megmutatta, hogy megérdemelten jutott el idáig, 3–2-vel megszerezte a vezetést. Aligha gondolta volna bárki, hogy a 23 éves holland már nem is nyer több szettet…

Ugyanis a címvédő ezután indult be igazán. A második szett is döntő legig ment, Van Veennek megvolt az esélye, hogy ezt is behúzza, ám az angol koncentrált jobban.

Félelmetes, hogy a hátralévő szettekben Van Veen már csak három leget nyert meg összesen. A holland nem bírta tartani Littler félelmetes tempóját, közben pedig láthatóan nagyon gyorsan elveszítette a harci kedvét.

Littler nem lassított, 106-os körátlagot dobott. Van Veen sem volt rossz a közel százas átlagával, de a címvédő mindenben felülmúlta.

Mindent összevetve Littler hihetetlenül simán, 7:1-re megnyerte a döntőt, ezzel Gary Anderson 2015, 2016-os duplája után az első játékos lett, aki meg tudta védeni a címét.

Egyéb egyéni
24 perce

„Az autómat még nem cseréltem le...” – Luke Littler a pénzdíjáról

Gian Van Veen elismerte, hogy nem a döntőben hozta a legjobb teljesítményét ezen a tornán.

 

A közvetítőmodul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

