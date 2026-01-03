Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás vasárnap utazhat Athénba – NS-infó

2026.01.03. 17:59
Varga Barnabás (Fotó: Czinege Melinda)
A Nemzeti Sport Görögországból származó információi szerint Varga Barnabás vasárnap délután utazhat Athénba, ahol hétfőn eshet át az orvosi vizsgálaton, mielőtt aláírja szerződését a görög bajnokságot vezető AEK Athénnál.

Bár görög sajtóhírek szerint az AEK már a hét végén bemutatná Vargát, úgy tudjuk, ha mindenben sikerül megegyeznie a görög klubnak a Ferencvárossal, a csatár vasárnap délután utazhat a görög fővárosba.

Ott hétfőn áteshet az orvosi vizsgálaton, és ha minden rendben megy, az AEK a hét elején be is jelentheti a szerződtetését.

Hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről. A támadó remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett a Ferencváros színeiben, míg a magyar válogatottban az öt világbajnoki selejtezőjén mindannyiszor eredményes volt.

Nem meglepő tehát, hogy a téli átigazolási időszakban nagy érdeklődés alakult ki iránta. Görög sajtóhírek szerint az AEK mintegy 4.5 millió eurót fizetne a 31 éves csatár játékjogáért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig kötelezné el magát a jelenleg listavezető, 13-szoros görög bajnok klubhoz.

